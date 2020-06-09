«Конституция - это я!»: В Иркутске разыгрывают квартиры и машины

Президент России Владимир Путин назначил дату голосования по поправкам к Конституции РФ - 1 июля.

- Речь идет о главном законе, который лежит в основе жизни нашей страны и будет определять основные правовые гарантии в области социальных и трудовых отношений, а также принципы взаимодействия с нашими международными партнерами. Очень рассчитываю на то, что граждане России примут в голосовании по поправкам в Конституцию самое активное участие, - сказал глава государства.

В Иркутске к голосованию по поправкам приурочили викторину, которую организует «Комсомольская правда». Ее участники могут выиграть один из замечательных призов, в числе которых три квартиры в Иркутске, пять автомобилей, телевизоры, смартфоны и планшеты.

Принять участие в розыгрыше может любой житель Приангарья от 18 лет.

Ежедневные розыгрыши с 25 июня по 1 июля и финальный 8 июля на радио и в газете «Комсомольская правда», на сайте irk.kp.ru, телеканалах «ТиВиСи» и АИСТ. Кульминацией викторины станет большой онлайн-концерт, который пройдет 8 июля в Иркутске с участием победителей.

- «Комсомольская правда» отметила свое 95-летие и предложила такую викторину. Алгоритм участия в ней простой: люди, которые придут на голосование, получат билеты с индивидуальными номерами. Стал номер счастливым или нет, можно будет узнать на всех ресурсах «Комсомолки»: в газете, на сайте и радио. Постараемся внести свой вклад в процедуру всенародного голосования, чтобы она стала настоящим праздником, - отметил Станислав Гольдфарб, директор Иркутского филиала «Комсомольской правды», доктор исторических наук, профессор.

Изменения назрели

Напомним, что ключевые поправки к Конституции РФ касаются защиты суверенитета и территориальной целостности РФ, создания условий для развития детей, доступной и качественной медицинской помощи, гарантий минимального размера оплаты труда, пенсионного обеспечения и социального страхования, повышения благосостояния граждан, защиты исторической правды и культурной самобытности всех народов России, укрепления международного мира и безопасности и других важных для страны и ее граждан основ.

Сергей Шишкин, заведующий кафедрой конституционного права и теории права юридического института ИГУ, заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, в 1993 году был членом оперативной группы Президента России по подготовке Конституции Российской Федерации, возглавлял группу разработчиков текста главного закона страны о местном самоуправлении.

Сегодня он уверен: изменения назрели.

- В этом сыграла свою роль международная обстановка - у нас спали розовые очки. У меня 1993 год и сейчас перед глазами. Тогда мы преувеличивали демократические ценности и втянулись в глобальное разделение труда, которое привело к зависимости от доллара, к дифференциации общества, - отметил он.

В действующем главном законе страны заложен приоритет международного права. Поправки же закрепляют приоритет положений Конституции РФ над положениями международных договоров.

- В начале 1990-х Россия руководствовалась идеей интеграции с Европой. Тогда было подписано много международных договоров и весь этот правовой массив продиктовал конституционную норму, провозглашающую приоритет международного права. Но это было до тех пор, пока Европейский суд по правам человека не начал раз за разом выносить решения в отношении России, указывая на необъективность судебной системы и тому подобное. Словом, правовые вопросы политизировались, началось охлаждение отношений с Европой. Владимир Путин ясно дал понять, что страна не будет идти против своих же национальных интересов в угоду Западу. Конституционный суд РФ дал разъяснение, что внутригосударственное право все-таки выше международного. А поправки поставят точку в этом вопросе, так как в основном законе страны будет закреплен приоритет Конституции РФ над положениями международных договоров. Любое государство защищает свои интересы. Мы живем в реальном мире и видим, как к нам относятся страны-партнеры. Поэтому такие изменения в Конституцию нужны и важны, - пояснил Сергей Шишкин.

Поправки социального блока уже действуют

Одними же из самых важнейших поправок заслуженный юрист РФ назвал блок, раскрывающий понятие социального государства.

- Декларация о том, что Россия – социальное государство, была. Поправки же делают социальные обязательства нормой прямого действия. Речь идет о минимальном размере оплаты труда, который не может быть ниже прожиточного минимума. Это также ежегодно проводимая обязательная индексация пенсий. Все это наполняет нормы конкретным содержанием, - подчеркнул Сергей Шишкин.

Сергей Шишкин: - Как человек, который более 40 лет занимается конституционным правом, могу сказать, что эти поправки важны для каждого из нас.Фото: Александр МЕДВЕДЕВ

Профессор ИГУ также обратил внимание на то, что поправки в Конституцию, которые будут приниматься всенародным голосованием, в части социальной поддержки населения уже реализуются.

- Думаю, многие получившие федеральную помощь в связи с пандемией коронавируса на себе ощутили, как будет работать обновленная Конституция. Люди, которые в условиях кризиса испытывают проблемы, должны положительно отнестись к предлагаемым изменениям, - отметил он.

Сергей Шишкин особо выделил и поправки в главный закон страны, связанные с профилактикой коррупции и новым понятием публичной власти. Он считает, что после внесения изменений, касающихся «конфликта интересов» и запрета на двойное гражданство, вида на жительство, нужно прописать в текущем федеральном законодательстве весь правовой механизм предотвращения такого рода правонарушений.

- Это нужно для того, чтобы по фактам нарушений в отношении должностных лиц проводились соответствующие расследования, которые будут иметь публичный характер. Тогда мы получим системную позицию профилактики коррупции, - сказал он.

Что же касается нового понятия «публичная власть», то в этом заслуженный юрист РФ усматривает стремление подтягивать органы местного самоуправления до уровня органов государственной власти.

- Это связано с возможностью государства оказывать помощь, расширять полномочия органов местного самоуправления. Это палочка-выручалочка для муниципальной власти по укреплению этой системы, - констатировал профессор ИГУ.

Сергей Шишкин подчеркнул, что в целом поправки в Конституцию РФ касаются разных сторон политической, социальной и экономической жизни современного российского общества.

- Я как человек, который более 40 лет занимается конституционным правом, могу сказать, что эти поправки важны для каждого из нас и принять участие в голосовании - наш гражданский долг, - отметил он.

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