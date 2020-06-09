«Конституция - это я!»: жителей Приангарья приглашают принять участие в викторине

Основной этап голосования по поправкам в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. В Иркутской области будет изготовлено 1 861 205 бюллетеней. Придя на избирательные участки, жители региона смогут принять участие и в викторине на знание основных положений Конституции РФ. Обладатели счастливых билетов получат замечательные призы.

Станислав Гольдфарб, директор Иркутского филиала «Комсомольской правды», доктор исторических наук, профессор, напомнил, что «Комсомолка» отметила свое 95-летие и решила в честь этого праздника вместе с партнерами организовать викторину.

- Из-за известных событий, связанных с пандемией, провести массовые мероприятия в честь 95-летия газеты не получилось. Но мы организовали виртуальный концерт, который посмотрели несколько десятков тысяч человек. Сейчас жизнь понемногу налаживается. Идет постепенный выход из режима самоизоляции. Впереди голосование по поправкам к Конституции РФ. И к этому событию мы решили приурочить викторину «Конституция - это я!». Мы хотим еще раз напомнить, что газете «Комсомольская правда» исполнилось 95 лет, и все эти годы она была вместе со страной, со своим народом. Возможно, это звучит пафосно, тем не менее это правда. Поэтому в рамках исторического события, участниками которого нам всем предстоит стать, мы хотим создать атмосферу праздника. Действующая Конституция была принята почти 27 лет назад, и предстоящее голосование, безусловно, войдет в историю, - подчеркнул Станислав Гольдфарб.

Цель проекта «Конституция - это я!» - просветительская деятельность по основным положениям Конституции РФ, а также пропаганда и привлечение внимания жителей Иркутской области к изменениям, вносимым в основной закон страны, формирование интереса к значимым событиям России и родного региона.

В дни голосования по поправкам в Конституцию, с 25 июня по 1 июля, жители Иркутской области от 18 лет смогут получить буклеты с вопросами. Каждый буклет имеет свой уникальный номер. Розыгрыши будут проводиться ежедневно. За процессом призван следить оргкомитет, в который вошли Виталий Барышников, заместитель мэра - председатель комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска, Сергей Ступин, директор Иркутского областного краеведческого музея, Наталья Сысоева, директор Иркутского областного художественного музея имени Сукачева, Лариса Сулейманова, директор Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки имени Молчанова-Сибирского.

Кому выпал счастливый номер, можно будет узнать на радио и в газете «Комсомольская правда», на сайте irk.kp.ru, телеканалах ТиВиСи и АИСТ.

Победители получат один из замечательных призов, в числе которых три квартиры в Иркутске, пять автомобилей, телевизоры, смартфоны и планшеты.

Награждение состоится 8 июля в Иркутске и будет сопровождаться большим онлайн-концертом.

«Комсомольская правда» приглашает жителей Иркутской области принять участие в викторине и, конечно же, в историческом событии. Как отмечают эксперты, всенародное голосование по поправкам в главный закон страны важнее выборов, ведь Конституция закладывает основные принципы, по которым Россия будет жить не один десяток лет. Выборы проходят каждые 5 - 6 лет. При этом возможность высказать позицию по Конституции всей нации предоставляется далеко не так часто. В этом уникальность предстоящего голосования - события, которое касается всех без исключения.