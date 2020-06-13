Детская стоматология Иркутск «Кристалл»: безопасная детская стоматология во время коронавируса

Руководство, врачи и медперсонал иркутской детской стоматологии Кристалл ответственно относится к здоровью своих маленьких пациентов и их родителей. Мы сделали все, чтобы с полным правом утверждать: в нашей клинике - вы в полной безопасности!

В помещениях клиники создана максимально безопасная среда: надежно блокированы все пути проникновения инфекции. С первых дней распространения вируса мы ввели и тщательнейшим образом соблюдаем повышенные меры безопасности:

- врачи и все сотрудники клиники - только в медицинских масках и перчатках! Одноразовые маски и перчатки меняются регулярно.

- всем-всем-всем измеряем температуру: в клинику не пройдет человек с малейшими признаками ОРВИ.

Доктора и медперсонал проходят обязательный осмотр перед началом работы, а также измеряют температуру дважды в течение рабочего дня. Посетителям клиники измеряют температуру на ресепшн бесконтактным способом при помощи инфракрасных термометров - это достоверно и полностью безопасно.

Фото: архив компании

- санитарная обработка и дезинфекция всех кабинетов, коридоров и холлов клиники, а также санузлов проводится несколько раз в течение рабочего дня. Используются рекомендованные ВОЗ современные дезинфицирующие составы. Дополнительная обработка всех помещений ведется при помощи УФ ламп закрытого типа. А дверные ручки и прочие поверхности, с которыми мы контактируем чаще всего, обрабатываются каждый час.

- в санузлах всегда в наличии дезинфицирующие составы для обработки рук - не забывайте использовать их, дорогие посетители!

- наше расписание мы постарались скорректировать таким образом, чтобы пациентам, ожидающим приема, не приходилось контактировать друг с другом.

Мы реально заботимся о безопасности каждого своего пациента. Откладывать визит в клинику "до лучших времен" нет никакой необходимости - лечить детские зубы все-таки нужно вовремя. А затягивать с лечением - и опасно, и вредно.

Делая выбор сердцем, мы никогда не ошибаемся. Родители юных пациентов «Кристалла» уверены, что все изменится к лучшему - и у их детей будут здоровые зубы и белоснежные радостные улыбки.

Контакты: детская стоматология Иркутск Кристалл, ул. Боткина, д. 7/2 тел. 8-3952-505-203

Сайт клиники: https://cristal-clinic.ru/

Фото: архив компании

Детская стоматология Иркутск «Кристалл»: где лечить зубы малышу без слез и страха

Заботясь о благополучии своих малышей, зачастую даже ответственные родители не всегда внимательно следят за состоянием молочных зубов. Конечно, если ребенок рыдает от зубной боли, его отводят в ближайшую муниципальную стоматологию. Где, скорее всего, проблемный молочный зуб просто-напросто удалят (и часто при этом так напугают ребенка, что он всю оставшуюся жизнь будет избегать зубных врачей и до последнего оттягивать визит к доктору).

Врачи клиники иркутской семейной стоматологии «Кристалл» всегда выступают против такого подхода. Лечить молочные зубы нужно обязательно! А почему это так важно - детский стоматолог обязательно объясняет каждому родителю, приведшему своего ребенка на профилактический осмотр.

Прежде всего, молочные зубы необходимы ребенку, чтобы нормально пережевывать пищу. Отсутствие даже одного зуба основательно нарушает этот процесс, нанося прямой вред всей пищеварительной системе. Зубы участвуют в формировании звуков: дети, преждевременно потерявшие молочные зубы, втрое чаще становятся клиентами логопедов. Без зуба и полноценной нагрузки на челюсть происходит неправильное формирование прикуса!

Именно на формирование прикуса несвоевременная потеря молочных зубов влияет сильнее всего. Зубы сдвигаются в сторону пустого промежутка, и прорезывающийся коренной зуб будет отклоняться от нормального положения - проблемы с прикусом практически неизбежны. А ликвидировать их придется долго и упорно: ребенку придется пару лет носить брекеты и терпеть из-за них определенные неудобства и ограничения. А родителям - оплачивать это недешевое "удовольствие".

А избежать названных проблем несложно - достаточно регулярно следить за состоянием молочных зубов малыша. В детской стоматологии Иркутск «Кристалл» именно лечению молочных зубов уделяется приоритетное значение. В арсенале опытных детских стоматологов отделения - не только традиционные методы борьбы с кариесом молочных зубов, но и самые современные методы лечения и профилактики.

В их числе - реминерализация и фторирование эмали молочных зубов, то есть обработка зубов специальными составами. Если развитие кариеса "поймано" специалистом на самой начальной стадии, то реминерализация даст возможность защитить от дальнейшего развития патологического процесса. К таким же эффективным профилактическим мерам относится и герметизация фиссур: покрытие специальными материалами складок на жевательной поверхности, тем самым блокируя возможность поражения жевательной поверхности зубов кариесом.

Подход к лечению детских зубов в Иркутске, точнее сказать - вообще к лечению детей и подростков - в клинике «Кристалл» разительным образом отличается от подхода, принятого в нашей "бесплатной" муниципальной медицине. Принцип врачей «Кристалла» прост: лечить зубы должно быть не больно и не страшно. Здесь ваш ребенок не услышит строгих одергиваний и окриков от торопящегося врача. Доктора «Кристалла» - не только опытные специалисты в детской стоматологии, но и настоящие психологи, находящие подход к каждому ребенку. Внимательный и доброжелательный доктор расскажет что-нибудь интересное, объяснит, как он будет лечить зуб, даст рассмотреть все свои инструменты. Юные пациенты «Кристалла» приходят в клинику без страха и слез. Тем более, что малышей тут порадуют мультики и игрушки, да и для детей постарше найдется много всего интересного.

Фото: архив компании

Но если ребенок уже испытал боль и страх в стоматологическом кресле и боится его как огня? Не стоит вести рыдающего кроху в обычную поликлинику и там удерживать в кресле, уговаривая все же открыть рот. Лечение зубов под седацией для детей в Иркутске - оптимальный выход для тех, кто боится лечить зубы.

Седация не является настоящим наркозом, не дает побочных эффектов и не имеет противопоказаний. Через специальную маску ребенок будет вдыхать специальный газообразный препарат, который оказывает расслабляющее релаксирующее действие. Человек остается в сознании, но полностью расслабляется, уходит стресс, страх и дискомфорт. Состояние схоже с легкой дремотой. Самый недоверчивый малыш будет спокойно сидеть в стоматологическом кресле все требуемое время, выполняя просьбы доктора. А врач сможет выполнить все сложные манипуляции с должной аккуратностью и тщательностью.

Лечение зубов под седацией - стандарт для клиник Европы и США. Хорошо, что теперь и в Иркутске есть детская стоматология, где оно доступно.

Выбирая сердцем лучшее для своего ребенка, мы не ошибаемся. Мамы и папы, приводящие своих детей в «Кристалл», довольны своим выбором и знают - завтра все изменится к лучшему. Внимательные и опытные врачи «Кристалла» помогут малышам сохранить здоровье зубов!

Контакты: детская стоматология Иркутск Кристалл, ул. Боткина, д. 7/2 тел. 8-3952-505-203

Сайт клиники: https://cristal-clinic.ru/