Накануне Верховный суд республики Бурятия признал законным требования Байкальской транспортной прокуратуры о сносе здания очистных сооружений, в которое год назад врезался самолет АН-24. Ранее специалисты ведомства нашли нарушения требований воздушного законодательства в этом аэропорту. В частности то самое здание очистных сооружений было построено, несмотря на отказ Росавиации.

"Было подано исковое заявление в суд, в котором требовалось признать постройку незаконной, запретить ее эксплуатацию, а затем снести. - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры".

Требование было удовлетворено Северобайкальским городским судом, однако ответчик попытался обжаловать его в Верховном суде республики Бурятия, который в свою очередь признал решение о сносе здания очистных сооружений законным.

Здание очистных сооружений, в которое врезался самолет в Нижнеангарске, снесут по решению суда. Фото: МАК

Напомним, авиакатастрофа в Нижнеангарске произошла утром 27 июня 2019 года. Самолет летел в этот поселок из Улан-Удэ. В полете у воздушного судна начались неполадки - отказал левый двигатель. Пилоты запросили аварийную посадку. Однако после того, как самолет коснулся взлетно-посадочной полосы, началось самое страшное. Он отклонился вправо, съехал со взлетно-посадочной полосы, протаранил ограждение и врезался в здание очистных сооружений, после чего загорелся.

Воздушное судно сгорело практически полностью, однако стюардессе удалось эвакуировать всех пассажиров через багажную дверь. Они получили травмы различной степени тяжести. Правда, командиру и бортмеханику спастись не успели - оба летчика погибли, оказавшись зажатыми в кабине. Второй пилот смог спастись, выбравшись с помощью аварийного люка.