Плюнув на запреты, иркутяне в выходные рванули на Ольхон

Настоящий транспортный коллапс произошел накануне, 12 июня, возле паромной переправы на остров Ольхон. Жители Иркутска, Ольхонского и других районов области, плюнув на запреты, рванули на Байкал на личных автомобилях и застряли в многокилометровой и многочасовой пробке, желая провести трехдневные выходные у озера, подышать свежим воздухом. И это несмотря на то, что в регионе свирепствует коронавирус, режим самоизоляции продлен до 21 июня, а турбазы не работают. Во всяком случае, не должны работать, пока не получат соответствующее разрешение от санитарно-эпидемиологической комиссии.

Так ли это на самом деле? «Комсомолка» решила проверить, соблюдают ли турбазы на Ольхоне запрет на размещение гостей, даже если уже сейчас полно желающих отдохнуть на берегах Байкала. Мы обзвонили несколько популярных гостевых домов и, как оказалось, не все из них соблюдают предписанные правила.

- Здравствуйте, - звоню я на одну из турбаз, - можно у вас номер забронировать на компанию?

- Да, конечно, - бодро отвечает администратор. – На следующие выходные у нас еще есть свободные места, но торопитесь, туристы уже бронируют номера.

- А как же ограничения, санпин правила? – спрашиваю удивленно.

- Да снимут же уже самоизоляцию, так что работаем по полной программе, - все так же бодро говорит мой собеседник на другом конце провода.

- А сегодня гостей принимаете?

- В эти выходные (с 12 по 14 июня – Авт.) у нас уже все под завязку, свободных мест нет.

- Хорошо, спасибо. Мы подумаем, - говорю я, кладу трубку и набираю еще пару номеров.

Кое-где звонки так и остались без ответа. На трех турбазах сказали, что гостей еще не принимают, ждут отмены ограничительных мер и готовятся работать с туристами не раньше июля. А в одном отеле ответили, что размещают посетителей только с командировочными удостоверениями.

- Это значит, если мы семьей хотим отдохнуть, то к вам уже не попадем? – недоумеваю я.

- Только при наличии командировочного удостоверения от работодателя, - рапортует администратор. – Плюс, мы запрашиваем информацию в Управлении Роспотребнадзора, не находится ли гость на карантине. У гостей при себе обязательно должны быть маски.

- А другие ограничения у вас соблюдаются? Дезинфекция, проветривание? – не унимаюсь я.

- Конечно. Ресторан, например, у нас закрыт, готовые блюда можно купить только на вынос. Весь персонал работает в масках и перчатках.

- Это хорошо, - отвечаю я и вежливо прощаюсь, обещая перезвонить, если вдруг надумаю все же приехать в этот отель.

Теоретически, получается, если я захочу поехать на Ольхон, я могу «состряпать» липовое командировочное удостоверение и отправиться на Байкал хоть завтра, хоть на целую неделю. Несмотря на всякие там запреты. Есть и другие варианты: отправиться на побережье священного озера «дикарем» с палаткой и провиантом на три дня, или снять гостевой домик у местных жителей. А можно и на турбазе вполне себе разместиться, пока, что называется, никто не видит.

Все легально работающие на острове турбазы сейчас закрыты.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Хотя, по словам главы администрации Хужира Веры Малановой, все легально работающие на острове турбазы сейчас закрыты. Их регулярно проверяют на соблюдение санитарно-противоэпидемиологических правил и норм. Если выявляются нарушения, владельцев таких турбаз штрафуют.

- Запреты есть запреты. Ни один серьезный предприниматель – владелец турбазы, который работает законно и платит все налоги, не будет рисковать своим бизнесом, - говорит Вера Маланова. – А работу нелегальных турбаз отследить весьма непросто, если они не зарегистрированы. Да и на официальных зачастую проверки ничего не дают. К примеру, пришла с утра комиссия, проверила, что на турбазе пусто, туристов нет, опросила персонал и ушла. А через час приезжают на эту турбазу гости. Не могут же члены комиссии круглосуточно караулить каждую турбазу!

Комиссия, как рассказала Вера Маланова, состоит из сотрудников сельской и районной администраций и участкового. Кстати, по ее словам, в День России, как раз, когда на паром до Ольхона скопилась огромная очередь из машин, турбазы в очередной раз проверяла прокуратура и полиция. Нарушений выявлено не было.

- Многие люди из этой пробки ехали не только конкретно, чтоб отдохнуть на Байкале, - продолжает Вера Маланова. – Часть из них – местные жители, возвращались домой. У многих иркутян здесь дачи, кто-то с внуками приезжает, кто-то к родителям. Всех отследить просто невозможно.

Как невозможно и закрыть проезд с материка на остров. По мнению мэра Ольхонского района Андрея Тыхеева, это было бы идеальным решением для предотвращения распространения коронавируса. Но по закону, если в территории не введен карантин, то перекрывать трассу и ограничивать свободу перемещения населения нельзя. Да и социальным, медицинским, коммунальным службам нужно каким-то образом добираться до Хужира.

- В качестве выхода мы предлагали на одном из заседаний оперштаба разрешить работу официальных турбаз. Естественно, с соблюдением всех санитарных правил, - рассказывает Андрей Тыхеев. – Предлагалось, чтобы в одном домике на турбазе располагалась только одна семья, никаких коллективных компаний из друзей. Это позволило бы контролировать и количество отдыхающих, и выполнение турбазами всех правил и норм.

Но, по словам главы района, санитарно-эпидемиологическая комиссия Иркутской области пока не считает возможным разрешить открытие турбаз. Пусть даже их небольшого количества и легальных. Поэтому и едут туристы кто куда и как попало.

Та самая пробка на паром до острова Ольхон 12 июня. Фото: ДТП 38RUS

Ситуацию усугубляет еще и то, что Прибайкальский нацпарк начал выдавать индивидуальные разрешения на посещение побережья Байкала и заповедных территорий на Ольхоне. И хотя разрешены только одиночные экскурсии и для групп не более пяти человек, наплыв туристов на острове ощущается уже сейчас. Ярким показателем этого как раз и стали длительные выходные, выпавшие на День России.

Лишь бы не отразились они на эпидемиологической ситуации с коронавирусом в Иркутской области. В прошлый раз, когда на длительных майских праздниках жители региона и города массово рванули на шашлыки и по гостям, случился всплеск заболеваемости. Остается только надеяться, что в этот раз такого не произойдет, а все отдыхающие будут хотя бы соблюдать социальную дистанцию и пользоваться антисептиками.