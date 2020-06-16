2020-06-16T07:26:42+03:00
Недвижимость

С 1 июля устанавливать счетчики в домах будут сами энергетики, но не сразу

С 1 июля 2020 в России начинается реализация закона об "умных счетчиках"
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В Приангарье, как и в стране в целом, с 1 июля 2020 года вступает в силу закон о так называемых «умных счетчиках».В Приангарье, как и в стране в целом, с 1 июля 2020 года вступает в силу закон о так называемых «умных счетчиках».Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Приангарье, как и в стране в целом, с 1 июля 2020 года вступает в силу закон о так называемых «умных счетчиках». В связи с этим у жителей Иркутской области возникает много вопросов, на самые популярные мы попросили ответить представителей ресурсоснабжающей организации. Как будут внедрять в дома жителей региона «умные счетчики», рассказал заместитель главного инженера «Иркутскэнергосбыта» Роман Корнев.

Сейчас, если, например, сломался индивидуальный счетчик, вышел срок его эксплуатации или он работает некорректно, то ответственность за его замену несете вы. И алгоритм действий следующий: идете в магазин, покупаете новый прибор учета и за свои деньги устанавливаете его в квартире или доме. С 1 июля 2020 года эта привычная схема изменится. Начнется поэтапная реализация федерального закона, который журналисты уже окрестили законом об «умных счетчиках».

- Первое, о чем важно знать, то, что с 1 июля с потребителей снимается обязанность по установке приборов учета электроэнергии, она переходит к гарантирующим поставщикам электроэнергии в многоквартирных домах и на сетевые организации в остальных случаях, - рассказывает заместитель главного инженера «Иркутскэнергосбыта» Роман Корнев.

Простыми словами, если раньше мы сами должны были контролировать состояние счетчика и следить за сроком службы, то с 1 июля это станет задачей энергетиков. Максимум, что от вас потребуется, так это сообщить в тот же «Иркутскэнергосбыт», что прибор учета не работает (хотя, как правило, они это сами отслеживают).

- Сразу хочу предупредить потребителей, что с 1 июля энергетики не будут повсеместно менять счетчики в квартирах и домах, - добавляет Роман Корнев. - Замена предусмотрена только тогда, когда подошел срок, когда он неисправен или утрачен и т.д. Можно использовать имеющийся прибор учета до тех пор, пока он не выйдет из строя, не завершится срок его эксплуатации либо не придет время поверки. Самостоятельно дату истечения межповерочного интервала вы можете посмотреть в паспорте вашего прибора учета.

То есть если у вас со счетчиком все в порядке, то он прослужит вам еще долго, можете быть спокойны. Все остальное уже не ваша зона ответственности.

Второе нововведение состоит в том, что с 1 января 2022 года вместо обычных счетчиков энергетики должны будут устанавливать «умные». Такие приборы способны сами передавать показания компаниям в автоматическом режиме. Необходимость делать это самостоятельно отпадет. Но не спешите радоваться!

- Акцентирую внимание, что «умные» счетчики в домах жителей Иркутской области будут появляться постепенно, - заключает Роман Корнев. - Менять их будут только по мере выхода из строя и поломки старых приборов учета.

Все новшества сводятся к тому, чтобы в будущем полностью снять с потребителя все обязательства по содержанию прибора учета (с 1 июля), а также по передаче показаний. Чем это хорошо? Будут исключены неточности при формировании размера оплаты за электроэнергию. То есть человек оплатит только за то, что потребил, и не более. Энергетикам же «умная» система поможет уменьшить потери электрической энергии в сетях, а значит, снизить затраты. Кроме того, интеллектуальные приборы учета помогут минимизировать производственные издержки. Таким образом, больше средств пойдет на модернизацию.

Для корректных начислений показания передавайте ежемесячно до 25-го числа. Делайте это, не выходя из дома, любым удобным для вас способом: через «Личный кабинет», вайбер-бот, мобильное приложение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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