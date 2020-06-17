Как в Приангарье обсуждали Сталинскую конституцию

Если вы думаете, что разные публичные слушания – это исключительно технология нашего времени, то ошибаетесь. Как раз первое всенародное обсуждение Основного Закона прошло в 1936 году. А принят он был 5 декабря VIII Всесоюзным чрезвычайным съездом советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, на котором присутствовало более 2 тыс. делегатов.

Но вот всенародное обсуждение - оно по своему размаху грандиозно. Охватило, по официальным данным, 75 млн граждан Страны Советов. Изучали Конституцию победившего социализма и жители Иркутской области. На заводах, фабриках, в колхозах, школах и в домах культуры, на площадях и в парках - сотни, тысячи трудящихся слушали по радио передача, в которых диктор зачитывал новую Конституцию. Текст будущей Конституции целиком публиковали и в газетах. Везде и всюду проходили собрания.

Все для народа

Что интересно, жители страны внесли более 1,5 млн предложений, поправок и дополнений, опубликованных в периодической печати. Часть предложений (43 427) даже учли при подготовке итогового текста. Что декларировала Конституция?

Вот главный постулат:

«Вся власть в СССР принадлежит трудящимся – эти слова огненными буквами записаны в проекте Конституции Союза ССР, опубликованном вчера для всенародного обсуждения. В сознание десятков миллионов людей не только нашей родины, но и всего мира врежутся эти слова, как кратчайшее выражение и кратчайший итог великого пути к социализму, по которому сквозь бури и смерчи классовых битв победно вела нашу страну партия Ленина – Сталина».

Из газеты «Восточно-Сибирский путь» (№ 96)). 16 июня 1936 г.

На улицах Иркутска.

Полная защита прав

Продолжаем читать газеты 1936 года. Они пестрят заголовками на первых полосах: «Каждый трудящийся должен знать этот исторический документ», «Всей душой одобряю проект», «Основа для новых побед социализма», «Мы живем в счастливую сталинскую эпоху». Обычно проект встречали с восторгом.

«В коллективе конторы «Востсибторга» состоялось общее собрание.

Товарищ Памфилов заявил:

- Чувство собственного достоинства неизмеримо высоко поднимается у меня. Я пользуюсь правом неприкосновенности личности. Меня уважают и ценят, я горд сознанием высокого долга перед своей Родиной. Но как быть с лицами, которые будут нарушать явно общественный порядок: хулиганами, растратчиками и т. п. Для их ареста, как мне кажется, не обязательна санкция прокурора или постановления народного суда.

Собрание целиком одобрило проект новой Конституции.

…Студенты, педагоги, рабочие и служащие Иркутского финансово-экономического техникума с большим воодушевлением обсудили проект:

- Только в условиях единственного в мире пролетарского государства возможно иметь полную защиту прав трудящегося человека, огражденного навсегда от безработицы и нищеты - бича рабочего класса в капиталистических странах».

«Восточно-Сибирская правда» (№ 138). 17 июня 1936 г.

Тем временем в селах

Особенно пришелся по душе новый Основной Закон, судя по всему, колхозникам. Яркий репортаж, например, сделал корреспондент из села Верхний Булай, что в Черемховском районе.

«С напряженным вниманием слушали они передачу по радио проекта Конституции. После развернулась оживленная беседа…

Колхозник Данило Саракулов сказал:

- Не узнать теперь нашего села. Оно колхозное на 100 процентов. Имеет клуб, ясли школу, имеет в вечном пользовании землю – 3,418 га, много скота крупного и мелкого; на полях работают тракторы. Жить стало счастливо и весело. Такая жизнь возможна только в нашей стране. За границей сотни тысяч не имеют права избирать и быть избранными. А у нас избирают все трудящиеся: мужчины, женщины, красноармейцы. Стирается неравенство между городом и деревней. По новой Конституции мы, колхозники, будем избирать на одинаковых правах с рабочими города».

«Восточно-Сибирская правда» (№ 135). 14 июня 1936 г.

В саду кино «Гиганта».

СПРАВКА «КП»

Впервые в истории Советского государства Конституция 1936 года всем предоставляла равные права: избирательное право при тайном голосовании; право на труд и отдых, материальное обеспечение в старости и болезни, право на образование (бесплатное). Провозглашалась свобода совести, слова, печати, собраний и митингов, а также неприкосновенность личности и тайна переписки.

Земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники, железнодорожный, водный, наземный и воздушный транспорт, банки, средства связи объявлялись всенародным достоянием; земля, занимаемая колхозами, передавалась им в вечное пользование.

Материалы предоставлены Иркутской областной государственной универсальной научной библиотекой им. И.И. Молчанова-Сибирского, ресурс «Хроники Приангарья».

Собрано ведущим методистом научно-методического отдела Иваном Поповым.

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