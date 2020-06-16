Иркутский бренд одежды выходит на мировые рынки

У иркутянина Игоря Голикова несколько видов бизнеса, с одной стороны вроде бы и связанных между собой, а с другой – совсем разных. С 2012 года он начал создавать сеть прачечных «Хозяюшка», а с 2016-го вместе с супругой - бренд одежды «Кукла». Сейчас, в период пандемии, ему, как и многим предпринимателям, пришлось непросто. Прачечные в Иркутске «просели» на 70%. Оффлайн-магазины одежды, расположенные в Москве, по понятным причинам были закрыты и вообще не приносили прибыли. С другой стороны, несколько выросли продажи коллекционных вещей через интернет-магазин, и это направление планируется развивать.

- Мы стараемся отслеживать все самые современные тенденции и тренды, которые можно внедрить на наших предприятиях, да и в целом ситуацию в мире. Поэтому когда началась эпидемия, у нас уже был готов план спасения. Нам удалось сохранить коллектив. Поддержка государства в части выплат в размере МРОТ на сотрудников в этом тоже помогла. Также мы воспользовались возможностью отсрочки кредитных платежей. А вот налоги за первый квартал решили заплатить, потому как отсрочка отсрочкой, а деньги отдавать все равно придется, - отметил Игорь Голиков.

В целом предприниматель старается пользоваться всеми мерами поддержки бизнеса - как федеральными, так и региональными. При открытии первой прачечной была получена субсидия, которая частично компенсировала издержки на покупку оборудования. Фонд поддержки предпринимательства Иркутской области помог предприятию сертифицировать продукцию, зарегистрировать один из торговых знаков. Кроме того, при содействии входящего в ФПП Центра инжиниринга в прошлом году была получена услуга по диджитализации бизнеса, улучшению IT-платформы по управлению прачечными.

Фэшн-коллекции шьют в Иркутске, а продают в основном в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и за рубежом. Фото: kuklabrend

Кстати, сейчас «Хозяюшка» готовится выйти на рынок Москвы.

А вот бренд одежды «Кукла» вскоре может взорвать креативом рынки Японии и США. Покупатели из этих стран в интернет-магазине уже отметились. К слову, швейный цех в Иркутске, где и рождаются фэшн-коллекции, вошел в кластер легкой промышленности Иркутской области.

- Мы каждый день думаем о том, как увеличить свою долю на рынке, и этот COVID-кризис, можно сказать, раскрыл новые окна. Сейчас освобождаются интересные коммерческие места, которые раньше сложно было занять, появляются новые возможности. Любой, даже самый скучный бизнес можно превратить в динамично развивающийся, креативный и интересный. Трудности нас только мотивируют. Хочется двигаться дальше, выходить на новый уровень развития, - подчеркнул Игорь Голиков.

В Иркутской области проект «Популяризация предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализует фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» при поддержке Министерства экономического развития Иркутской области и Минэкономразвития России.

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