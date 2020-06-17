«Муж заядлый охотник, знает, как выжить»: жена пропавшего туриста, оставившего знак «SOS», опознала его футболку

Иркутские спасатели продолжают поиски туристов, которые пропали в Окинском районе Бурятии. История началась с того, что местный житель, 15 июня, проходя по берегу реки Китой, заметил странный знак - кусок белой ткани. А на ней надпись: "SOS 14.06.20 г.", а еще стрелка, указывающая по направлению вверх по реке, к устью Китой-кин, и геолокацию «5 км». Рядом лежала лопасть от аэролодки.

Кто эти пропавшие туристы и сколько их, стало известно, на следующий день, когда в полицию о пропаже своего 45-летнего мужа сообщила жительница Ангарска. Она рассказала, что ее супруг действительно вместе с другом отправился на аэролодке вверх по течению реки Китой к устью Китой-кин. Вскоре оба путешественника перестали выходить на связь. На их поиски уже вылетел вертолет Ми-8.

- Еще 11 июня Денис вместе со своим другом Сергеем на машине поехали на рыбалку, - рассказала корреспонденту «КП» - Иркутск» жена одного из друзей Ирина. – С собой на прицепе захватили аэролодку. В день отъезда он позвонил мне, сказал, что они на авто доедут до поселка Раздолье. А оттуда на аэролодке отправятся вверх по Китою. Где точно они планировали остановиться, я не знаю. Больше с ним мы не созванивались, так как связь в тех краях не ловит.

Иркутские спасатели вылетели на поиски мужчин на вертолете Ми-8. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

Вернуться обратно, Денис пообещал Ирине в ночь на 15 июня. И даже предупредил начальство на работе, что возможно не выйдет в понедельник, если не успеет вернуться. Тревогу Ирина забила, когда муж не появился дома ни в назначенное время, ни на следующий день.

- Начала обзванивать всех знакомых, - продолжает Ирина. – Через них вышла на людей, которые и нашли знак «SOS». Оказалось, там была какая-то семья. 13 июня, когда они проходили в том районе, этой ткани с запиской не было, а на следующий уже появилась. Тогда я обратилась в полицию и в МЧС. Фотографию метки мне прислали. Я узнала футболку Дениса, на которой и была надпись. Почерк тоже его. В этом я уверена.

По словам Ирины, Денис заядлый рыбак и охотник, который отлично знает, как выживать в лесу. Перед поездкой он хорошо подготовился, взял с собой теплых вещей и запас продуктов. Но женщина все равно сильно переживает за супруга.

- Меня насторожила лопость от аэролодки, - говорит Ирина. – Ведь не исключено, что она могла утонуть с вещами, а Денис и Сергей оказались на берегу. Если так, то муж не пропадет. Он у меня сильный.

Сейчас Ирина не выпускает из рук телефон. Как только поисковая операция принесет свои результаты, спасатели обещали сразу связаться с женщиной. «Комсомолка» продолжает следить за развитием событий.

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