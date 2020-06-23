Экосистема Сбербанка: работа, покупки, развлечения, аналитика и многое другое

Экосистему сервисов, которые нужны каждому человеку в повседневной жизни, создал Сбербанк. С их помощью можно проконсультироваться с врачом, узнать как складывается ситуация с распространением коронавируса в стране и мире; посмотреть кино; заказать продукты, готовый обед домой или в офис; найти работу, купить квартиру, получить консалтинговые и многие другие услуги.

- Сбербанк начал создавать цифровую экосистему в 2018 году, - рассказал председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин. - Нам пришлось изменить многие технологии, и это позволило построить платформу с уникальной архитектурой, начать использовать искусственный интеллект. Клиент в этой системе - главное лицо и дирижер. Мы как банк вторичны. Наша цель - всегда быть рядом с клиентом. Система регулярно наполняется новыми участниками и возможностями. С ее помощью мы стараемся сохранять самое ценное, что есть у наших клиентов, - это время.

Сегодня экосистема включает более 40 компаний и предлагает населению широкий спектр сервисов и услуг. С ее помощью человек может лечиться («СберЗдоровье»/DocDoc), общаться (Dialog), покупать недвижимость («ДомКлик»), заказывать продукты из магазинов, еду из ресторанов («СберМаркет», DeliveryClub) и многое-многое другое. Ко всем сервисам можно получить доступ через Сбербанк ID.

Анатолий Зингер, коммерческий директор «СберЗдоровье», отметил, что платформа, призванная развивать цифровую медицину в России, сейчас обслуживает порядка 7,5 млн пациентов. Ежемесячно проводится около 30 тысяч консультаций. Также DocDoc реализует проект по телемедицине. Ведутся переговоры с минздравами Иркутской области, Забайкальского края, Бурятии. Определены пилотные учреждения, где врачи будут проводить телемедицинские консультации.

Кроме того, сервис предлагает интересную услугу компаниям - личный врач для вахтовиков. Для Иркутской области сегодня это тоже весьма актуально (в июне 2020 года сервис DocDoc прошел через ребрендинг, теперь компания носит название «СберЗдоровье»)

Еще об одном сервисе, который знаком уже многим, рассказала Юлия Кальвина, заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка. Это конечно же Оkkо, с помощью которого можно смотреть фильмы, виртуально посещать театры, музеи, концерты. В период самоизоляции сервис предоставил возможность всем желающим всего за 1 рубль подключить пакет Оптимум, который предлагает более 25 000 фильмов, передач, программ, сериалов. При регистрации в онлайн-кинотеатре Оkko бесплатно доступны виртуальные экскурсии и другие культурные мероприятия.

- Для любителей современной музыки партнер экосистемы запустил проект «Шоу ON!» - это живые концерты популярных рок- и поп-музыкантов. Жители наших регионов уже видели концерты Валерии, Елки, группы «Чайф», Григория Лепса, Эмина и многих других. Наш земляк народный артист России Денис Мацуев дал юбилейные онлайн-концерты 13 и 14 июня. Так пианист отметил свое 45-летие, - рассказала Юлия Кальвина.

Кроме того, она сообщила о развитии сервиса «СберМаркет». В Иркутске с его помощью можно заказать продукты и другие товары из магазинов METRO и «Лента», а теперь ожидается, что к проекту присоединятся и региональные сети. Воспользоваться таким виртуальным супермаркетом просто. В приложении «СберМаркет» можно выбрать все необходимые продукты и другие товары, положить их в онлайн-корзину, сделать заказ, и определиться с формой оплаты. Все. Дальше курьер доставит покупки прямо на дом.

- «СберМаркет» - это, по сути, личный помощник, который приезжает в магазин, выбирает товары и вовремя привозит их прямо домой. Для семьи это возможность сэкономить 3 - 4 часа в неделю. Это время как раз можно с пользой потратить на просмотр интересных, в том числе обучающих программ в Оkko, - отметила Юлия Кальвина.

Еще одним удобным сервисом по доставке, но только теперь уже не продуктов, а готовой и вкусной еды из кафе и ресторанов, является DeliveryClub. В Иркутске к нему подключилось более 30 ресторанов и кафе. Комфорт этого приложения особенно отчетливо прочувствовали иркутяне в период введенного режима самоизоляции. Поддержкой приложение стало и для бизнеса, подключившегося к данному ресурсу. Как минимум на 30% возросло количество заявок на доставку, благодаря платформе DeliveryClub.

Как подчеркнула Оксана Лобова, заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка, заведения общепита, вступая в этот проект, получают возможность продвинуться на рынке, стать более узнаваемыми. То же самое касается и магазинов, которые подключаются к платформе «СберМаркет».

В период пандемии коронавируса все онлайн-услуги стали особенно востребованы. Кроме того, для многих в сложившейся экономической ситуации остро встал вопрос поиска работы. И здесь на помощь тоже может прийти экосистема Сбербанка со своим сервисом «Работа.ру».

А о том, что вообще происходит в мире экономики, можно узнать на аналитическом портале SberIndex.ru, который дает объективную картину жизни по всем территориям, причем бесплатно.

В экосистеме Сбербанка есть сегодня и особые сервисы по оказанию юридических, финансовых, консалтинговых услуг для регионального бизнеса. В период пандемии особенно востребованы стали «цифровые решения» по организации электронного документооборота, созданию удаленных рабочих мест, проверке благонадежности контрагентов.

- Я сам стараюсь пользоваться всеми сервисами, доступными в регионе, - от Okko до «СберЗдоровья» или «ДомКлик», где можно найти недвижимость и оформить ее в ипотеку, - отметил Александр Абрамкин. - Это удобство и скорость решения задачи, это очень экономит временные затраты, что многое значит в наше время.

Все больше клиентов предпочитает общаться с банком в режиме онлайн, дистанционные сервисы набирают обороты популярности, широкий спектр экосистемных предложений расширяет границы жизни и возможности людей. Вызовы времени в виде пандемии подтвердили необходимость дальнейшего развития и освоения цифровых платформ.

- Бизнес-модель физических офисов Сбербанка будет меняться. Потребности людей меняются стремительно. Только банка и только его финансовых услуг человеку уже недостаточно. Вот почему наши отделения со временем начнут превращаться в некие хабы с разного рода услугами. Все это делается для удобства населения. Мы готовы и дальше делать все возможное, чтобы жизнь людей становилась более комфортной, - подчеркнул председатель Байкальского банка Сбербанка.

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