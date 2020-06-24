Где найти работу с высокой зарплатой в Иркутске: компании избавились от "лишних" людей

Где взять денег? Этот вопрос, пожалуй, один из самых насущных и встает перед каждым: у кого-то долги, у кого-то кредиты, кого-то сократили на работе в период коронавируса или просто предложили написать «по собственному».

У кого проблемы

По официальной статистике Минтруда Иркутской области, уровень безработицы, который долгое время был около 1%, сейчас вырос до 2,8%. Если перевести это все в понятные цифры, то за помощью обратилось 27,7 тысячи потерявших доход жителей региона. Из них надеялись найти подходящую вакансию 17,6 тысячи, оформились безработными 15,6 тысячи человек.

А по данным HeadHunter, около 45% опрошенных работодателей заявили о том, что численность персонала в их компаниях сократилась. Но уже намечены планы по увеличению штата и зарплат. Кризис кризисом, но процесс на большинстве предприятий региона в это время не прекращался, руки требуются, и прямо сейчас. Только минтруда региона на сайте irkzan.ru заявляет 8 тысяч мест для потенциальных сотрудников. Причем среди них достаточно предложений с зарплатой больше 100 тысяч рублей в месяц.

- Произошло следующее. Коронавирус дал компаниям возможность избавиться от балласта, - считает Виктор Чебунин. - Конечно, оставшийся персонал стал трудиться интенсивнее, но в меру. Стало понятно, что тот же самый набор функций может успевать делать меньшее число сотрудников. Но их стали ценить за высокую эффективность и повышать уровень дохода. Если появляются новые вакансии (а они все-таки появляются), то отбор идет более строго. Что касается тех, кто стал этим самым «балластом», то они пока пытаются сориентироваться в новой реальности и тратят последние деньги.

Кроме того, стало больше персонала на дистанционке. Это можно считать временным явлением, хотя многие из офисных сотрудников с удаленки скорее всего не вернутся.

А может, на вахту?

Такой достаточно простой вывод можно сделать, если сравнить уровень предложений. Конечно, речь не идет о топ-менеджерах и специалистах по продажам, которые нужны для развития предприятий. Успешные профи в этих областях могут зарабатывать до 500 тысяч рублей, не выезжая из Иркутска (правда, в этом случае предполагается умение поднять бизнес).

Для обычных людей, которым нужно много заработать, в регионе предлагается больше 3 тысяч мест на добыче полезных ископаемых. Средняя зарплата здесь больше 100 тысяч рублей. Это в два раза выше, чем на госслужбе и в финансах. И вообще, если изучить предложения как в официальной базе Минтруда региона, так и на HeadHunter, то становится понятно: людям, готовым уехать на Север на несколько месяцев, щедро платят за сложные условия труда. Из десятка самых доходных занятий половина приходится именно на такой график работы.

Заметим, что в северных поселках нужны не только инженеры, горные мастера, золотодобытчики и нефтяники, здесь требуются повара и пекари, водители и строители, медсестры и врачи для организации медосмотров, горничные. Словом, варианты есть, зарплата на уровне 100 тысяч рублей в месяц.

Правда, надо помнить, что повар, даже без особого стажа и навыков, в смену должен будет кормить до сотни голодных мужиков сытно и вкусно, а пекарь - печь хлеб, а не торты.

Нужны на вахте и строители, и экономисты, и сотрудники отдела кадров, и юристы. Ведь всю эту армаду (а только у нас в регионе вахтовым методом работает более 10 тысяч человек), надо оформить и устроить. Требуются, как вы понимаете, и уборщики многочисленных помещений, и горничные. Здесь квалификация точно не требуется, а зарплата около 60 тысяч.

Важно, что в течение этого года в нашем регионе будут нанимать в первую очередь жителей области. В нынешних условиях, когда вахтовики из других территорий обязаны проходить обсерватор, это надежнее.

Самая дефицитная профессия - врач

Если кого охотники за головами сейчас и ищут, то это врачей. Медики нужны везде, поэтому тут складывается ситуация, когда выбирают не их, а они. Только в Иркутске для них сегодня есть 347 мест, а по региону полторы тысячи. Государственные больницы предлагают жилье и перспективы - таких вакансий 500. Для работы вахтой предлагают «космические» зарплаты: обычной медсестре или фельдшеру, даже без опыта, готовы на осмотре водителей перед выходом в рейс «положить» 90 тысяч в месяц. Дипломированный врач в медпункт «стоит» дороже - 120 тысяч.

Вот как комментируют ситуацию сами рекрутеры.

«Важная особенность: если раньше работодатели искали, как правило, медицинский персонал в пределах своего региона, то сегодня поиск все чаще выходит за рамки субъекта. Так, в Иркутской области можно встретить вакансии от медучреждений Москвы, Карелии и других регионов. Подходящие кандидаты могут рассчитывать на помощь в организации переезда и даже на предоставление жилья (хотя бы временного). Работодателям, которые нуждаются в специалистах-медиках, сегодня стоит учитывать, что они конкурируют с больницами со всей страны», - рассказывает Асель Сейлова, руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь.

Лечащий врач - наиболее востребованная специализация в медицине, на нее пришлось 48% вакансий (чаще всего это предложения для терапевтов и хирургов). На втором месте - младший и средний медицинский персонал (35% вакансий), на третьем - специалисты по клиническим исследованиям (16%). Платить им готовы в среднем 52 тысячи рублей.

Средняя зарплата в Иркутске – 30 - 40 тысяч

Это не о средней зарплате вообще, которую считает статистика. Это средняя цена предложений о работе. Много требуется кассиров и продавцов - больше сотни человек в одном Иркутске, но доход здесь 18,5 тысячи. Побольше на этой ниве можно заработать, устроившись торговать ноутбуками, смартфонами и компьютерными аксессуарами, - 30 - 40 тысяч. Но здесь требования к образованию повыше.

Больше всего вакансий для арматурщиков, бетонщиков, маляров и штукатуров. Рабочим строительных специальностей устроиться легко, но заработок, на который они могут рассчитывать в городе – 25 - 40 тысяч рублей.

Опять же отдельный разговор о продажниках, IT-специалистах. Для них интересные предложения есть всегда. Программисту на стартап, если он не будет отвлекаться на вечно больную бабушку и сломавшуюся насовсем машину, готовы платить от 60 до 300 тысяч, но если дело выгорит. Директор по продажам в крупной компании с большим оборотом может получать от 150 до 500 тысяч, и это действительно так. Профессии немассовые и подход особый, зависит от результата.

Здравомыслящие работодатели предлагают специалистам по продажам «вилку» от 30 до 150 тысяч. Мыслящие креативно (есть и такая вакансия!) ищут сотрудника с «космическим» мышлением и готовы платить, в случае если он докажет таковое, до трех миллионов. На такие объявления лучше не откликаться, если вы способны достигнуть «космоса», работайте на себя.

КОНКРЕТНО

Топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий в Иркутской области

(из списка исключены менеджеры и агенты по продажам с нестабильной зарплатой)

- Технический директор (сфера IT, проектирование и поддержка SaaS-продукта, можно работать из дома) - 400 тысяч рублей.

- Руководитель представительства крупной энергетической компании - от 300 тысяч рублей.

- Директор по продажам крупной компании - 150 - 500 тысяч рублей.

- Начальник и главный инженер золотоизвлекательной фабрики - 250 тысяч рублей.

- Заведующий медицинской лабораторией с предоставлением жилья в Хабаровске - 150 - 200 тысяч рублей.

- Машинист крана (вахта) - 200 тысяч рублей.

- Заведующая столовой (вахта) - от 135 тысяч.

- Ведущий инженер (вахта) - от 115 тысяч.

- Машинист бульдозера, автогрейдера, водитель (вахта) - от 100 тысяч рублей.

- Медсестра (вахта) - от 88 тысяч рублей.