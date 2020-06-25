Коронавирус в Иркутске, последние новости на 25 июня: в областном центре болен каждый 200-ый

Коронавирус в Иркутске, 25 июня. Ежедневно в последнее время регион попадает в топ по числу заразившихся по стране, и прошедший день – не исключение. Число заболевших в регионе в ближайшее время достигнет отметки в 6, 5 тысяч. Но не все так просто и однозначно. Разбираемся, почему.

Коронавирус в Иркутске, 25 июня: город взял на себя основной удар инфекции

Эпидемия в Сибири на пике. Это «плата» за то, что болезнь начала распространяться в регионе позже остальных. В апреле везде уже полыхало, а у нас только появились первые случаи. Поэтому и сейчас, когда в центре и на юге страны ситуация уже нормализовалась и жители уже смело пакуют чемоданы на отдых, Иркутск только приходит в себя после болезни.

Так вышло, что густонаселенный областной центр принял на себя основной удар инфекции. Половина всех больных в Приангарье – жители Иркутска и число зараженных здесь продолжает расти, хотя и не так стремительно, как раньше. За все время диагноз «коронавирус» получили около трех тысяч человек, это каждый двухсотый. Вылечились пока меньше трети. Ясно, что именно в региональном центре прежде всего стоит помнить про маски и социальную дистанцию.

Коронавирус в Иркутске, 25 июня: в регионе пока не так много выздоровевших.

«Одиннадцать регионов России показывают самый малый показатель числа выздоровевших — от 17 до 40%. В эту группу входят Красноярский край, Иркутская область и Тыва», - это последние данные, которые приводят специалисты из Информационного центра по мониторингу за ситуацией с коронавирусом. В Иркутской области эта цифра – 34%.

В регионах-лидерах -97%. Цифры фантастические. Они говорят, что в регионах практически полностью справились с вирусом. Это республика Марий Эл и Ленинградская область. В тройке лидеров также Северная Осетия (88%) и Пензенская область (87%).

В топ-10 нет ни одного из регионов Сибири. С самыми высокими показателями излечения Хакасия (75%) и Алтайский край (72%) входят только в топ-25.

Среди середнячков, в которых процент выздоровевших колеблется от 41 до 60% - республика Алтай, Кемеровская, Омская, Новосибирская и Томская области.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 25 июня:в регионе 34% выздоровевших.

Коронавирус в Иркутске, 25 июня: в районах выздоровление идет быстрее

Но честно скажем – сложна ситуация за счет Иркутска. На остальной территории региона дела намного лучше. И больных меньше, и выздоровевших больше. Скажем, Усть-Кут уже ушел из списка опасных территорий. Как сообщали местные власти, почти все вахтовики вернулись на месторождение, обсерваторы опустели, больничные палаты тоже. Сейчас из 845 подхвативших инфекцию на лечении остаются чуть больше 200 человек. Такая же ситуация в Бодайбо, много вылечившихся в Братске.

Кроме того, в трех районах на севере региона – на Маме, в Киренске, Катанге - вообще нет больных. И считанные единицы заболели на Ольхоне, в Чунском, Балаганском, Жигаловском, Качугском, Тулунском районах.

Коронавирус в Иркутске, 25 июня: все на отдых

Поэтому и открывают буквально на следующей неделе турбазы, отдыхая на которых уставшие от ограничений жители региона наконец отдохнут и наберутся сил. А жители всей страны ждут, когда и им разрешат поездки на Байкал. Напомним, это произойдет в августе. Билеты заказывают уже сейчас, раскупают места в санаториях и гостевых домах.

«По сравнению с прошлым годом количество поисков билетов в Иркутск выросло на 35%, а в Улан-Удэ — на 21%. Больше всего сейчас Байкалом интересуются москвичи, которые раньше били рекорд по поиску билетов в Сочи», - сообщает портал по поиску билетов aviasales .

При этом, по данным портала, средняя цена на жилье в районе Байкала снизилась на 17%. Понятно, что из-за возросшего спроса она снова взлетит, так что бронируем отдых сейчас!