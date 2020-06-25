Эпидемиолог рассказал, почему не падает заболеваемость коронавирусом в Иркутской области

Увы, но заболевамоесть коронавирусом в Приангарье с началом лета, как мы ожидали, на спад не пошла. Наоборот, вот уже около 2 недель график либо ползет вверх с каждым днем, либо держится на одном уровне. Согласно последним данным, в Приангарье уже 6408 подтвержденных случаев COVID-19, при этом каждые сутки добавляется еще 130 - 200 зараженных. В это время в центре и на юге страны ситуация уже начинает нормализоваться: там постепенно снимаются ограничения, а жители смело пакуют чемоданы на отдых. Так когда же Иркутск начнет приходить в себя после пандемии? Об этом «Комсомолка» поинтересовалась у эпидемиолога, ассистента кафедры эпидемиологии и микробиологии Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования Юрия Лысанова.

Много исследований - много подтвержденных диагнозов

- Если брать данные в целом по России, то в Иркутской области не такая уж и большая заболеваемость, - рассказывает "КП"-Иркутск" Юрий Лысанов. - По моим подсчетам, на 100 тысяч населения у нас примерно 215 - 220 больных, это не считая вахтовиков. Именно такой подсчет достоверно отражает эпидситуацию в регионе. А вот почему динамика заболеваемости так скачет и почему в день то 150 больных, то 250, я объяснения пока не нашел. Раньше я связывал это, например, с открытием торговых центров, магазинов и парикмахерских. Но теперь понимаю, что на распространение коронавируса это никак не влияет, так как заболеваемость не падает.

Один из главных вопросов, который сейчас интересует горожан: вышло ли Приангарье на плато? И если нет, то когда нам ждать этого?

- Мы, может, и вышли на плато, но оно получается каким-то очень затянувшимся, - продолжает Юрий Лысанов. – Вообще, плато длится в среднем 7 - 10 дней, а у нас уже 2 недели количество заболевших держится примерно на одном уровне и не снижается. И это очень странно. Не исключаю, что проводится большое количество исследований и поэтому выявляется много больных. Например, в территории, где снизили число исследований, выявляется меньше зараженных.

На турбазе Байкала безопаснее, чем в магазине или маршрутке

Ну а иркутяне тем временем, несмотря на режим самоизоляции (он все еще действует до 28 июня), уже могут отправляться в отпуск. Например, с 3 июля открываются, пусть и с некоторыми ограничениями, турбазы на Байкале, персонал которых даже не будет требовать с туристов отрицательных тестов на COVID-19. Главные требования - проводить тщательную дезинфекцию на турбазах, заселять приезжающих в домики только семьями и не допускать пересечения отдыхающих друг с другом.

Кроме того, у сибиряков уже есть возможность бронировать отели на берегу Черного моря. Полеты в Сочи из Иркутска открыты! А не опасно ли путешествовать этим летом?

- Заходя в магазин или общественный транспорт в городе, вы рискуете заразиться намного больше, чем отдыхая на турбазе, - уверяет Юрий Лысанов. – Если, конечно, на отдыхе неукоснительно соблюдаются санитарные требования и не проводятся массовые мероприятия.

Ну и, наконец, каков прогноз на ситуацию с коронавирусом в Иркутской области? Пойдет ли заболеваемость на спад в ближайшее время и ждать ли второй волны, которую всему миру пророчат уже осенью?

- Давать точный прогноз уже не решится никто, - заключает Юрий Лысанов. - Я, например, в мае предполагал, что спад в Приангарье начнется после 21 июня. Но прогноз не оправдался. В июле, думаю, снижение все же произойдет и мы начнем жить спокойно. Если, конечно, вновь не произойдет массовой вспышки – например, среди вахтовиков. Что касается второй волны, то считаю, что называть это так неправильно. Если она и случится, то это будет вовсе не вторая волна, а просто новый эпидемиологический подъем заболеваемости коронавируса - так же, как бывает с гриппом и другими заболеваниями. COVID-19 с нами останется навсегда. И если не появится вакцина, бороться с ним будет сложно.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Что делать, если контактировал с больным COVID-19, и как сдать анализ на антитела?

Роспотребнадзор ответил на самые интересующие вопросы по коронавирусу.

- Что делать, если я контактировал с больным COVID-19 и нахожусь на самоизоляции?

Все, кто контактировал с больным COVID-19, должны находиться на карантине (в обсерваторе, по месту жительства) не менее 14 дней со дня последнего контакта с больным. В это время запрещено покидать помещение, посещать работу, учебу, магазины, аптеки, общественные места и массовые скопления людей, пользоваться общественным транспортом. Кроме того, нужно дважды в сутки измерять температуру и составлять температурный лист для врача.

- Когда мне проведут исследование на коронавирус, если я контактировал с больным COVID-19?

Отбор проб биологического материала проводится медиками на 8 – 10-й календарный день наблюдения, а в случаях если у вас появилась клиника заболевания, сходного с COVID-19, - незамедлительно.

- Куда обращаться, чтобы оформить больничный лист, в случае если я живу вместе с больным COVID-19?

Чтобы оформить лист временной нетрудоспособности, необходимо обратиться по телефону в поликлинику по месту жительства.

- Где можно пройти бесплатное исследование на антитела к COVID-19?

В исследование планируется включить детей от 1 года до 17 лет включительно, а также взрослых. Желающие принять участие в исследовании с 22 по 29 июня должны заполнить анкету и выслать ее на электронный адрес: irknipchi@yandex.ru. Тестирование на антитела пройдет в первой декаде июля.

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