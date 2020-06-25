Конституция в жизни Российского государства

Изменения в Конституцию России - требование времени. В разные периоды истории в стране действовали различные основные законы. Об истории главного документа страны рассказал Денис Самойлов, помощник прокурора города Братска.

- Годы принятия Конституции отображают разные этапы в развитии страны, - отметил он. - За всю историю России действовало пять высших юридических нормативных правовых актов. Сроки действия конституций составляли 7 лет, 12 лет, 41 год и 15 лет. Это говорит о том, что Россия прошла сложный исторический путь, потому что принятие каждого документа свидетельствовало о кардинальном изменении жизни общества. Таким образом, правительство подводило своеобразный итог предшествующим событиям, а также начинало новый этап в развитии государства.

Первая, 1918 год

Первый высший юридический нормативный правовой акт был принят на V Всероссийском съезде Советов 10 июля 1918 года. Его утверждение произошло после Октябрьского переворота. Документ насчитывал шесть разделов.

В первой Конституции основы устройства общества определял не принцип преемственности конституционного развития, а лозунги, которыми руководствовались большевики. Документ был построен таким образом, что полностью зачеркивал весь предыдущий государственно-правовой опыт России.

Первая Конституция имела неприкрытый классовый характер. В ней совершенно не учитывалась демократическая концепция, что народ - это носитель и источник суверенитета страны. С одной стороны в ней была закреплена власть Советов и рабочего населения страны, но с другой - государством правила диктатура, которая не интересовалась проблемами простого населения, а иногда и лишала прав отдельные группы лиц, даже в ущерб интересам социалистической революции.

В Конституции 1918 года Россия считалась федеративным государством, но фактически ее субъекты так и не были определены. В первом высшем юридическом нормативном правовом акте были открытые призывы к применению насилия, уничтожению частной собственности.

Вторая, 1925 год

Конституцию 1918 года заменили в 1925 году, после того как РСФСР объединилась с другими республиками и образовала СССР. Вторая Конституция совершенно отличалась от первой, хотя и были некоторые ссылки на предыдущую версию. В новом документе смягчили формулировки о насилии и подавлении «паразитических» структур общества, но при этом он стал более строгим в юридическом плане. В Конституции четко прописали факт вхождения РСФСР в СССР, определили статус и полномочия субъектов.

Третья, 1937 год

Развитие РСФСР уже было напрямую связано с СССР, поэтому возникла необходимость создать общую Конституцию, которая вступила в силу в 1937 году. С ее «приходом» начался новый этап в развитии страны.

Считалось, что будут построены основы социализма, которые ликвидируют эксплуататорские классы и элементы, а значит, приведут к созданию так называемой социалистической демократии. В новой Конституции все же сохранилось определение классовой сущности, но форма выражения была полностью изменена. Кроме того, за гражданами были закреплены права независимо от социального признака, впервые упоминалось о равноправии, хотя и в утонченном виде.

Таким образом, в Конституции появились первые «признаки» демократических установок, хотя и идеологически ориентированных.

Четвертая, 1978 год

В 1978 году была принята новая Конституция. За время своего действия (15 лет) она неоднократно менялась. Это касалось как отдельных правовых норм, так и самой сути документа.

В отличие от всех предыдущих версий четвертая Конституции была самой нестабильной, причем изменения в нее часто были радикальными. В новой Конституции подразумевалось, что общество вступило на новый путь - развитого социализма, который означал, что государство постепенно будет прощаться с советской диктатурой и становиться общенародным. Впервые в документе слово «народ» было заменено на «субъект», которому принадлежит вся власть в стране. Однако в Конституции было прописано, что руководящей силой советского общества остается коммунистическая партия.

Реформирование Конституции началось в 1989 году. Все значимые изменения вводились поэтапно: отказ от названия социалистического государства, удаление положения о коммунистической партии как ядра государства, признание прав человека, признание частной собственности.

Пятая, 1993 год

Исходным событием для принятия новой Конституции стало создание в 1990 году Конституционной комиссии, председателем которой был Борис Ельцин, а ответственным секретарем Олег Румянцев. Эта комиссия разработала несколько вариантов проекта российской конституции, которые сыграли важную роль и при разработке окончательного варианта.

В частности, именно вариант Конституционной комиссии лег в основу главы о правах и свободах человека и гражданина. Вместе с тем процесс разработки и принятия Конституции Российской Федерации затянулся на три года. В течение этих лет страна продолжала жить по Основному Закону РСФСР. Ее статьи расходились с проводимыми преобразованиями.

1993 год. Иркутская делегация в лице председателя областного Совета народных депутатов Виктора Игнатенко и главы администрации Юрия Ножикова подписала Федеративный договор. Фото: Предоставлено ОКГУ «Государственный архив Иркутской области»

С целью устранения несоответствий вносились изменения и дополнения, которые в конечном итоге влияли на содержание. Зачастую одна статья начинала противоречить другой.

В период с ноября 1991 года по декабрь 1992-го в Конституцию внесли более 400 поправок. В 1992 году появились два проекта, один из которых был разработан Сергеем Шахраем, а другой Анатолием Собчаком и Сергеем Алексеевым, а в 1993-м - общий проект Шахрая-Собчака-Алексеева. Далее президент Ельцин подписал указ о всенародном голосовании по проекту конституции России, которое состоялось 12 декабря 1993 год. «За» высказалось большинство - 58,43%.

День 12 декабря объявлен государственным праздником, но не выходным. Он входит в число памятных дат России.

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