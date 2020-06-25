Розыгрыш викторины «Конституция -это я» в Иркутской области: кому выпал счастливый билет

24 мая «Комсомолка» отметила свое 95-летие. А 1 июля Россия обновляет главный закон страны – нашу Конституцию. В честь этих событий мы проводим для жителей Иркутской области викторину. Не упустите свой шанс выиграть один из замечательных призов. Приходите на участки, голосуйте по поправкам в Конституцию. Там вы найдете и волонтеров от «Комсомолки», которые помогут вам правильно заполнить свои данные в отрывной части буклета. А ваша задача — правильно ответить на вопросы. Розыгрыш викторины «Конституция -это я» в Иркутской области уже идет, результаты подводятся ежедневно, с 25 по 1 июля, а финал будет 8 июля.

Как все устроено? Вы передаете свои данные участника волонтеру. Сохраняете свой билет до конца — до 8 июля, когда пройдет финальный розыгрыш викторины «Конституция -это я» в Иркутской области. Вам придет sms, подтверждающая, что вы в игре. Ваша задача — следить за анонсами и верить, что удача вам улыбнется. ( Более подробно — смотрите нашу пошаговую инструкцию).

Розыгрыши идут ежедневно с 25 июня по 1 июля, финал - 8 июля на телеканалах "Аист" и "ТиВиСи", на радио "Комсомольская правда" (91, 5 fm) , в газете "Комсомольская правда" и на сайте irk.kp.ru

Ежедневно в этой статье ( сохраните ссылку!) вечером после очередного розыгрыша викторины «Конституция -это я» мы будем публиковать промежуточные результаты и называть призеров. Со счастливчиками свяжутся наши сотрудники. Выдача призов состоится в "Комсомолке"

Звоните с 9.00 до 18.00 по телефону

Розыгрыш викторины «Конституция -это я» в Иркутской области 25 июня, результаты

Этот счастливчик выиграл автомобиль.

Этот счастливчик выиграл ТВ.

Эти счастливчики выиграли планшеты.

Поздравляем со смартфоном!

Поздравляем со смартфоном!

Поздравляем со смартфоном!

Поздравляем со смартфоном!

Поздравляем со смартфоном!

Поздравляем со смартфоном!

Поздравляем со смартфоном!

Поздравляем со смартфоном!

Поздравляем со смартфоном!

И у вас смартфоны!

Розыгрыш викторины «Конституция -это я» в Иркутской области: пошаговая инструкция

Положение о викторине «Конституция - это я!»