Сибирячка, выигравшая автомобиль в викторине «Конституция – это я»: «Больше не придется делить с мужем одну машину на двоих»

Обновится главный закон страны или нет? Ответ на этот вопрос мы узнаем уже на этой неделе. Ведь голосование по поправкам в Конституцию в самом разгаре! А пока известны первые победители викторины, которую «Комсомольская правда» организовала в честь всероссийского голосования, начавшегося 25 июня, и в честь недавно прошедшего 95-летнего юбилея нашей газеты.

Напомним, мы разыгрываем подарки: смартфоны, планшеты, телевизоры, автомобили и даже квартиры. Поучаствовать в розыгрыше очень просто. Для этого нужно всего лишь, прийти на участок и проголосовать по поправкам. Затем получить от дежуривших волонтеров «Комсомолки» анкету, заполнить там свои данные, а также ответить на три простых вопроса. (10 шагов к вашему подарку, смотрите ниже). Розыгрыш викторины «Конституция - это я» проводится ежедневно, с 25 по 1 июля, а финал состоится 8 июля.

Итак, в первый же день розыгрыша своих хозяев обрели 100 смартфонов, 5 планшетов, 3 телевизора и наконец, приз с пометкой «супер»: автомобиль! Свеженькая машина отечественного автопрома, только что выехавшая из салона, досталась 43-летней младшему воспитателю детского сада из деревни Жмурово Черемховского района Елене Скалиной.

- До сих пор нахожусь в шоке, - отвечает корреспонденту «КП» - «Иркутск» Елена Скалина. – Я ведь даже не собиралась участвовать в розыгрыше. Когда проголосовала на участке, уже собиралась уходить и даже не думала об анкете. Но подошла волонтер и сказала: «Возьмите, а вдруг, выиграете?». Ну, я и не стала отказываться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="626" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/787227" frameborder="0"></iframe> Сибирячка, выигравшая автомобиль в викторине "Конституция-это я" делится своими эмоциями.

Елена, как и положено, по инструкции, ответила на три простейших вопроса, оставила свои данные, взяла квиток с номером своего билета, и, придя домой, и благополучно забыв про розыгрыш, начала заниматься домашним хозяйством.

- Когда вечером мне раздался звонок о выигрыше, я не поверила, - продолжает Елена Скалина. – Подумала, меня разыгрывают! И грубо попросила меня больше не беспокоить.

Кстати, собственная машина – как раз и была мечтой Елены, которая за рулем уже 8 лет. Нет, в семье уже есть автомобиль, но его женщине приходиться делить с мужем, который сейчас находится на вахте и пока даже не знает о победе супруги.

- Он иногда ругается на меня, мол, раздолбишь ее, а я отвечаю, что езжу еще аккуратнее него, - улыбается Елена. – Но теперь, я смогу ездить, когда захочу и возить всю свою большую семью.

Кого катать на новом автомобиле у победительницы есть! У Елены 5 детей. И еще, несмотря на свой возраст, сибирячка уже богатая бабушка - у нее двое внуков, а через месяц родится третий. Сейчас женщина получает поздравления от родных, друзей и односельчан. Правда, признается, пока даже не все дети поверили в ее выигрыш. Говорят, и не поверят, пока не увидят Елену за рулем нового авто. К слову, произойдет это уже в ближайшие дни.

- Наши сельчане, узнав о моей победе, сразу побежали на участки, голосовать, - смеется Елена. – И конечно, все участвуют в розыгрыше. Теперь все поняли, что выиграть может каждый!

КОНКРЕТНО

КАК ПРОВЕРИТЬ СВОЙ БИЛЕТ

Еще раз напоминаем участникам, что проверить свой билет, вы можете во время розыгрышей. Они с 25 июня по 1 июля ежедневно транслируются на телеканалах "Аист" и "ТиВиСи", на радио "Комсомольская правда" (91, 5 fm) , а также публикуются в газете "Комсомольская правда" и на сайте irk.kp.ru. Билет нужно сохранять до 8 июля. Ведь в этот день состоится финальный розыгрыш.

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Положение о викторине «Конституция - это я!»

Розыгрыш викторины «Конституция -это я» в Иркутской области 25 июня, результаты

Поздравляем победителей (ищите свои номера)

Автомобиль:

380347425

Телевизоры:

380544205 380408476 380901485

Планшеты

380009943 380033763 380809729 380549493

380859492

Смартфоны

3805711430 380659143 380016478 380322400

380311556 380027439 3803500784 380033724 380799655

380068600 380799665

380068597 380252443 380452044 380741012

380673101 380012448 380836444 380491552

380452192 380952004

380331286 380444908 380008461 380512219

380350779 380544407 380068525 380528945

380033767 380132975

380449722 380815923 380256161 380472367

380032625 380010689 380440132 380132612

380317985 380842003

380617356 380351230 380920037 380316641

380829999 380195246 380583220 380066272

380752506 380347263

380061576 380319170 380592034 380528807

380499314 380145686 380328761 380476813

380066362 380342935

380400522 380675062 380680573 380780950

380661719 380483728 380041502 380384625

380818462 380408300

380473313 380331478 380096467 380425395

380067061 380714003 380291697 380221966

380817972 380009074

380339590 380528012 380384251 380748012

380730143 380015832 380008412 380529731

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