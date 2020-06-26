Розыгрыш викторины «Конституция - это я!» в Иркутской области 26 июня: кто получил призы
Подошел к концу второй день голосования по поправкам в Конституцию. А это значит, что пришло время определить победителей очередного розыгрыша викторины, которую «Комсомольская правда» проводит в честь всероссийского голосования, начавшегося 25 июня, и в честь недавно прошедшего 95-летнего юбилея нашей газеты. Напомним, мы разыгрываем: смартфоны, планшеты, телевизоры, автомобили и даже квартиры в Иркутске.
Для участия в розыгрыше нужно всего лишь, прийти на участок и проголосовать по поправкам. Затем найти дежуривших волонтеров «Комсомолки», попросить у них анкету, заполнить там свои данные, а также ответить на три простых вопроса. Каждый участник получает номер, который играет во всех розыгрышах - чем раньше зарегистрируешься, тем больше шансов! (10 шагов к вашему подарку, смотрите ниже).
Розыгрыш викторины «Конституция - это я!» проводится ежедневно, с 25 по 1 июля. Финал состоится 8 июля. Трансляцию можно смотреть на телеканалах "Аист" и "ТиВиСи", слушать на радио "Комсомольская правда" (91, 5 fm) , а результаты вы оперативно узнаете на сайте irk.kp.ru., а также в газете "Комсомольская правда". Победитель определяется случайным образом, путем случайного выпадения цифр в специальной программе.
Во второй день розыгрыша, 26 июня мы разыграли еще 50 смартфонов, 5 планшетов, 3 телевизора и наконец, автомобиль! Итак, барабанная дробь, называем номера билетов очередных победителей. Если выпавшие цифры совпадают с вашим квитком, звоните, чтобы получить приз (телефоны указаны ниже).
Розыгрыш викторины «Конституция -это я» в Иркутской области 26 июня, результаты:
Поздравляем победителей (ищите свои номера)
Три телевизора
381158998
380700525
380716819
Пять планшетов
381097479
380684952
381014384
380456957
380648004
50 смартфонов
380580904
380930732
380189887
381080169
380735729
381148204
380528013
380333136
380054649
380248928
380529958
380806413
380945009
380500435
380333085
380371698
380960057
380840287
380544413
380680777
380554122
380008256
381101511
380645308
380528760
380701967
380388513
380151724
380022132
380258856
380455568
381009448
380405350
380491032
381015517
380807148
380754322
380733113
380544333
381197358
380165429
380256312
380145745
380952013
381012704
380767789
380696022
380116805
381136907
380004144
Розыгрыш викторины «Конституция -это я» в Иркутской области 25 июня, результаты
Поздравляем победителей (ищите свои номера)
Автомобиль:
380347425
Телевизоры:
380544205
380901485
380408476
Планшеты
380009943
380809729
380859492
380033763
380549493
Смартфоны
380571430
380659143
380016478
380322400
380311556
380027439
380350784
380033724
380799665
380068600
380632952
380609672
380132850
380061141
380281604
380860272
380454777
380005996
380948550
380710341
380339590
380384251
380730143
380008412
380549497
380528012
380748012
380015832
380529731
380016865
380331286
380008461
380350779
380068525
380033767
380444908
380512219
380544407
380528945
380132975
380061576
380592034
380499314
380328761
380066362
380319170
380528807
380145686
380476813
380342935
380473313
380096467
380067061
380291697
380817972
380331478
380425395
380714003
380221996
380009074
380449722
380256161
380032625
380440132
380317985
380815923
380472367
380010689
380132612
380842003
380068597
380452044
380741012
380836444
380452192
380252443
380673101
380012448
380491552
380952004
380400522
380680573
380661719
380041502
380818462
380675062
380780950
380483728
380384625
380408300
380617356
380920037
380829999
380583220
380752506
380351230
380316641
380195246
380066272
380347263
КАК ПОБЕДИТЕЛЯМ ПОЛУЧИТЬ ПРИЗЫ
50 смартфонов
Положение о викторине
.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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