2020-06-27T14:11:58+03:00
Общество

Розыгрыш викторины «Конституция - это я!» в Иркутской области 26 июня: кто получил призы

Публикуем итоги розыгрыша викторины «Конституция - это я!» в Иркутской области за 26 июня
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Розыгрыш викторины «Конституция - это я!» в Иркутской области 26 июня: кто получил призыРозыгрыш викторины «Конституция - это я!» в Иркутской области 26 июня: кто получил призыФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Подошел к концу второй день голосования по поправкам в Конституцию. А это значит, что пришло время определить победителей очередного розыгрыша викторины, которую «Комсомольская правда» проводит в честь всероссийского голосования, начавшегося 25 июня, и в честь недавно прошедшего 95-летнего юбилея нашей газеты. Напомним, мы разыгрываем: смартфоны, планшеты, телевизоры, автомобили и даже квартиры в Иркутске.

Для участия в розыгрыше нужно всего лишь, прийти на участок и проголосовать по поправкам. Затем найти дежуривших волонтеров «Комсомолки», попросить у них анкету, заполнить там свои данные, а также ответить на три простых вопроса. Каждый участник получает номер, который играет во всех розыгрышах - чем раньше зарегистрируешься, тем больше шансов! (10 шагов к вашему подарку, смотрите ниже).

Розыгрыш викторины «Конституция - это я!» проводится ежедневно, с 25 по 1 июля. Финал состоится 8 июля. Трансляцию можно смотреть на телеканалах "Аист" и "ТиВиСи", слушать на радио "Комсомольская правда" (91, 5 fm) , а результаты вы оперативно узнаете на сайте irk.kp.ru., а также в газете "Комсомольская правда". Победитель определяется случайным образом, путем случайного выпадения цифр в специальной программе.

Во второй день розыгрыша, 26 июня мы разыграли еще 50 смартфонов, 5 планшетов, 3 телевизора и наконец, автомобиль! Итак, барабанная дробь, называем номера билетов очередных победителей. Если выпавшие цифры совпадают с вашим квитком, звоните, чтобы получить приз (телефоны указаны ниже).

Розыгрыш викторины «Конституция -это я» в Иркутской области 26 июня, результаты:

Поздравляем победителей (ищите свои номера)

Три телевизора

381158998

380700525

380716819

Пять планшетов

381097479

380684952

381014384

380456957

380648004

50 смартфонов

380580904

380930732

380189887

381080169

380735729

381148204

380528013

380333136

380054649

380248928

380529958

380806413

380945009

380500435

380333085

380371698

380960057

380840287

380544413

380680777

380554122

380008256

381101511

380645308

380528760

380701967

380388513

380151724

380022132

380258856

380455568

381009448

380405350

380491032

381015517

380807148

380754322

380733113

380544333

381197358

380165429

380256312

380145745

380952013

381012704

380767789

380696022

380116805

381136907

380004144

Розыгрыш викторины «Конституция -это я» в Иркутской области 25 июня, результаты

Поздравляем победителей (ищите свои номера)

Автомобиль:

380347425

Телевизоры:

380544205

380901485

380408476

Планшеты

380009943

380809729

380859492

380033763

380549493

Смартфоны

380571430

380659143

380016478

380322400

380311556

380027439

380350784

380033724

380799665

380068600

380632952

380609672

380132850

380061141

380281604

380860272

380454777

380005996

380948550

380710341

380339590

380384251

380730143

380008412

380549497

380528012

380748012

380015832

380529731

380016865

380331286

380008461

380350779

380068525

380033767

380444908

380512219

380544407

380528945

380132975

380061576

380592034

380499314

380328761

380066362

380319170

380528807

380145686

380476813

380342935

380473313

380096467

380067061

380291697

380817972

380331478

380425395

380714003

380221996

380009074

380449722

380256161

380032625

380440132

380317985

380815923

380472367

380010689

380132612

380842003

380068597

380452044

380741012

380836444

380452192

380252443

380673101

380012448

380491552

380952004

380400522

380680573

380661719

380041502

380818462

380675062

380780950

380483728

380384625

380408300

380617356

380920037

380829999

380583220

380752506

380351230

380316641

380195246

380066272

380347263

КАК ПОБЕДИТЕЛЯМ ПОЛУЧИТЬ ПРИЗЫ

КАК ПОБЕДИТЕЛЯМ ПОЛУЧИТЬ ПРИЗЫ

50 смартфонов

Положение о викторине

Положение о викторине

.

.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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