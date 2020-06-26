«Конституция - это я!»: участвуйте в викторине и получайте призы

В период голосования по поправкам в Конституцию, с 25 июня по 1 июля, жители региона, придя на избирательные участки, смогут принять участие и в викторине на знание основных положений Конституции РФ, которую организует «Комсомольская правда». Обладатели счастливых билетов получат замечательные призы: три квартиры в Иркутске, пять автомобилей, телевизоры, смартфоны и планшеты.

- Газете «Комсомольская правда» исполнилось 95 лет. В честь этой даты мы решили провести такую викторину и подарить людям ощущение праздника в этот непростой для всех период, - отметил Станислав Гольдфарб, директор Иркутского филиала «Комсомольской правды», доктор исторических наук, профессор.

Цель проекта «Конституция - это я!» - просветительская деятельность по основным положениям Конституции РФ, а также пропаганда и привлечение внимания жителей Иркутской области к изменениям, вносимым в Основной Закон страны, формирование интереса к значимым событиям России и родного региона.

В дни голосования по поправкам в Конституцию жители Иркутской области от 18 лет смогут получить буклет с вопросами. Каждый буклет имеет свой уникальный номер. Розыгрыши будут проводиться ежедневно. За процессом призван следить оргкомитет. Кому выпал счастливый номер, можно будет узнать на радио и в газете «Комсомольская правда», на сайте irk.kp.ru, телеканалах ТиВиСи и АИСТ. Награждение состоится 8 июля в Иркутске и будет сопровождаться большим онлайн-концертом.

Наталья Сысоева, директор Иркутского областного художественного музея имени Сукачева, член оргкомитета викторины, назвала этот проект важным и нужным, потому что граждане России, безусловно, должны знать Конституцию своей страны.

Наталья Сысоева, директор Иркутского областного художественного музея имени Сукачева, член оргкомитета викторины.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Я приветствую эту инициативу «Комсомольской правды». Кроме того, хотелось бы обратить внимание на важные поправки, которые предлагается внести в Основной Закон страны. Например, о том, что «Культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее многонационального народа, поддерживается и охраняется государством». Авторы этой поправки - руководитель театра Et Cetera Александр Калягин, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и наш земляк - народный артист России Денис Мацуев. Я полностью их поддерживаю.

Сергей Ступин, директор Иркутского областного краеведческого музея и член оргкомитета викторины, отметил, что главная цель проекта «Конституция - это я!» - просветительская.

Сергей Ступин, директор Иркутского областного краеведческого музея, член оргкомитета викторины. Фото: Иркутский областной краеведческий музей

- Конечно, важно знать Основной Закон страны, - сказал он. - Чем более грамотно в правовом отношении общество, тем выше уровень его цивилизации и развития. Поэтому я такие вещи приветствую. Подобные викторины стимулируют стремление к самообразованию. Люди пытаются найти какую-то информацию, в чем-то разобраться. Ну и еще стоит отметить, что эту акцию отличают шикарные призы. Поэтому интерес к ней, я думаю, будет.

Также Сергей Ступин подчеркнул, что считает важной поправку в Конституцию РФ о том, что «культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее многонационального народа, поддерживается и охраняется государством».

- Со студенческих лет я занимался этнографией. Многонациональность в то время еще Советского Союза просто поражала. Любое полиэтническое государство всегда оказывается в непростом положении. Стоит только посмотреть на сегодняшнюю ситуацию в Америке, где обострился национальный вопрос. Вот к чему может привести недостаточное внимание к различным культурам. Мы живем в Сибири, где коренные народы - это буряты, эвенки и тофалары. Каждая из этих культур по-своему уникальна. Каждую нужно беречь и сохранять.

Положение о викторине «Конституция - это я!»