Почему безработных в Иркутской области стало больше на 27,7 тысяч

Из-за пандемии коронавируса многие потеряли доход, увы, это факт. Внештатных сотрудников сократили, штатным временно подрезали зарплату или отправили в вынужденный отпуск, а некоторые предприятия малого бизнеса - например, небольшие кафе и магазины одежды - и вовсе позакрывались - вывески «помещение сдается в аренду» чаще встречаются на городских улицах. Статистика министерства труда и занятости Приангарья в подтверждение: если в апреле уровень безработицы в регионе составлял 1,2%, то сейчас вырос до 3,5%!

Выясним подробнее, сколько сибиряков за время пандемии обратилось в службы занятости населения.

- В марте на учете состояло 16,4 тысячи человек, из них 12,9 тысячи имели статус безработного, - подсчитали специалисты Иркутскстата. - К концу апреля на учете было 27,8 тысяч людей, из них 20,3 тысячи безработных. А к концу весны на учете стояли 40 тысяч граждан, из них 32,8 тысячи безработных.

Ну а на 26 июня, по данным минтруда Приангарья, официально не имеют должности 40624 местных жителя. То есть за четыре месяца, сколько у нас бушует коронавирус, число безработных увеличилось на 27,7 тысячи! Но, оказывается, причина не только в увольнениях и закрытых предприятиях.

- На самом деле, многие люди, которые и раньше не трудились, только сейчас обратились в центры занятости. Почему? Потому что государство предусматривает разнообразные меры поддержки для неработающего населения: например, выплаты на ребенка в 3 тысячи рублей в месяц, - объясняет декан сибирско-американского факультета ИГУ, доктор экономических наук Надежда Грошева. - Но это если говорить о статистике. А реальная безработица, скорее всего, намного выше, если учесть, в том числе, тех, кто из-за пандемии трудится неполный день или находится в отпуске без содержания.

Тем, кто лишился дохода в последний год, как уже рассказывала «Комсомолка», платят максимальное пособие: 14,5 тысячи рублей в Иркутске и 15,7 тысячи на севере Приангарья. Остальным положена минималка: 1800 рублей в областном центре и 1950 - в северных территориях. Но при желании они тоже могут получить максимальное пособие. Как? Согласившись на общественные работы. Уже 875 человек, временно оставшихся без должности, благоустраивают и озеленяют города и села, убирают мусор, наводят порядок в подъездах домов.

- В целом по региону заключено 309 договоров для трудоустройства больше 970 человек, - рассказали в правительстве Иркутской области. - Рабочие места организовали местные администрации, предприятия ЖКХ, бюджетные учреждения и индивидуальные предприниматели.

Ну а выбор вакансий в регионе, несмотря на пандемию, есть: много предложений для вахтовиков, всегда требуются медики, а также рабочие, продавцы и IT-специалисты.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Топ-5 сфер, куда зовут работать молодежь

Студенты и выпускники часто подрабатывают в кафе и магазинах, но где им взять денег, пока многие заведения под замком из-за COVID-19? Аналитики HeadHunter рассказали, куда в Иркутске чаще всего зовут работать юношей и девушек в этом году.

- Иркутские работодатели чаще всего предлагают молодым специалистам работу в сфере «Продажи», - отмечает руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь Асель Сейлова. - Приглашают менеджеров по продажам, продавцов-консультантов, кассиров, специалистов call-центров.

Итак, топ-5:

1. Продажи - 30%

2. «Туризм, гостиницы, рестораны» - 18%

3. «Консультирование» - 10%

4. «ИТ/Интернет/Телеком» - 7%

5. «Транспорт, логистика» - 7%

Если говорить конкретно о вакансиях, то работодатели ждут молодых поваров, водителей-курьеров, уборщиков, специалистов по работе с клиентами, консультантов контактных центров, специалистов по обслуживанию компьютеров, программистов, администраторов баз данных, разработчиков, администраторов и операторов ПК. Как говорится, выбор за вами.

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