Розыгрыш викторины «Конституция - это я!» в Иркутской области 27 июня: кому достались призы
Уже три дня на участках продолжается голосование по поправкам в Конституцию. И уже традиционно, три дня подряд, по окончании дня приходит время определить победителей очередного розыгрыша викторины «Конституция - это я!» в Иркутской области на 27 июня. Эту викторину «Комсомолка» проводит и в честь всероссийского голосования по поправкам в Основной Закон страны, и в честь 95-летнего юбилея газеты, который мы отмечали месяц назад. Призы достойные. Счастливчики становятся обладателями смартфонов, планшетов, телевизоров, автомобилей и даже квартиры в Иркутске.
Хотите принять участие в розыгрыше? Еще есть шанс. Для этого надо прийти на участок и проголосовать по поправкам. На участке вы найдете волонтеров «Комсомолки». Возьмите у них анкету, заполнить свои данные, дайте ответ на три простых вопроса.И все! Каждый участник получает номер, который играет во всех розыгрышах - чем раньше зарегистрируешься, тем больше шансов! (10 шагов к вашему подарку, смотрите ниже).
Розыгрыш викторины «Конституция - это я!» проходит каждый день, с 25 по 1 июля. Финал состоится 8 июля. Трансляцию самого розыгрыша можно увидеть на телеканалах "Аист" и "ТиВиСи", либо прослушать на радио "Комсомольская правда" (91, 5 fm) . А чтобы сразу узнать результаты и проверить свой номер, а, заодно, и удачу, заходите на сайт irk.kp.ru. Также они публикуются в газете "Комсомольская правда". Победитель определяется случайным образом, комбинация цифр выпадает в специальной программе.
Кстати, для удобства тех, кто не следил за розыгрышем викторины «Конституция - это я!» в Иркутской области 25 и 26 июля, мы публикуем все выигравшие номера и за эти дни. Проверьте, может быть, вам повезло!
В первый день розыгрыша определилось, кто получит машину, телевизоры, планшеты и сразу сто смартфонов. Во второй день в розыгрыше участвовали еще 50 смартфонов, 5 планшетов, 3 телевизора и наконец, автомобиль!
В третий день - три телевизора, пять планшетов и 50 смартфонов. Все они ищут своих обладателей.
Итак, барабанная дробь, называем номера билетов очередных победителей. Если выпавшие цифры совпадают с вашим квитком, звоните, чтобы получить приз (телефоны указаны ниже).
Розыгрыш викторины «Конституция -это я» в Иркутской области 27 июня, результаты:
Поздравляем победителей (ищите свои номера)
Пять планшетов
380228420
380741531
380138024
381162865
380322891
Пятьдесят смартфонов
380915100
380882325
380895441
380815963
380726999
380062701
380040460
381058512
380372562
380666521
380181543
380014984
380691028
380906343
380638894
380091914
381101962
380347137
380191308
380626025
380661771
380191313
380415394
380483779
380419023
380692005
380462538
380945855
380539343
380209253
380638861
380652639
380453875
380518317
380701469
380000259
380881572
381121487
380014235
380610211
380224106
380258023
380280186
381011893
380078187
380840459
380904905
380523960
380895244
380864607
Три телевизора
380949628
380884252
380680550
Розыгрыш викторины «Конституция -это я» в Иркутской области 26 июня, результаты:
Поздравляем победителей (ищите свои номера)
Три телевизора
381158998
380700525
380716819
Пять планшетов
381097479
380684952
381014384
380456957
380648004
50 смартфонов
380580904
380930732
380189887
381080169
380735729
381148204
380528013
380333136
380054649
380248928
380529958
380806413
380945009
380500435
380333085
380371698
380960057
380840287
380544413
380680777
380554122
380008256
381101511
380645308
380528760
380701967
380388513
380151724
380022132
380258856
380455568
381009448
380405350
380491032
381015517
380807148
380754322
380733113
380544333
381197358
380165429
380256312
380145745
380952013
381012704
380767789
380696022
380116805
381136907
380004144
Розыгрыш викторины «Конституция -это я» в Иркутской области 25 июня, результаты
Поздравляем победителей (ищите свои номера)
Автомобиль:
380347425
Телевизоры:
380544205
380901485
380408476
Планшеты
380009943
380809729
380859492
380033763
380549493
Смартфоны
380571430
380659143
380016478
380322400
380311556
380027439
380350784
380033724
380799665
380068600
380632952
380609672
380132850
380061141
380281604
380860272
380454777
380005996
380948550
380710341
380339590
380384251
380730143
380008412
380549497
380528012
380748012
380015832
380529731
380016865
380331286
380008461
380350779
380068525
380033767
380444908
380512219
380544407
380528945
380132975
380061576
380592034
380499314
380328761
380066362
380319170
380528807
380145686
380476813
380342935
380473313
380096467
380067061
380291697
380817972
380331478
380425395
380714003
380221996
380009074
380449722
380256161
380032625
380440132
380317985
380815923
380472367
380010689
380132612
380842003
380068597
380452044
380741012
380836444
380452192
380252443
380673101
380012448
380491552
380952004
380400522
380680573
380661719
380041502
380818462
380675062
380780950
380483728
380384625
380408300
380617356
380920037
380829999
380583220
380752506
380351230
380316641
380195246
380066272
380347263
КАК ПОБЕДИТЕЛЯМ ПОЛУЧИТЬ ПРИЗЫ
50 смартфонов
Положение о викторине
.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сибирячка, выигравшая автомобиль в викторине «Конституция – это я»: «Больше не придется делить с мужем одну машину на двоих» (Подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Конституция — это я!»