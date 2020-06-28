«Давайте же мыться, плескаться»: фото, как звери в Сибирском зоопарке спасаются от жары

В Иркутской области установилась жаркая погода, люди отправляются на речку, купаются в озерах, а как переносят такие плюсовые температуры животные в зоопарках?Прогуливающиеся по набережной у ледокола «Ангара» иркутяне могут иногда наблюдать, как к воде шагает белорукий гиббон или косолапые медвежата. Подсмотрела за водными процедурами зверят и фотокорреспондент «Комсомолки». Смотрим, как проводят жаркие деньки постояльцы Сибирского зоопарка!

Филимоне повезло!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пожалуй, самыми счастливыми, если брать главным критерием доступность к воде, можно считать ручных обезьянок. На этом фото, например, проказница Филимона. Малышка запросто может поплескаться даже в раковине! Она – свинохвостый макак и ей всего 2 годика.

Маленький Принц к воде относится с благоговением.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А это любимец ветеринаров енот Маленький принц. Он – иркутянин, родился в прошлом году в этом же зоопарке. Но вот беда! Он оказался не таким сильным как его сородичи и гораздо меньше их по размерам. Семья не приняла его.

- Естественный отбор в животном мире очень жесткий – слабая, мелкая особь изгоняется или съедается, - рассказали «КП» сотрудники Сибирского зоопарка. – Остальные еноты живут семейкой, а Маленький Принц в отдельном вольере, он у нас самый ласковый.

Микки сейчас отправится на прогулку.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Иногда, когда на заливе у ледокола «Ангара» мало народу, сотрудники зоопарка выводят животных к «большой» воде. Эта красотка – пятилетний белорукий гиббон по имени Микки. Она попала в зоопарк вместе с еще 11 обезьянами, после того, как у передвижной выставки из другого города во время режима самоизоляции начался кризис, связанный с отсутствием прибыли от продажи билетов. Все подписчики зоопарка в Инстаграм следили, как тосковала Микки. Но сейчас она вполне освоилась на новом месте, а ежедневные прогулки на свежем воздухе только улучшают настроение.

Какая сегодня вода? Теплая!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Медвежат также водят на залив в утренние часы, пока на улице ни души. Косолапые с удовольствием плавают в открытой воде. А когда нет такой возможности, то и тазик с водой сгодится! А еще и эта яркая штука – пульверизатор!

Медвежата устраивают потасовки из-за пульверизатораФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мишек в зоопарке сейчас трое. Они готовятся к переезду в филиал, расположенный в поселке Листвянка, как только там будет готов вольер для них.

Когда на заливе немного людей медвежат выводят к "большой воде"Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Воду любят все!и Диана - тоже!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пульверизатор нравится практически всем водолюбивым зверям в зоопарке.

Макс любит не только воду, но и женщин. Представительницам прекрасного пола дает почесать себя со всех сторон.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Но кто-то предпочитает стакан, как этот самец мангобей Макс.

Кот Барсик к воде равнодушен.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А это кот Барсик. Ему до воды и дела нет. Поселиться в зоопарке он выбрал сам. Однажды пришел и уходить не собирается. О том, что до этого времени ему жилось не совсем легко, свидетельствует его короткий хвост, вероятно, отмороженный в одну из суровых сибирских зим. Кстати, Барсик не единственный усатый-полосатый среди енотов, рысей и медведей. Котят регулярно подбрасывают к дверям зверинца. Сейчас, кстати, также есть несколько малышей на пристрой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1088" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/787497" frameborder="0"></iframe> Как переносят жару животные в Сибирском зоопарке Иркутска.Енот полощет лапки в тазике, медвежата кайфуют от брызг пульверизатора, а обезьянки плещутся прямо под краномЮлия ПЫХАЛОВА

НА ЗАМЕТКУ!

Сибирский зоопарк во время режима самоизоляции существует только на пожертвования иркутян. Если и вы хотите помочь, банковские реквизиты можно узнать из публикаций в Инстаграме зоопарка. Также можно принести продукты. Каких именно не хватает в данный момент расскажут по тел. (3952) 717-317, 8-983-407-70-38.

Всегда нужны фрукты, крупы, мясо, яйца, молочные продукты. Принять их могут в филиале по адресу проспект Маршала Жукова 36/4 (у ледокола «Ангара»). Если боитесь контактировать, продукты с 10.00 до 20.00 можно оставить прямо на крыльце, постучать и отойти.