2020-06-28T11:59:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Из-за вспышки коронавируса после шаманского обряда село в Бурятии закрыли на карантин

В Тункинском районе с 24 июня зарегистрировано 23 случая инфицирования COVID-2019
Мария КНЯЗЕВА
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Из-за вспышки коронавируса после шаманского обряда село в Бурятии закрыли на карантинИз-за вспышки коронавируса после шаманского обряда село в Бурятии закрыли на карантинФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Когда в бурятском селе Шулуты один за одним стали появляться случаи заражения коронавирусом, специалисты не на шутку встревожились, стали искать новый очаг заражения. Оказалось, что 9-10 июня, несмотря на запрет проведения массовых мероприятий, в селе прошел шаманский обряд. В нем участвовал 31 человек.

- В Тункинском районе с 24 июня зарегистрировано 23 случая инфицирования COVID-2019 среди жителей населенных пунктов Торы, Шулуты, - рассказали «КП» в пресс-службе Роспотребнадзора республики. – В селе Торы зафиксированы единичные случаи заражения, большее число заболевших как раз из села Шулуты. В ходе сбора сведений от заболевших установлено, что большинство из них принимали участие в шаманском обряде. Вероятно, именно там они и заразились.

Так, на оперативном штабе по распространению коронавируса в Тункинском районе было принято решение закрыть село Шулуты на карантин. Стоит отметить, что болезнь у большинства заболевших COVID-19 сельчан протекает в легкой форме, госпитализировали в Республиканскую клиническую инфекционную больницу из Тункинского района только четверых.

Все, контактировавшие с заболевшими и с участниками обряда, установлены. Им выданы постановления об изоляции. Все они сейчас под медицинским контролем, необходимые обследования им проведут. Виновники вспышки также будут наказаны.

- В отношении организаторов массового мероприятия применят меры административного воздействия, - уточнили в Роспотребнадзоре.

Ситуация на контроле у специалистов, противоэпидемические мероприятия продолжаются, проводится дезинфекция.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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