2020-06-22T05:24:05+03:00
Общество

Гостиницы и санатории в Тункинской долине откроются 2 июля

Жители Иркутской области смогут поехать в Аршан и Жемчуг
Мария КНЯЗЕВА
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Гостиницы и санатории в Тункинской долине откроются 2 июляГостиницы и санатории в Тункинской долине откроются 2 июляФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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У жителей Иркутской области, кому предстоит отпуск в июле, появился вариант, где его провести. Со 2 июля в Тункинской долине Республики Бурятии гостиницы, санатории смогут принимать постояльцев со всей страны.

«Разрешить со 2 июля 2020 г. осуществлять прием и размещение лиц, зарегистрированных на территории Республики Бурятия, а также лиц, прибывших на территорию Республики Бурятия из других субъектов Российской Федерации, в туристических целях в санаторно-курортных организациях (санаториях), гостиницах и иных средствах размещения на территории Республики Бурятия с соблюдением санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мер», - гласит указ, подписанный главой Бурятии Алексеем Цыденовым.

Напомним, Тункинская долина для туристов была недоступна с апреля, а ведь там находятся излюбленные места отдыха иркутян – здравницы и курорты поселка Аршана с его лечебными водами, водопадами и походами в горы, Жемчуг с природными горячими источниками.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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