Селфи, поцелуи и никакой дистанции: иркутяне массово открыли пляжный сезон, наплевав на самоизоляцию

В Иркутске уже два дня подряд стоит 30-градусная жара. А это значит, что никакой режим самоизоляции, продленный в Приангарье до 21 июня, не смог остановить изрядно соскучившихся по палящему солнцу иркутян открыть купальный сезон. На единственном городском пляже, на заливе Якоби, 15 июня, несмотря на рабочий день народу столько, что позавидовал бы любой турецкий пляж в разгар туристического сезона.

Солнечные ванны в +30 самое то!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На песке, что называется и полотенце негде бросить, чтобы прилечь. Отдыхающими, которым позавидует любой иркутянин, сидящий в душном офисе или едущий в маске в автобусе, занят практически каждый метр побережья. Девушки нежатся под солнцем и делают селфи, влюбленные пары целуются, родители играют с детьми в воде прямо рядом с кричащей табличкой «Купание запрещено», спортсмены даже умудряются заниматься серфингом. О социальной дистанции и тем более о защитных повязках, конечно, никто не думает. Один из мужчин и вовсе решил совместить приятное с полезным. На пляж он взял удочку. Так и стоял по колено в воде, принимая солнечные ванны, и ловил при этом рыбку. То, что улов могут распугать бегающие и плавающие вокруг отдыхающие, ему, судя по всему, было все равно. Главное, сам процесс.

Ну как же без селфи на пляже?Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Впрочем, купальный сезон в Иркутске может закончиться также быстро, как и начался. И дело вовсе не в том, что как раз 15 июня в регионе был побит рекорд по числу заболевших коронавирусом (за сутки COVID-19 заразились сразу 319 человек. А в том, что уже 16 июня жара уйдет. Синоптики прогнозируют дождь, усиление ветра до 15 м/с и всего около +20 градусов.

Кстати, те иркутяне, которые могут позволить себе пляжный отдых покруче в минувшие выходные, плюнув на все запреты, массово рванули на Байкал. Возле паромной переправы на остров Ольхон даже возник транспортный коллапс. Желая провести трехдневные выходные у озера, подышать свежим воздухом, сибиряки на личных автомобилях застряли в многокилометровой и многочасовой пробке. (Подробности)

Горячие иркутские девушки: "А водичка еще прохладная!"Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Влюбленная пара на пляже.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Найти место на Якоби, чтобы прилечь, 15 июня было нереально.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Рыбак совмещает приятно с полезнымФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Некоторые даже серфингом успели заняться.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА