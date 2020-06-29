Пенсионерка выиграла квартиру в викторине «Конституция – это я!»: "Внукам-студентам будет, где жить во время учебы"

Голосование по поправкам в Конституцию выходит на финишную прямую и Розыгрыш в викторине «Конституция – это я!» - тоже! Ее «Комсомольская правда» организовала в честь 95-летнего юбилея нашей газеты и голосования. Уже многие сибиряки стали обладателями смартфонов, планшетов, телевизоров, а некоторые счастливчики – автомобилей и квартиры! Подарков все меньше, но шансы все еще есть, тем более, что ставки сейчас самые высокие. Если вы еще не приняли участие в викторине, сделайте это сегодня.

Поучаствовать в розыгрыше очень просто: нужно всего лишь прийти на участок и проголосовать по поправкам, затем попросить у дежуривших волонтеров «Комсомолки» буклет, внести свои данные, а также ответить на три простых вопроса. Розыгрыш викторины «Конституция - это я» проводится ежедневно, с 25 по 1 июля, а финал состоится 8 июля.

Итак, к данному моменту своих хозяев уже обрели сотни смартфонов, десятки планшетов и телевизоров, несколько автомобилей и первая квартира! В то, что выиграть квадратные метры – не сказка, а быль, убедилась 64-летняя пенсионерка из деревни Иванов Мыс Тайшетского района Галина Цедик.

- До сих пор не верю в победу, - отвечает корреспонденту «КП» - «Иркутск» Галина Цедик. – Когда проголосовала, волонтеры буквально уговорили меня поучаствовать в розыгрыше, я же отвечала: «Да ну, это все неправда, зачем мне это надо». Ну а когда сообщили, что квартира моя, сердцебиение участилось! Везло ли мне так раньше в лотереях? В 1980—х годах набрала 12 билетов спортлото по 1 рублю и выиграла ковер за 360 рублей. По тем временам это был солидный и крупный приз.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/787591" frameborder="0"></iframe> Сибирячка Галина Цедик о том, как выиграла квартиру в викторине "Конституция-это я!".

Всю жизнь Галина Альбертовна проработала агентом по страхованию. Сейчас на заслуженном отдыхе. По словам пенсионерки, переезжать из родной деревни в Иркутск не планирует. Но пустой новая квартира вряд ли останется. У женщины большая семья: трое детей, семь внуков и один правнук.

- Будем думать все вместе, что делать с квартирой, - говорит Галина Цедик. – Я, например, считаю, что она пригодится моим внукам, которые скоро поедут учиться в Иркутск.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Победители получают свои призы

Тем временем, продолжают забирать призы и наши остальные победители. Одна из первых за своим новеньким смартфоном пришла иркутянка Елена Субботина.

- Я счастлива, - говорит Елена. – Как раз собиралась менять свой старый телефон. Но на этой победе останавливаться не планирую. Знаю, что еще в розыгрыше остались квартиры. Надеюсь, одна из них будет моя.

Иркутянка Елена Субботина выиграла смартфонФото: Андрей СИНЬКОВ

А вот еще одной иркутянке Елене Демидовой достался телевизор. Забирать его победительница пришла с сыном.

- Я проголосовала в первый же день, - говорит Елена. - Правда, за розыгрышем не следила. О победе узнала, когда мне позвонили из "Комсомолки". Телевизор отличный подарок к моему отпуску, ведь старый наш недавно сгорел.

Иркутянке Елене Демидовой достался телевизор

Розыгрыш викторины «Конституция - это я!» в Иркутской области 28 июня: результаты

Вот они - номера билетов очередных победителей! Если выпавшие цифры совпадают с вашим квитком, звоните, чтобы получить приз (телефоны указаны ниже).

Номера, обладатели которых получают 28 июня приз – телевизор:

380414204

380297364

380451007

380608888

380028159

381195598

380033937

380032569

380186454

380258844

Номера, обладатели которых получают 28 июня приз – планшет:

381194956

380151013

380445831

380373467

380486539

381038296

380544264

380288486

381244502

380820987

380906941

380059829

380428707

380611597

380064125

Номера, обладатели которых получают 28 июня приз - смартфон:

380324046

380828300

380777226

380313339

380168927

380372836

380710498

380011467

380659005

380696711

380059829

381054503

380066063

380929586

380329636

380091401

380165653

380191921

380054536

380066850

380324160

380638913

380907017

380613221

381018095

380853695

380426160

380549072

380046080

380357252

380565087

380138898

381073572

381149796

380799718

381004152

380769141

380464867

380491056

380254145

380733284

380576815

380285616

380364985

380799367

381265470

380006246

380430885

380298926

380601924

380210762

381197454

380669700

380589202

380881173

380149722

380571093

380124021

380691003

380974706

Номер, обладатель которого выиграл 28 июня квартиру:

380926815

Номер, обладатель которого выиграл 28 июня автомобиль:

380332946

Розыгрыш викторины «Конституция -это я» в Иркутской области 27 июня, результаты:

Пять планшетов

380228420

380741531

380138024

381162865

380322891

Пятьдесят смартфонов

380915100

380882325

380895441

380815963

380726999

380062701

380040460

381058512

380372562

380666521

380181543

380014984

380691028

380906343

380638894

380091914

381101962

380347137

380191308

380626025

380661771

380191313

380415394

380483779

380419023

380692005

380462538

380945855

380539343

380209253

380638861

380652639

380453875

380518317

380701469

380000259

380881572

381121487

380014235

380610211

380224106

380258023

380280186

381011893

380078187

380840459

380904905

380523960

380895244

380864607

Три телевизора

380949628

380884252

380680550

Розыгрыш викторины «Конституция -это я» в Иркутской области 26 июня, результаты:

Три телевизора

381158998

380700525

380716819

Пять планшетов

381097479

380684952

381014384

380456957

380648004

50 смартфонов

380580904

380930732

380189887

381080169

380735729

381148204

380528013

380333136

380054649

380248928

380529958

380806413

380945009

380500435

380333085

380371698

380960057

380840287

380544413

380680777

380554122

380008256

381101511

380645308

380528760

380701967

380388513

380151724

380022132

380258856

380455568

381009448

380405350

380491032

381015517

380807148

380754322

380733113

380544333

381197358

380165429

380256312

380145745

380952013

381012704

380767789

380696022

380116805

381136907

380004144

Розыгрыш викторины «Конституция -это я» в Иркутской области 25 июня, результаты

Автомобиль:

380347425

Телевизоры:

380544205

380901485

380408476

Планшеты

380009943

380809729

380859492

380033763

380549493

Смартфоны

380571430

380659143

380016478

380322400

380311556

380027439

380350784

380033724

380799665

380068600

380632952

380609672

380132850

380061141

380281604

380860272

380454777

380005996

380948550

380710341

380339590

380384251

380730143

380008412

380549497

380528012

380748012

380015832

380529731

380016865

380331286

380008461

380350779

380068525

380033767

380444908

380512219

380544407

380528945

380132975

380061576

380592034

380499314

380328761

380066362

380319170

380528807

380145686

380476813

380342935

380473313

380096467

380067061

380291697

380817972

380331478

380425395

380714003

380221996

380009074

380449722

380256161

380032625

380440132

380317985

380815923

380472367

380010689

380132612

380842003

380068597

380452044

380741012

380836444

380452192

380252443

380673101

380012448

380491552

380952004

380400522

380680573

380661719

380041502

380818462

380675062

380780950

380483728

380384625

380408300

380617356

380920037

380829999

380583220

380752506

380351230

380316641

380195246

380066272

380347263

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