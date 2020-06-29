На месте отвалов целлюлозного комбината будет зеленая лужайка

Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат был закрыт в 2013 году, но его отходы не утилизированы до сих пор. Напомним, что с «Росгеологией», которая должна была выполнить эти работы, но не уложилась в сроки, расторгли контракт. Президент России Владимир Путин поручил провести конкурсные процедуры, направленные на выбор и реализацию лучших мировых технологических решений по утилизации и обезвреживанию отходов комбината. Распоряжением Правительства РФ, которое подписал премьер Михаил Мишустин, единственным исполнителем работ, связанных с подготовкой проекта по ликвидации вреда, нанесенного деятельностью БЦБК, назначена госкорпорация «ГазЭнергоСтрой - Экологические Технологии».

Шесть миллионов тонн отходов

За 40 лет работы Байкальского ЦБК образовалось 6 млн тонн промышленных отходов. Это шлам-лигнин - продукт переработки древесины. Он хранится открытым способом и представляет угрозу для озера Байкал. Ликвидация отходов, накопленных в результате деятельности БЦБК, является одним из основных мероприятий федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории». Минприроды РФ разработало соответствующий проект, получивший положительные заключения Главгосэкспертизы России и утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования со сроком реализации до 2020 года. Между Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области и АО «Росгеология» был подписан государственный контракт. Но так как работа в срок выполнена не была, реализацией проекта теперь занимается другая организация.

В марте 2020 года, после того как Правительство РФ определило единственным исполнителем работ компанию «ГазЭнергоСтрой – Экологические Технологии», состоялась встреча министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина с исполняющим обязанности губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым.

- Мы приступаем к работам по ликвидации отходов БЦБК. Нам больше ничего не препятствует. Успех мероприятия зависит от нашей слаженной работы, - отметил Дмитрий Кобылкин.

В распоряжении Правительства РФ указаны сроки проведения работ. До 31 января 2022 года компания должна подготовить проект работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в процессе деятельности БЦБК, и получить положительное заключение Главгосэкспертизы. Предельный срок проведения работ по ликвидации накопленного вреда - 31 января 2024 года.

Технологии и опыт

В рамках утилизации отходов «ГазЭнергоСтрой» предложил использовать собственные технологии, оборудование и опыт, полученные при реализации мероприятий на территории Нижегородской области. Как отметил президент ГК «Корпорация «ГазЭнергоСтрой» Сергей Чернин, у предприятия есть наработки по ликвидации отходов более высокого класса опасности по сравнению с накопленными в Байкальске.

В Нижегородской области организация завершила работы на полигоне Игумнова - крупнейшем из подобных в Европе.

- На месте жуткой пустыни мы сделали красивый объект, который уже облюбовали бобры и змеи, - отметил Сергей Чернин. - Сейчас нам дано 2 года на проектирование и 2 года на ликвидацию отходов в Байкальске. Сроки, которые обозначил президент страны, мы не имеем права нарушить. Более того, постараемся выполнить работы раньше, и в итоге вместо отвалов БЦБК будет зеленая лужайка.

«ГазЭнергоСтрой» несколько лет занимался поиском подходящих решений по ликвидации последствий работы БЦБК.

- Быть причастным к сохранению озера, внесенного в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, - это большая ответственность и честь для компании, - подчеркнул Сергей Чернин.

Разработку проектно-сметной документации корпорация намерена вести в плотном взаимодействии с Сибирским отделением РАН, для чего уже было заключено соответствующее соглашение. Также к процессу будут привлекать общественность.

Полигон «Игумново». Опасную территорию превратили практически в город-сад. Фото: «ГазЭнергоСтрой»

- Мы всегда открыты к взаимодействию и сотрудничеству, - заявил президент группы компаний. - Совместная работа с Сибирским отделением РАН позволит обеспечить объективность выбора и внедрения технических решений, что в свою очередь направлено на соблюдение жестких требований природоохранного законодательства на Байкальской природной территории.

В рамках совещания, которое состоялось с участием председателя Сибирского отделения Российской академии наук Валентина Пармона, были обсуждены организационные вопросы научного сопровождения работ по оценке технологических решений по утилизации и обезвреживанию отходов БЦБК, в том числе с учетом лучших мировых практик.

Поручения о необходимости проведения данных мероприятий были даны заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Викторией Абрамченко.

Также на совещании по вопросу ликвидации накопленного вреда на площадке БЦБК, проведенном Викторией Абрамченко, отдельным пунктом обсуждалась проблема откачки надшламовых вод. Руководство корпорации «ГазЭнергоСтрой» поддержало решение о необходимости в ближайшее время приступить к проведению таких аварийных работ.

Через некоторое время президент ГК «Корпорация «ГазЭнергоСтрой» Сергей Чернин сообщил, что совместно с компанией ООО «РТ-НЭО Иркутск» было проведено предварительное обследование территории и очистных сооружений Байкальского ЦБК с целью принятия технических решений по водопонижению и подготовки к паводковому периоду.

Между правительством Иркутской области и ООО «ГЭС-Экотехнологии», входящего в «ГазЭнергоСтрой», 23 июня 2020 года был подписан контракт на проведение работ по откачке надшламовых вод из карт-накопителей БЦБК. Сергей Чернин подчеркнул, что работы по водопонижению и подготовке к паводковому периоду сейчас критически важны: необходимо исключить возможность чрезвычайных ситуаций и не допустить попадания загрязняющих веществ в Байкал.

К работам приступили

К работам по откачке фильтрата уже фактически приступили. На сегодняшний день одна емкость - радиальный отстойник - полностью очищена и подготовлена к восстановлению герметичности.

В целом по условиям контракта подрядчик обязуется обследовать площадку, провести ревизию трех радиальных отстойников и технологических коммуникаций, выполнить ремонтно-восстановительные работы на резервуарах и трубопроводах и т. д.

- Прошла конструктивная встреча с главой Приангарья Игорем Кобзевым. Мы договорились уже о многих вещах, - отметил Сергей Чернин. - Сейчас мы приступили к водопонижению. Для этого идет ремонт резервуаров. Чтобы не допустить попадания опасных веществ в Байкал, выкачивается черный щелок. Также к работам приступили геодезисты и инженеры-экологи.

Президент ГК «Корпорация «ГазЭнергоСтрой» Сергей Чернин.Фото: Александр МЕДВЕДЕВ

Объемы в рамках утилизации отходов БЦБК, конечно, огромные: 14 карт-накопителей. Но мы должны прекратить негативное воздействие на окружающую среду. Причем сделать это методами как экологически безупречными, так и экономически целесообразными.

Основная технология ликвидации отходов БЦБК - термолиз. Чтобы ее реализовать, будут использоваться теновые нагреватели. На выходе получится зольный остаток – инертный материал, который можно использовать в строительстве домов и дорог. Далее карты будут укрыты специальными материалами и песком. Таким образом, негативное воздействие на окружающую среду будет прекращено.

- Рекультивация будет идти с помощью технически подготовленных материалов. Мы получили от Минстроя РФ подтверждающую документацию, прошли экологическую экспертизу, - сообщил Дмитрий Зайд, заместитель генерального директора по развитию корпорации «ГазЭнергоСтрой».

Напомним, что исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев побывал на объектах накопленного экологического вреда, которые образовались в результате деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

Одна из приоритетных задач в сфере экологии на ближайшее время - не допустить попадания в озеро Байкал надшламовых вод из карт-накопителей и щелокосодержащей жидкости, размещенной в очистных сооружениях БЦБК. Для проведения соответствующих мероприятий из областного бюджета планируется выделить 32 млн рублей.

- Сегодня у нас определен единый исполнитель работ по ликвидации отходов БЦБК – госкорпорация «ГазЭнергоСтрой». Компания будет использовать свой ресурс для определения технологии с подключением научного сообщества, - сказал глава региона.

Глава региона также отметил, что вопрос Байкальского целлюлозно-бумажного комбината - наболевший для Иркутской области.

- Уже произведена расчистка русел рек, обводных каналов, сделано дноуглубление. Это позволит минимизировать риски в период паводка. Второе направление, которое мы считаем приоритетным, - понижение уровня надшламовых вод в картах-накопителях комбината. По прогнозу Росгидромета, с 20 июля по 10 августа есть риск неблагоприятных метеоусловий, возможен летний паводок. К этому времени необходимо завершить работы по понижению уровня надшламовых вод. И третье направление - проектирование сооружений селезащиты. Проект должен быть сделан так, чтобы после его воплощения мы к этой теме уже не возвращались, - подытожил Игорь Кобзев.

НАША СПРАВКА

Компания «ГазЭнергоСтрой – Экологические Технологии» специализируется на ликвидации объектов накопленного ущерба окружающей среде. Ею реализован ряд проектов по ликвидации отходов вредных производств, среди которых свалка производственных отходов и слив отходов производства «Черная дыра», шламонакопитель «Белое море», полигон твердых бытовых отходов «Игумново» (все они расположены в Нижегородской области), ликвидация отходов бывшего сажевого завода «Зеленое масло» (Ярославская область) и кислогудронных прудов Ярославского нефтеперерабатывающего завода им. Менделеева.