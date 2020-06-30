2020-06-30T14:53:34+03:00
Общество

В Приангарье стартует конкурс фотографий «ОМС: озорная многодетная семья»

Стартует конкурс как раз в день праздника – 8 июля и продлится до 8 сентября 2020 года
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В Приангарье стартует конкурс фотографий «ОМС: озорная многодетная семья»В Приангарье стартует конкурс фотографий «ОМС: озорная многодетная семья»Фото: Мария ЛЕНЦ
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Иркутский филиал СОГАЗ-Мед совместно с еженедельником «Комсомольская правда» проводят фотоконкурс «ОМС: озорная многодетная семья», посвященный Дню семьи, любви и верности.

Для участия в конкурсе многодетным семьям необходимо:

- направить фото семьи и контактный телефон на электронный адрес: irkutsk@sogaz-med.ru

- либо выложить пост с фото в Instagram или Вконтакте с хэштегом #согазмедОМС

- либо загрузить через форму обратной связи на сайте kp.ru ниже

Все фотографии участников будут размещены на сайте «Комсомольской правды» для проведения онлайн голосования, которое стартует 8 августа и завершится 8 сентября 2020 г.

Фотографии должны соответствовать тематике конкурса «ОМС – озорная многодетная семья», отображать позитивное совместное занятие семьи, совместный отдых либо увлечение, допускаются костюмированные образы членов семьи. Фотографии могут быть постановочными или репортажными.

Победителей назовут 14 сентября 2020 г., их ждут памятные призы.

Перед отправкой фото, пожалуйста, ознакомьтесь с условиями конкурса и требованиями к фотографиям в Положении о Конкурсе.

Телефон круглосуточного бесплатного контакт-центра 8 -800-100-07-02.

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Загрузить фото

Все поля обязательны для заполнения

ИСТОЧНИК KP.RU

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