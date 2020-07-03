На дачных участках под Иркутском появились змеи

«О появлении ядовитой змеи рассказала соседка по даче. Взрослая змея обосновалась у нее под деревянным настилом в трех-пяти метрах от веранды дома. Вечером гадюка выползает на лежащую здесь же кирпичную кладку, чтобы погреться, а при внезапном шуме вновь возвращается в свое, надеюсь, временное пристанище», - эту историю, которая случилась в Шелеховском районе Иркутской области, рассказал иркутянин в соцсетях. – «Поскольку на даче интернет ловит только у реки, мы с супругой решили пройти до Олхи (30-40 метров), чтобы получить полезную информацию о рептилии. Подходя к кромке воды, я уже набрал в поисковой строке «Гадюка обыкновенная» и вдруг случайно, в самый последний момент, заметил, как под правой ногой мелькнул змеиный хвост. Инстинктивно отпрыгнув в сторону, пришлось тут же отложить гаджет и осмотрительно вернуться назад».

«К сожалению, не так уж редко они встречаются. В воскресенье на дачу к родителям мужа приползла такая гостья. Лет пять не было и вот опять», - а это уже рассказывает в интернете другая иркутянка Наталья.

Проснулись почти на 2 месяца раньше

Змеи в наших краях, действительно, не редкость. А в этом году, видимо, из-за ранней весны они из зимовки вышли раньше. Первую гадюку сибиряки нашли на своей даче по Байкальскому тракту и привезли в иркутскую зоогалерею еще 21 марта, а обычно они просыпаются только к концу мая. Итак, где и с какими змеями мы рискуем повидаться?

- У нас в области обитает всего четыре вида змей: две ядовитых - гадюка обыкновенная и щитомордник Палласа, и две неядовитые - узорчатый полоз и обыкновенный уж, - рассказывает научный сотрудник отдела природы Иркутского областного краеведческого музея Александр Суслов. - Щитомордник встречается всюду. Любит сухие степные участки, каменистые склоны, берега рек, леса в распадках. Его можно увидеть на берегах Байкала (в Больших Котах, на Кругобайкальской железной дороге, остров Ольхон), и даже близи Иркутска - на Александровском тракте или возле реки Иркут. Гадюка больше тяготеет к влажным участкам, живет в заболоченных территориях, в лесах, например, на Байкальском тракте и Олхе. Полоз обитает на отдельных участках: на Александровском тракте, Ольхоне. Уж встречается в северных районах Иркутской области, но чаще - в Бурятии.

Так выглядит щитомордник, осторожно, ядовит. Фото: Александр СУСЛОВ.

Каждый год 15-16 пациентов

Но встретиться со змеей, считает эксперт, дело случая. Тем не менее, если заметите пресмыкающееся на своем загородном участке - будьте спокойны, уползет. Главное, не приближаться к змее, не пытаться взять ее в руки, чтобы сделать с ней фото, рассмотреть поближе или тем более убить.

- Чаще всего к нам поступают со змеиными укусами с Олхи, Шаманки, Иркута, Малого моря, реже с Листвянки, то есть с территорий, где отдыхает много людей, - говорит заведующий отделением острых отравлений медсанчасти ИАПО Алексей Третьяков. - Каждый год принимаем 15-16 таких пациентов. И знаете, какая основная причина? Любопытство. Встретив змею в природе, ее нужно пропустить. Бывает, что змеи, затаившиеся где-нибудь в огороде, кусают дачников в садоводствах под Иркутском или Шелеховом, но это крайне редко. Кстати, в этом году уже были пациенты с укусами, но без серьезных последствий.

Взрослая гадюка. Фото: Александр СУСЛОВ.

Недавний пример - змея цапнула 7-летнего мальчика в тайге в Усольском районе. Он гулял там со взрослыми. О подробностях история умалчивает, главное, отец быстро отвез его в больницу в Иркутск.

- Насколько серьезны будут последствия встречи со змеей, зависит от того, сколько в ней было яда (эксперты говорят, молодые змеи опаснее – прим. Ред.), - продолжает Алексей Третьяков. - Первые симптомы: падает давление, начинается аллергическая реакция, отекает травмированная конечность, может появиться острая почечная недостаточность. Но все это лечится. Допустим, привезли человека с Олхи, укушенного буквально час назад, и через два-три дня он уже будет в порядке.

КОНКРЕТНО

Как спастись от рептилии

1. Главное - не вступать со змеей в контакт. Она может цапнуть за руку, если вы попытаетесь ее схватить, или за лодыжку, если будете стоять рядом. Лучше просто отойти и дать ей уползти.

2. В местах, где есть змеи, не стоит гулять по лесам и полям босиком – лучше надеть плотную закрытую обувь.

3. Научиться отличать ядовитых змей от неядовитых.

А это узорчатый полоз, он безобиден. Фото: Александр СУСЛОВ.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Как различить, ядовитая или нет

- Так, у гадюки и щитомордника голова отличается по форме от тела, она словно «наконечник копья» с резким шейным переходом, а у неядовитых змей, ужа и полоза, нет явного разделения между головой и шеей, - поясняет Александр Суслов. - Далее, обращаем внимание на рисунок. Гадюка чаще всего серая, с зигзагообразной полосой на теле. Щитомордник - коричневого окраса со светлыми полосками. Кстати, безобидный узорчатый полоз окрасом похож на щитомордника. Как их различать? По глазам. У щитомордника зрачки - как вертикальная щелка, а у полоза круглые, поэтому вид у него добродушнее. Уж - оливкового цвета, с двумя желтыми или оранжевыми полосками на голове.

НА ЗАМЕТКУ

Что делать, если вас укусили

1. Держать укушенную конечность неподвижно, обеспечить пострадавшему покой. Наложить шину и не тугую повязку. Приложить к месту укуса холод, чтобы замедлить распространение отека.

2. Пить много воды, так как яд дает нагрузку на почки.

3. Поспешить за помощью в больницу.

Обыкновенный уж - он нестрашен.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

КСТАТИ

Не накладывайте жгут

А вот накладывать жгут на место укуса, прижигать или надрезать ранку, чтобы выдавить яд, по мнению экспертов, категорически нельзя. Пользы от этого не будет, ведь яд распространяется практически мгновенно, можете только еще больше навредить себе. Отсасывать яд из ранки тоже запрещают.

- Если все случилось где-то в отдаленной деревне, то до приезда врачей можно облегчить симптомы средством из народной медицины (оно также применяется в стационарах): облить крапиву кипятком, мелко порубить, смешать с кефиром и приложить к месту укуса, - говорит Алексей Третьяков.

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