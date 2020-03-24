Аномально: змеи проснулись намного раньше срока в Иркутской области

24 Март 2020 2020-03-24T05:19:26+03:00

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Приезжаешь к себе на дачу, а там, на солнышке греется змея. Картина, в общем-то, для тех, у кого участки в некоторых районах Байкальского тракта – привычная. Но для конца мая. Увидеть пресмыкающееся в конце марта – явление весьма необычное.

«Я бы даже сказала аномальное», - рассказывает сотрудник «Дома природы» Людмила Ивушкина. – «В нашей практике это первый такой случай».

Гадюку, а это оказалась именно она, в «Дом природы» привезли с 26 км Байкальского тракта.

«Люди просто позвонили и спросили, что им делать, выпустить ли в другом месте», - продолжает Людмила. – «Конечно, сейчас делать этого было нельзя. До мая ее бы ждали очень холодные ночи. Замерзла бы».

Стоит отметить, что дачники поймали змею аккуратно, никаких повреждений. Дожидаться тепла ей теперь придется в подсобном помещении зоопарка. В экспозиции она не появится.

Гадюку привезли в Дом природы с Байкальского тракта

«Она сейчас растеряна, агрессивна, не понимает, что происходит», - отмечает Людмила Ивушкина. – «Создадим ей прохладный температурный режим, чтобы она немного успокоилась. В условиях выставочных залов сделать это не удастся, там у нас - тропические животные».

По словам специалистом, пресмыкающееся в отличном состоянии, жирненькая, упитанная. Запасов ей хватит, чтобы дождаться ночных плюсовых температур. Тогда гадюку снова вернут в привычную среду обитания.

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ИСТОЧНИК KP.RU