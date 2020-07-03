Вместо Большой Байкальской тропы пошли тропой смерти: в Листвянке школьница упала со скалы на глазах у матери

Поездки на Байкал и походы в горы – на пике популярности в выходные дни. Особенно часто ходят по Большой Байкальской тропе. 24 километра ведут до Больших Котов то вдоль живописного берега, то через лесочек… Путь этот считается относительно безопасным. Конечно, есть и опасные участки со склонами и скалами, но чтоб их преодолеть не нужно специальной подготовки… Так, наверняка, считала и семья Петровых (фамилия изменена) – мама и ее единственная дочка – 11-летняя Лена.

1 июля они отправились вместе с компанией в поход. Всего девять человек -шесть взрослых и триребенка. Пройдя всего 1 километр от мыса Лиственничный, 11 –летняя девочка случайно оступилась и сорвалась с высоты около 50 метров. Подхватить ребенка никто не успел. Упав, школьница скончался от полученных травм. Все произошло прямо на глазах ее матери…

Девочка упала с высоты 50 метров. Фото: БПСО

Следователи уже начали проверку по факту трагедии. А спасатели, тем временем, бьют тревогу. Практически каждое лето примерно на этом же участке, где погибла девочка, сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда вывозят и передают полиции тела погибших людей. За последние два года здесь произошло уже три подобных падения. Спасатели даже прозвали ее тропой смерти, а в народе она известна, как собачья тропа.

Как же так? На самом деле компания, в которой случилась трагедия, пошла не по официальной Большой Байкальской тропе (ББТ), которая начинается с улицы Гудина в Листвянке. А отправились по дорожке вдоль самого берега. В самом ее начале она выглядит, кстати, очень даже нормально, как широкая дорога, уходящая наверх в гору, а через некоторое расстояние превращается в настоящую полосу препятствий, причем смертельно опасную. Здесь-то и произошел несчастный случай. Конечно, компания, впрочем, как и большинство туристов-любителей, об этом не знают. Многие наслышаны красотами ББТ, но куда и как идти?

- На самом деле, в этом месте натоптано очень много троп, - рассказывает "КП-Иркутск" заместитель начальника отряда по поисково-спасательным работам БПСО МЧС России Евгений Зинов. – Ведь ходят там не только туристы, но и местные на рыбалку. Важно не перепутать и пойти именно по специально обустроенной и более безопасной тропе - с улицы Гудина. А вот поход вдоль прибрежного склона крайне опасен. Да, заход на этот склон выглядит безобидно и не опасно. Но это обманчиво. Ведь далее относительно ровная дорога заканчивается. Перед вами появятся три стихийно натоптанные тропы. Скорее всего, по одной из них и шла со взрослыми погибшая девочка.

Фото: БПСО

Кстати, у начала опасной тропы спасатели каждый год выставляют предупреждающие знаки. Но они исчезают.Кто их снимает и зачем - неизвестно. Но сегодня знаков опять нет. А вот вышли вы на ББТ или на стихийную тропу можно определить, напротив, по указателям и информационным щитам, которые есть на всем ее протяжении. Их устанавливают волонтеры.

Впрочем, говорят спасатели, и оборудованную тропу абсолютно безопасной не назовешь. На ней также встречаются крутые подъемы и серпантин. И там бывают несчастные случаи. Но реже, значительно реже.

КОНКРЕТНО

О чем нужно знать, отправляясь в поход?

Евгений ЗИНОВ:

Идите в поход только с теми, кто знает весь маршрут

- Или с теми, кто хотя бы раз ходил по этим тропам и знает, где находятся опасные участки. Доверять нужно только профессионалам, которые ходят в горы. Тем более если идете с детьми. Проверяйте информацию о туристических компаниях и их проводниках. Ведь могут попасться обычные местные жители, которым все равно на вашу безопасность, лишь бы сорвать с вас деньги.

Берите с собой снаряжение и экипировку

- Важно подобрать обувь. Кроссовки и тем более тапочки – не советуем. Да, у некоторых есть крутые кроссовки, но лучше всего выбрать треккинговые ботинки. Тропа под воздействием погодных условий меняется. Например, она может разрушаться, размываться от дождя, на ней могут быть камни. Из снаряжения захватите с собой хотя бы лыжные палки. Если начнете соскальзывать со склона, ими можно затормозить падение.

Берите воду, продукты и… сигнальные огни

С водой и едой все понятно. Сигнальные огни вполне могут пригодиться. Ведь сотовая связь в горах может не ловить. Ну и главное, рассчитывайте на свои силы. Даже короткий поход – это далеко не прогулка по парку.