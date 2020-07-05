2020-07-05T15:18:04+03:00
Дом. Семья

Галдели, удивлялись и облизывали: как животные встречали посетителей в зоопарке Иркутска

Иначе, как долгожданной, эту встречу не назовешь, ведь больше трех месяцев посещать зверюшек было нельзя [фото, видео]
Мария КНЯЗЕВА
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Енот как будто бы и не ждал никого в гости.Енот как будто бы и не ждал никого в гости.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Иркутске 5 июля откроются зоопарки! Эту новость с воодушевлением на неделе приняли иркутяне. Особенно, конечно, обрадовались родители вместе с ребятишками, ведь общение с животными любят практически все дети!

И, конечно, многие из сибиряков отправились к зверюшкам в первый же день. В Иркутске всего 4 зоопарка: «Дом природы» на Байкальской, Зоопарк на «Фортуне», Сибирский зоопарк у ледокола «Ангара» и Иркутский зоосад, что рядом с Ботаническим садом. В последний заглянул и наш фотокорреспондент.

О том, что в регионе пока не совсем благоприятная санитарно-эпидемиологическая обстановка, посетителям зоопарка на входе сразу же напоминает памятка о необходимости носить маски и другие средства защиты, соблюдать социальную дистанцию и пользоваться антисептиками. Они, кстати, установлены на территории всего зоопарка.

В Иркутске открылись зоопарки: как животные встречали посетителей после разлуки в несколько месяцев.С 5 июля в Иркутске разрешили открыться зоопаркам. Первый день работы Иркутского зоосада.Юлия ПЫХАЛОВА

Держаться на расстоянии волка

Большая часть экспозиций Иркутского зоосада на открытом воздухе.

- При соблюдении дистанции на улице маски можно не надевать, - отмечают сотрудники. – Но дистанция – обязательна!

О том, что подходить близко к другим посетителям нельзя, сообщают интересные познавательные таблички «Держись на расстоянии одного волка 1.5 метра». Теперь, наверняка, все мальчишки и девчонки знают размеры «серого».

Но нужно соблюдать дистанцию! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Но нужно соблюдать дистанцию!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Зоопарки Иркутска были закрыты три месяца. Казалось, животные немного отвыкли от изучающих пытливых взглядов. Но не все. Корова, например, с радостью выглядывала из вольера и так и пыталась кого-нибудь лизнуть своим длиннющим языком. Птицы от долгожданного внимания как всегда галдели, еноты удивлялись, а кто-то выражал свое безразличие продолжив принимать ванну или дремать в теньке.

Смотрите фото долгожданных встреч.

Верблюдица Земфира Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Верблюдица ЗемфираФото: Юлия ПЫХАЛОВА

В такую жару душ из лейки - замечательная идея! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В такую жару душ из лейки - замечательная идея!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Потехе - время, а обед по расписанию! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Потехе - время, а обед по расписанию!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Як отдыхает Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Як отдыхаетФото: Юлия ПЫХАЛОВА

В такие теплые деньки только купаться! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В такие теплые деньки только купаться!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На свежем воздухе хорошо! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На свежем воздухе хорошо!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По зрителям истосковались многие Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По зрителям истосковались многиеФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Красота! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Красота!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Иркутяне в первый же день открытия зоопарка отправились навестить любимчиков Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Иркутяне в первый же день открытия зоопарка отправились навестить любимчиковФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Почему вас так долго не было?! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Почему вас так долго не было?!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А мне все равно! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А мне все равно!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

k9irkk9irk
А так спасают от жары животных в питомнике К-9 в Иркутске
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ИСТОЧНИК KP.RU

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