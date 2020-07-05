Галдели, удивлялись и облизывали: как животные встречали посетителей в зоопарке Иркутска
В Иркутске 5 июля откроются зоопарки! Эту новость с воодушевлением на неделе приняли иркутяне. Особенно, конечно, обрадовались родители вместе с ребятишками, ведь общение с животными любят практически все дети!
И, конечно, многие из сибиряков отправились к зверюшкам в первый же день. В Иркутске всего 4 зоопарка: «Дом природы» на Байкальской, Зоопарк на «Фортуне», Сибирский зоопарк у ледокола «Ангара» и Иркутский зоосад, что рядом с Ботаническим садом. В последний заглянул и наш фотокорреспондент.
О том, что в регионе пока не совсем благоприятная санитарно-эпидемиологическая обстановка, посетителям зоопарка на входе сразу же напоминает памятка о необходимости носить маски и другие средства защиты, соблюдать социальную дистанцию и пользоваться антисептиками. Они, кстати, установлены на территории всего зоопарка.
В Иркутске открылись зоопарки: как животные встречали посетителей после разлуки в несколько месяцев.С 5 июля в Иркутске разрешили открыться зоопаркам. Первый день работы Иркутского зоосада.Юлия ПЫХАЛОВА
Держаться на расстоянии волка
Большая часть экспозиций Иркутского зоосада на открытом воздухе.
- При соблюдении дистанции на улице маски можно не надевать, - отмечают сотрудники. – Но дистанция – обязательна!
О том, что подходить близко к другим посетителям нельзя, сообщают интересные познавательные таблички «Держись на расстоянии одного волка 1.5 метра». Теперь, наверняка, все мальчишки и девчонки знают размеры «серого».
Но нужно соблюдать дистанцию!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Зоопарки Иркутска были закрыты три месяца. Казалось, животные немного отвыкли от изучающих пытливых взглядов. Но не все. Корова, например, с радостью выглядывала из вольера и так и пыталась кого-нибудь лизнуть своим длиннющим языком. Птицы от долгожданного внимания как всегда галдели, еноты удивлялись, а кто-то выражал свое безразличие продолжив принимать ванну или дремать в теньке.
Смотрите фото долгожданных встреч.
Верблюдица ЗемфираФото: Юлия ПЫХАЛОВА
В такую жару душ из лейки - замечательная идея!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Потехе - время, а обед по расписанию!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Як отдыхаетФото: Юлия ПЫХАЛОВА
В такие теплые деньки только купаться!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
На свежем воздухе хорошо!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
По зрителям истосковались многиеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Красота!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Иркутяне в первый же день открытия зоопарка отправились навестить любимчиковФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Почему вас так долго не было?!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
А мне все равно!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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