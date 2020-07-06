Записала дату рождения сына и выиграла 3,5 млн рублей: сибирячка стала миллионершей благодаря лотерее

Одни всю жизнь мечтают выиграть в лотерее и скупают билеты пачками, но не выигрывают ни рубля, а кому-то действительно везет! Возьмут единственный билет и сразу сорвут джек-пот. С иркутянкой Аленой Стельмаковой почти так и произошло. 31-летняя сибирячка в сентябре 2019 года во второй раз в жизни решила попытать удачу. Услышала от подруги историю о том, что ее коллега выиграла 1 миллион, и тоже решила попробовать.

- «Чем я хуже?!» - подумала про себя, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» Алена. - Зашла на сайт всероссийской лотереи, остановилась на той, где нужно в любом порядке угадать пять цифр, которые во время розыгрыша случайно выберет лототрон.

За участие в розыгрыше сибирячка отдала всего 40 рублей.

- Для первых двух чисел я выбрала дату рождения сына и свой день рождения, - продолжает Алена Стельмакова. – Остальные три написала наугад. Заполнила и даже не проверила в день розыгрыша спокойно. Занималась домашними делами, и тут мне приходит сообщение: «Вы выиграли, не забудьте заплатить налог». При этом, какой выигрыш, мне не сообщили. Я быстро зашла на сайт, проверила и обомлела от этих 7 цифр.

Приз Алены составил - 3 миллиона 568 тысяч 644 рубля (!). Таких денег, женщина, которая работает химиком-экологом, в своей жизни в руках ни разу не держала.

- Когда осознала, что выиграла, бегала по квартире и звонила маме, - улыбается Алена. – Кстати, если бы я угадала еще одну цифру в дополнительном поле, выиграла бы суперприз в 5,7 миллионов рублей.

В то, что она теперь миллионерша, иркутянка поверила спустя полгода. Как и обещали организаторы лотереи, деньги с учетом 13% налога ей перечислили через 180 дней – совсем недавно. И Алена сразу начала осуществлять свои мечты.

- Сначала расплатилась с ипотекой, - говорит Алена. – Затем купила автомобиль. Ну а остатки выигрыша припасла на путешествия. Правда, из-за пандемии коронавируса, съездить пока никуда не удается. Но как закончится все, махну в Таиланд. Я там еще не была. А, может, страну поэкзотичнее выберу.

Узнав об удаче Алены некоторые ее друзья и родственники начали скупать лотерейные билеты. Правда, повторить ее успех, да и вообще выиграть даже меньшую сумму пока никому не удается. А вот Алене продолжает везти. Потратив часть денег, она вновь решила попытать удачу. И в один из розыгрышей выиграла еще 4500 рублей.

- Регулярно играть, конечно, не собираюсь, - заключает Алена. – Буду периодически участвовать в розыгрышах. Уверена, что еще раз выиграю крупную сумму.

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