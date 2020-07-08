" Вам - квартиру, а вам - машины": во время концерта группы «Доктор Джаз» победители викторины "Конституция -это я" получили призы

Настоящее шоу, яркий музыкальный праздник устроила для иркутян Комсомолка» совместно с компанией "AsiaShow", концертным департаментом «Asia Musiс» и телеканалом ТиВиСи HD. Уже второй за три последних месяца онлайн-концерт любимого многими тысячами поклонников коллектива "Доктор Джаз" транслировался сразу на нескольких площадках из стадиона "Труд" в Иркутске. Да, массовые мероприятия до сих пор не разрешены, но почему не состояться долгожданному концерту в онлайн-режиме?

Зажигательные ритмы джаза вдохновили зрителей.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В апреле его посмотрели десятки тысяч любителей этой зажигательной музыки ( да-да, мы считали!) со всей страны и даже со всего мира. Отовсюду были отзывы, которые музыканты вправе считать аплодисментами. Ведь преимущество такого формата в его исключительном удобстве - можно смотреть где хочешь и даже когда хочешь. Например, во время трансляции на ютуб-канале, на сайте rk.kp.ru, на телеканале "ТиВиСи". И в записи ( это выступление мы тоже прокрутим еще раз) - на сайте и в соцсетях КП" -Вконтакте, Фейсбук, Одноклассники . Сегодняшний праздник музыки состоялся в честь в честь голосования по поправкам в Конституцию и 95-летнего юбилея нашей газеты. Партнерами проекта стали Иркутский филиал компании СОГАЗ-Мед, ООО "Саянский бройлер",«Di-clinic» и Weacom.

Музыканты подарили хорошее настроение.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Была в этом концерте своя изюминка. Начался он с розыгрыша. С настоящего финального розыгрыша нашей викторины "Конституция -это я", в которой приняли участие огромное количество проголосовавших на участках. В финал прошли абсолютно все номера участников, а призов было особенно много. В том числе на кону оказалась квартира и две машины. Номера счастливчиков смотрите здесь. Будут они обязательно опубликованы и в пятничном номере газеты "Комсомольская правда" за 10 июля.

И добавили жизненных сил.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кстати, в этот вечер на сцену вышли не только музыканты, но и победители розыгрыша. Еще раз их поздравляем! Благодарим за участие в викторине и желаем счастья Татьяне Павловой и Елене Скалиной, они стали обладателями сертификата на новенький автомобиль.

А это - наша победительница Елена Скалина. Ей вручили приз прямо во время концерта.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

И Татьяне Павловой. Поздравляем!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Отдельное "ура" Галине Цедик. К ней удача оказалась особенно щедра и преподнесла новую однокомнатную квартиру в Иркутске, которую сама Галина уже решила подарить внукам.

Как и обладательнице суперприза Галине Цедик.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ну а музыканты из группы «Доктор Джаз» подготовили запоминающуюся программу из джазовых композиций, а также авторских мелодий, которые они с успехом исполняют на гастролях по всему миру.

"Доктор Джаз" сделал вечер ярчеФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Исполнители-виртуозы, чтобы поднять зрителям настроение ( а это нам всем просто необходимо!) в этот раз добавили в программу больше известных танцевальных хитов, как зарубежных, так и отечественных.

И, конечно, намного радостнейФото: Юлия ПЫХАЛОВА

В новом звучании и качестве музыканты сыграли для слушателей хиты Стинга, Майкла Джексона, группы «Битлз». И, конечно, современные композиции.

Драйв от "Доктора Джаза"Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Грандиозное шоу в замечательный праздник 8 июля - День семьи, любви и верности - состоялось!

И возможность услышать на самом деле хорошую музыку.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА