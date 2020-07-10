Военные из Бурятии спасли четырех детей на пожаре

Пожар в частном деревянном доме, днем, 10 июля, четверо военных из Улан-Удэ заметили, когда грузили технику. Все произошло недалеко от станции Дивизионная. Сослуживцы сразу вызвали спасателей, а чтобы не терять время, решили сами проверить, есть ли внутри горящего здания люди. Командир батальона майор Денис Надькин, сержант Александр Эрдыниев и ефрейторы Иван Соколов и Степан Самозванов пробрались в дом, из окон которого уже валил густой черный дым и начали осматривать все помещения.

Несмотря на огонь и дым, Денису Надькину удалось найти в одной из комнат маленькую девочку и вынести ее на улицу. В другой комнате Иван Соколов нашел еще двоих ребятишек, и вместе с сослуживцами вывел их наружу. Тут и пожарные подоспели. Вместе с ними военные спасли еще одну девочку в горящем доме. Она была уже без сознания. Как оказалось, надышалась дымом. Прибывший на место начальник медицинской службы майор Кайрат Тунгатаров оказал ей первую помощь и привел в чувство.

- После этого, военные все вместе помогли пожарным справиться с огнем, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа. – И отправились на службу.

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