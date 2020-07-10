2020-07-10T14:02:04+03:00
Общество

Военные из Бурятии спасли четырех детей на пожаре

Сослуживцы первыми бросились в горящее здание
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Военные из Бурятии спасли четырех детей на пожареВоенные из Бурятии спасли четырех детей на пожареФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Пожар в частном деревянном доме, днем, 10 июля, четверо военных из Улан-Удэ заметили, когда грузили технику. Все произошло недалеко от станции Дивизионная. Сослуживцы сразу вызвали спасателей, а чтобы не терять время, решили сами проверить, есть ли внутри горящего здания люди. Командир батальона майор Денис Надькин, сержант Александр Эрдыниев и ефрейторы Иван Соколов и Степан Самозванов пробрались в дом, из окон которого уже валил густой черный дым и начали осматривать все помещения.

Несмотря на огонь и дым, Денису Надькину удалось найти в одной из комнат маленькую девочку и вынести ее на улицу. В другой комнате Иван Соколов нашел еще двоих ребятишек, и вместе с сослуживцами вывел их наружу. Тут и пожарные подоспели. Вместе с ними военные спасли еще одну девочку в горящем доме. Она была уже без сознания. Как оказалось, надышалась дымом. Прибывший на место начальник медицинской службы майор Кайрат Тунгатаров оказал ей первую помощь и привел в чувство.

- После этого, военные все вместе помогли пожарным справиться с огнем, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа. – И отправились на службу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сибиряк вместе с другом спасли ребенка, которого унесло на надувном фламинго в открытый Байкал (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Не оценила советские сосиски: как американская школьница Саманта Смит, приглашенная в СССР Андроповым, отдыхала в «Артеке»
Девочка стала первым ребенком из США, побывавшим в советском пионер-лагере, где отдыхали дети со всего Союза, включая Урал. В «Артек» она приехала 9 июля, 37 лет назад.
День инженера-механика 2020: история и традиции праздника
День инженера-механика 2020 в России является праздником для людей, профессия которых очень многогранна. Их задачей является проектирование, создание, тестирование и ввод в эксплуатацию различных устройств
Новости 24
Иркутская область опустилась на 27 место во всероссийском рейтинге преступности
Более 22 тысяч жителей Иркутской области получили компенсацию за потерю урожая
Спасатели вылетели в Саяны на помощь группе туристов
«Ростелеком» представил уникальное мультисервисное решение «Цифровая экосистема АПК»
Мошенники уговорили ангарчанку поставить приложение и списали 142 тысячи
Бухгалтер школы из Братска пойдет под суд за получение взятки в 390 тысяч рублей
Сыщики из Нижнеудинска разоблачили сообщившую о грабеже работницу почты
Дорожку для пешеходов оборудовали на Ушаковском мосту Иркутска
Еще три человека с коронавирусом скончались за сутки в Иркутской области
Еще 206 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области
Режим самоизоляции продлен в Иркутской области
Водителя приговорили к 3 годам колонии из-за смерти пассажира, выпавшего из салона его автомобиля
МЧС: грозы и град ожидаются 10 июля в Иркутской области
ЕГЭ по математике 10 июля сдают выпускники Иркутской области
Ангарчанин «подарил» мошенникам полмиллиона рублей
Десять тысяч бюджетных мест приготовили для абитуриентов вузы Иркутска
Полицейский патруль в Братске вычислил грабителей методом Шерлока Холмса
Режим ЧС из-за лесных пожаров в Иркутской области снимут 9 июля
Три дня пожилая сибирячка через таксистов передавала деньги мошеннику
Сибиряк добился возврата денег за отмененные из-за коронавируса авиаперелеты
Четыре человека умерли от коронавируса за сутки в Иркутской области
211 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Иркутской области
Отключение холодной воды в Свердловском округе Иркутска с 16 июля 2020: полный список улиц
Движение транспорта ограничат по улице 6-ой поселок ГЭС в Иркутске
Многодетным семьям Иркутской области предоставят право выбора – получить земельный участок или денежную компенсацию
Извращенца, который показал 7-летней девочке половые органы, разыскивают в Иркутске