Конкурс «Мой любимый Усть-Кут»: нарисуй родной город

Нарисуй любимый город!

Нарисуй его таким, каким ты его видишь!

Его парки , скверы, дворы и улицы. Могучую реку Лену, ее берега и мосты. Усть-Кут - это твой город!

Не только у взрослого человека, но и у детей есть в нашем городе самые любимые места. Кому-то дороги тихие улочки, кому-то –берега Лены и ее корабли, а кому-то - достопримечательности центра Усть-Кута. «Комсомольская правда» и Иркутская нефтяная компания предлагает взглянуть на наш город глазами детей. Поэтому мы объявляем конкурс рисунка «Мой любимый Усть-Кут».

Любимый город - это город мечты, тот город, в котором человеку хочется жить. Это город, в котором прошло детство. Каким видят его те, кто еще только начинает свой жизненный путь? Он ярок и весел? Он деловит и вечно куда-то спешит? Пусть те, кому принадлежит будущее, нарисуют его таким, каким хотят видеть. А уж мы-то с вами сделаем все для того, чтобы он таким и стал. Это – наша задача!

Положение о конкурсе читайте здесь

КОНКРЕТНО

Как принять участие:

- до 10 августа

-прислать на электронную почту olga.lipchinskaya@phkp.ru фотографию или скан детского рисунка. Тема для рисунков: Усть-Кут, любимые места детей в нашем городе, достопримечательности Усть-Кута глазами школьников (допустимый формат gif, jpeg, pdf).

-или присылать фото своих работ в альбом в «ВК» до 15 августа включительно ( здесь ставим ссылки на альбом) .

Мы будем рады увидеть наш (и ваш) город вашими глазами на рисунках ваших детей. В конкурсе могут принять участие дети от 4 до 12 лет.

Плюс к рисунку несколько слов от участника о том, что он любит больше всего в нашем городе – текст присылать в формате doc, docx.

Голосование за лучший рисунок начнется на сайте irk. kp. ru 12 августа и продлится до 1 сентября. А итоги подведены 5 сентября.

За понравившийся рисунок смогут проголосовать все желающие посетители сайта, друзья и знакомые участников. По итогам голосования определятся три лучших работы.

Все участники конкурса получат грамоты. А авторы лучших рисунков получат памятные дипломы и подарки от издательского дома «Комсомольская правда» и ИНК. Победители будут награждены в Усть-Куте.