Фотоконкурс «Мой любимый район»: ждем снимки родных для устькутян мест

«Комсомолка» запустила социальный проект «Район моей мечты», посвященный развитию города-порта на реке Лена и всего Усть-Кутского района. Наша газета предлагает вам, дорогие читатели и жители Усть-Кутского района, вместе помечтать. Давайте представим, каким привлекательным может наш край! Здесь появятся новые предприятия и современные жилые дома, а люди поедут к нам жить, будут создавать семьи, растить детей. Местное население с удовольствием остается на малой родине, чтобы помогать ее развивать. Красивые дома, обустроенные дворики, шикарная набережная, отремонтированные дороги - все это вполне реально в ближайшем будущем.

Сегодня Усть-Кутский район - одна из самых перспективных территорий области, где сосредоточены богатые лесные ресурсы, полезные ископаемые, неосвоенные земли. Казалось бы, где как не здесь возобновлять производства, развивать экономику, строить жилье, создавать рабочие места. Однако реальность совершенно другая: это один из самых неблагоустроенных районов. Устаревшая инфраструктура, разбитые дороги, непривлекательные дворы и площади. Район ждет перемен, и они вполне возможны! При умелом хозяйствовании район может быстро стать современным и уютным, и даже лучшим в Иркутской области. Ведь инвестиции бывают не только в производство, но и в людей, в территорию, в комфорт.

Важно, каким хотят видеть город и район сами жители. Ждем обратной связи! В рамках проекта мы запускаем несколько конкурсов. Первый – конкурс детского рисунка «Район моей мечты». Присылайте нам работы ваших детей, каким они хотят видеть свой город, поселок, о чем фантазируют Далее стартует викторина «10 памятных мест Усть-Кута», которая поможет вам проверить знание истории, а, может быть, узнать что-то новое. А еще отправляйте нам свои снимки для участия в фотоконкурсе «Мой любимый район» Победителей ждут призы и подарки. Всем удачи!

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Родной край суров и прекрасен. Бескрайняя сибирская тайга и могучая Лена, гордые корабли и знаменитый порт Осетрово. Многочисленные поселки и села района. Станция Лена, откуда начинался БАМ. И город Усть-Кут – один из самых молодых и задорных в регионе. Устькутяне любят свою землю, свою реку, которая когда-то давно привела сюда первопроходцев.

А вы любите бродить по городу или поселку с фотоаппаратом? У вас есть любимый двор, вам нравится родной микрорайон? Только что вернулись из поездки по району на отдых, на рыбалку или собираетесь в поход прямо сейчас? Или просто любите фотографировать родные места? Приглашаем всех принять участие в фотоконкурсе ««Мой любимый район», который проводят совместно «Комсомольская правда» и компания «ИНК».

Этот конкурс - отличная возможность заявить о себе, поделиться своими впечатлениями от с огромной аудиторией читателей «Комсомолки», рассказать о своей любви и гордости за родной край, показать свое мастерство фотографа, а также получить различные призы.

Принять участие в фотоконкурсе может каждый - и профессионал, и любитель, и даже человек, который раньше никогда не занимался фотографией. На конкурс принимаются снимки, сделанные на любые устройства - от профессионального фотоаппарата до обычного телефона. Самое главное, чтобы фото было живым и настоящим, передавало вашу любовь, заряжало желанием тут же поделиться им с друзьями и отправиться в дорогу, чтоб своими глазами увидеть Лену, Усть-Кут и его суровую северную природу.

Как принять участие в фотоконкурсе?

1. Сделать снимки.

2. Прислать их в редакцию одну фотоработу ( выберите лучший снимок сами, мы вам доверяем!) и небольшой рассказ о себе на почту olga.lipchinskaya@phkp.ru и в альбом в соцсети ВКонтакте.

3. Сроки конкурса с 24 июля по 20 августа. Трех лучших, которые получат денежные призы, определит народное голосование. Но самих призов будет гораздо больше. И все полезные!

4. Итоги мы подведем торжественно, 1 сентября, в Усть-Куте.

5. Подробнее? Читайте положение о конкурсе