Легкоатлетическое многоборье в Иркутске: польза, с какого возраста заниматься, адреса школ, советы тренеров и спортсменов

Легкоатлетическое многоборье в Иркутске включает в себе от 5 до 10 видов (соответственно, есть пятиборье, семиборье, десятиборье). Спортсмены, выступающие на таких соревнованиях, могут очень многое: бегать на дистанции от 60 до 1500 метров, на 110 метров с барьерами, прыгать в длину, высоту и с шестом, толкать ядро, метать копье и диск. Дисциплины меняются в зависимости от сезона, пола спортсменов и количества видов. За выступление в каждом виде атлет набирает определенное количество баллов, которые все потом суммируются: у кого число больше, тот и победил. Соревнования по многоборьям входят в программу Олимпийских игр.

Легкоатлетическое многоборье в Иркутске: интересно каждый день

Многоборье, по мнению тренера по легкой атлетике с многолетним стажем (с 1983 года) Сергея Ткаченко, идеальный спорт для ребенка - никакой скуки и однообразия.

- Представьте себе десятиборье: это десять видов спорта, а дней в неделе всего семь, два из них выходные. Каждый день начинающие многоборцы занимаются чем-то другим. Для ребят это очень интересно, - считает Сергей Леонтьевич. - К тому же, это гармонично развивает тело.

Приводить детей в спорт Сергей Ткаченко советует лет с 10. Кто-то из тренерского состава, конечно, берет и раньше. Но даже в этом возрасте занятия проходят больше в игровой форме.

- Сейчас есть одна существенная проблема - много отвлекающих факторов: компьютеры, планшеты, смартфоны. Это засасывает их внимание мальчишек и девчонок, и всерьез увлечь их спортом не так-то просто, - говорит тренер. - Если раньше в сентябре родители приводили в группу по 30 человек, сейчас таких цифр нет.

Разминка перед тренировкой обязательна! На фото - победитель первенства России по многоборью Никита Кулик.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Легкоатлетическое многоборье в Иркутске: Раз уж начал - побеждай

Эту фразу писателя Эрнеста Хэмингуэя иркутский спортсмен-легкоатлет, победитель первенства России по многоборью Никита Кулик выбрал своим негласным девизом. Он начал заниматься спортом в пятом классе. На уроке физкультуры в родной школе № 30 его способности приметила учитель. Да не просто педагог, а тренер по легкой атлетике Галина Ткаченко.

- Помню, мы сдавали спортивные нормативы. Галина Григорьевна подошла ко мне и сказала: «Жди, я тебе позвоню и скажу, когда прийти на тренировку», - вспоминает Никита Кулик. - Я сидел и ждал, переживал, а когда раздался звонок, она сразу пригласила меня на соревнования.

Что это был за турнир, спортсмен уже не помнит. Бегал дистанции 60 и 200 метров. Конечно, тогда о призовых местах и речи не было, все-таки ребята к соревнованиям готовились. Но Галина Ткаченко, видимо, уже тогда разглядела в нем чемпиона. Правда, к победам был еще большой путь.

- Мне было 12 лет, первый год я относился к тренировкам очень безответственно, прогуливал, - делится Никита Кулик. - Спасибо Галине Григорьевне, она не теряла надежду, звонила маме, просила подействовать на меня. Вдвоем у них это получалось, но самое главное, в 13 лет я и сам понял, что это мое. Сначала просто бегал, потом случайно попал на тренировку по многоборью к Сергею Ткаченко - прыгнул в высоту, хорошо получилось, решил попробовать все виды.

В 2016-м на первенстве России по многоборью Никита уже завоевал золото и получил звание мастера спорта. В 2018 и 2019 годах стал серебряным призером. Этой зимой впервые выступал на чемпионате России, вошел в десятку сильнейших спортсменов страны.

- Возможность узнать, в каком виде ты сильнее, - один из плюсов многоборья, - утверждает Кулик. - Многоборская подготовка тренирует разносторонне, дает силу, выносливость, скорость.

Прыжки с шестом - вид, который Никите Кулику нравится больше всего.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

МНЕНИЕ «ЗА»

Отдавать ли ребенка в спорт?

Ответит на этот вопрос мастер спорта международного класса, неоднократная победительница первенств и чемпионатов России, серебряный призер чемпионата Европы среди молодежи, победительница Всемирной универсиады, участница Олимпийских игр в Пекине и Лондоне, тренер, мама двоих детей иркутянка Ольга Курбан, выступавшая как раз в многоборье:

- Однозначно да! У меня такая установка: профессионалом вы можете не стать, но мастером спорта быть обязаны. Будут ли достигнуты результаты - совокупность многих факторов, но спорт должен быть неотъемлемой частью жизни каждого. Девочки - будущие мамы и должны быть сильными: беременность, роды, потом поднимать ребенка, коляску таскать. Кстати, своей фигурой и быстрым восстановлением после рождения детей я обязана именно спорту. Для мальчиков и мужчин - это тоже здоровье, сила, стать, не говоря уже о том, что воспитывается характер, появляются воля к победе и стрессоустойчивость. Кроме того, появляется возможность объездить множество городов страны. Это спортивные лагеря и настоящие боевые друзья. Еще хочу заметить для тех родителей, которые думают, что их ребенок не будет успевать в школе, что это не так. Спортсмены - народ очень дисциплинированный.

КСТАТИ

Футболка да шорты

- Легкая атлетика - один из самых доступных видов спорта, - говорит Никита Кулик. - Нужны только кроссовки и футболка с шортами. Остальное - ядра, шесты, копья - закупает школа, а сами занятия бесплатные. От вас нужно всего лишь трудолюбие, упорство, терпение и желание побороть себя, стать лучше.

Разогреть мышцы помогает пробежкаФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Если хотите узнать, сможет ли ребенок заниматься многоборьем уже этим летом, приводите его с 10.00 до 12.00 (пн., вт., ср., пт., сб.) на стадион ИрНИТУ. Он находится за университетом по адресу: ул. Игошина 7/4. В это время здесь проводят занятия тренеры Федерации легкой атлетики Иркутской области Галина Ткаченко, Сергей Ткаченко, Елена Поздняк, Сергей Попов и Владимир Коноваленко.

КОНКРЕТНО

Где заниматься

Спортивная школа олимпийского резерва «Приангарье»

Принимают детей с 9 лет. Набор проходит в августе-сентябре. При поступлении необходимо выполнить нормативы.

Иркутск, ул. Карла Маркса, 12, оф. 11

+7 (3952) 33-56-88

Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Сибиряк»

Ангарск, ул. Горького, 36

+7 (3955) 53-06-70, 53-08-68, 53-08-37

ДЮСШ «Юность»

Шелехов, 1-й микрорайон, 44

+7 (39550) 4-66-37

ДЮСШ № 1

Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, 63

+7 (39543) 6-79-01