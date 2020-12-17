Военный скрутил насильника, который напал на женщину и пытался ее задушить

Призывник Владимир Роговский получил награду во время службы в армии. Фото: СУ СКР по Забайкалью.

«Помогите, убивают!» - из последних сил кричала женщина на безлюдной улице в Чите. Зимним вечером в феврале 2020-го она вышла погулять во двор с собакой, о чем-то размышляла, и не заметила, как сзади к ней подкрался незнакомец. Повалил на снег и давай душить…

В соседнем дворе гуляли местные парни. Услышав вопли, один из них, Владимир Роговский, рванул на помощь.

- Подбегаю, вижу, они барахтаются в снегу. Оттащил мужчину от женщины, заламываю ему руки и крепко держу, чтобы он не мог встать с земли и убежать, - рассказывает «КП»-Иркутск Владимир. - Со мной был еще один товарищ, мы вызвали полицию. Напавший извивался, умолял его простить и отпустить. Как бы не так! Я крепко держал его. И передал из рук в руки правоохранителям.

Как парень справился со взрослым мужчиной? Говорит, без труда. Ведь он увлекается тяжелой атлетикой, так что сил хватает. Да и преступник, по словам Владимира, средней комплекции и не слишком высокий. Оказался явно слабее. Позже выяснилось, что он вдобавок был не в себе - под действием токсических веществ.

- Женщине мы вызвали скорую помощь, - вспоминает герой. - Конечно, сначала она была сильно шокирована из-за нападения. Когда немного отошла, поговорил с ней. Поблагодарила за спасение.

Номерами телефонов обменяться не успели. Позже, когда она пришла в себя, публиковала в соцсетях пост-благодарность. Видимо, надеялась отыскать парня и еще раз сказать ему спасибо. И Владимир увидел это послание, но… скромно промолчал о своем геройстве. Да что там, он даже родным и друзьям об этом не спешил рассказывать! Какого было их удивление, когда Владимира на днях наградили. Он получил медаль следственного комитета России «Доблесть и отвага».

Парень спас женщину от преступника, который пытался ее задушить. Фото: СУ СКР по Забайкалью.

- Если бы Владимир вовремя не оказался рядом и не обезвредил преступника, произошла бы трагедия, - уверен руководитель СУ СКР по Забайкалью Юрий Русанов, вручивший ему награду. - Наши сотрудники выяснили, что злоумышленник не раз нарушал закон и привлекался к уголовной ответственности, в том числе за насильственные преступления.

На мужчину завели уголовное дело, оно уже в суде. Скоро он услышит приговор.

Ну а Владимир Роговский сейчас на защите страны - он проходит службу по призыву в учебном центре Восточного военного округа в Чите. Медаль ему прикрепили прямо к военной форме.

- Возможно, останусь служить по контракту. Или вернусь на железную дорогу - до призыва я работал помощником машиниста, - говорит солдат. - Кстати, жизнь я спасал впервые.

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