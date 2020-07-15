Городской парк: три верных шага для будущего губернатора

Тема застройки Цесовской набережной одна из самых обсуждаемых в городе.Горожанам обещали, что там будет концертный зал, но прошлым летом на территории бывшей Чаеразвесочной фабрики начали строить многоэтажные жилые дома. По решению суда стройка остановлена.

Считаю, во-первых,будущий глава региона должен выступить перед депутатами Думы Иркутска и призвать их поддержать горожан в проведении опроса. На Цесовской набережной должен быть парк, а неэлитные многоэтажки, которые, кстати,не оставят Иркутску шанса попасть в список городов-памятников ЮНЕСКО.

В начале июля застройщики - инвесторы представили депутатам Думы Иркутска проект так называемого «Японского квартала». Примечательно, что его презентовали в те дни, когда 75 лет назад Советский Союз принимал решение о начале войны с милитаристской Японией.

«Японский квартал» рядом с мемориалом Вечный огонь! Там, где традиционно завершает шествие Бессмертный полк! То есть от танка «Иркутский комсомолец» колонна иркутян с портретами пойдет к «Японскому кварталу»!?!

Во-вторых, будущему губернатору необходимо встретиться с собственниками земельных участков и рассмотреть варианты разрешения ситуации. Например, выкупить территорию или обменять ее на участок земли в другом месте. Уместно будет в рамках государственно-частного партнерства предложить возвести здесь «Купеческий квартал» (по типу 130-го квартала, только из камня) с исторической насосной станцией и современной электроподстанцией.

Весной 60 тысяч иркутян высказали мнение присвоить Иркутску звание «Город трудовой славы». В июле Президент Российской Федерации, оценив вклад жителей города в Победу в Великой Отечественной войне, подписал Указ об этом. Ведь в годы войны чаеразвесочная фабрика единственная в стране выпускала чай, а работники ТЭЦ бесперебойно обеспечивали энергией завод им. Куйбышева, где делали снаряды и минометы.

Считаю важным обустроить в городе Парк трудовой доблести. Лучшее место для него - территория Цесовской набережной. Поэтому, в-третьих, будущий губернатор должен обратиться к Владимиру Путину с просьбой о выделении федеральных средств на развитие и обустройство Парка. Это будет уникальное место единения горожан, как Московский Александровский сад, что расположен вдоль Кремлёвской стены. В парке будут Аллеи славы с именами тружеников тыла, почетных граждан города, меценатов – иркутян, которые трудились на благо страны. Здесь можно будет проводить городские мероприятия, фестивали и просто отдыхать всем без исключения. Власть обязана этим заниматься.

По материалам фонда общественного контроля «В поле зрения»