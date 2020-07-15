2020-07-15T13:33:43+03:00
Общество

Статистика утверждает, что иркутяне переедают ... по привычке

Никакие призывы диетологов не в состоянии убедить жителей Приангарья есть меньше жирного
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Какой обед без мяса: иркутяне накрывают щедрый стол.Какой обед без мяса: иркутяне накрывают щедрый стол.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Обед. Первое, второе, салат и компот. Что не так? Ну хотите, заменим напиток, пусть будет чай или молоко. Но покушаться на щи с мясом и сосиски с макаронами? Ни-ни. Проще уж от помидоров с огурцами отказаться. Так или примерно так выглядит традиционный обед для иркутян. И ничто не в силах изменить наших привычек. Это лишний раз доказали наблюдения Иркутскстата.

«Большинство наших земляков (70-77%) ежедневно или несколько раз в неделю употребляют мясо, птицу, молочную продукцию. Две трети опрошенных (67%) столь же регулярно используют в пищу овощи, 53% - сыр и фрукты, 47-48% - отварную и жареную рыбу или сосиски и сардельки», - отмечает Иркутскстат.

Какие продукты любят иркутяне?

Какие продукты любят иркутяне?

Вы сомневаетесь в том, что из тех, что часто обедает щукой или форелью и колбасками, почти все в основном предпочитают как раз колбаски? Мы нет. Это правда жизни. Только каждый пятый ставит на стол копченую скумбрию или соленую селедку. Непривычны. А вот шоколад – другое дело. Его превратили из лакомства в постоянный «ланч» треть жителей. А еще 12% жить не может без тортов и пирожных.

К чему все это приводит, мы и сами знаем. К лишнему весу. Правильно. Дополнительные кило имеют почти треть, а каждый четвертый – уже с ожирением. У детей та же история. Треть мальчиков малоподвижны и их дразнят толстячками. Среди девчонок таких меньше ровно наполовину, как и среди дам. Почему почему? Потому что мужчинам держать форму необязательно. А вот прекрасной половине хочешь не хочешь, приходится худеть.

И чем за это платят

И чем за это платят

Часто ли в семьях соблюдаются рациональные нормы питания?

« Для исключения из рациона избыточных жиров медики рекомендуют использовать в пищу нежирное мясо, птицу или рыбу, причем птицу готовить без кожи. Этим советам следует лишь каждый второй из опрошенных жителей Приангарья. Рекомендация покупать молочную продукцию с низким содержанием жира выполняется реже (29% опрошенных), еще реже майонез заменяется низкокалорийной заправкой для салата (23%)», - подводят итог специалисты.

Причем наши земляки по сравнению со всеми россиянами и жителями Сибири менее склонны прислушиваться к медицинским рекомендациям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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