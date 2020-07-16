Русская лапта в Иркутске: наш ответ американскому бейсболу

Русская лапта… Многие современные дети и названия-то такого не слышали и понятия не имеют, что это за забава. Вот произнеси слово «бейсбол» - и вопросов не возникает. Так вот, эти два вида спорта схожи настолько же, насколько и отличаются друг от друга. И хоть сейчас в России русская лапта не так популярна, как американский собрат бейсбол, все же она не только жива, но и развивается! Ведь это наше национальное развлечение уже много веков подряд. И в Иркутской области движение набирает обороты.

Огромное количество активностей в одном флаконе

- До 2018 года лапта у нас была известна исключительно по сельским играм, - рассказывает представитель Федерации русской лапты Иркутской области Дмитрий Алифанов. - В рамках этого турнира проводились соревнования, в которых принимали участие мужские команды из 12 - 14 районов. Сейчас к ним присоединилось столько же детских дружин. А женских сборных пока четыре, но мы работаем над тем, чтобы их стало больше.

Прелесть лапты в том, что это игра для всех. Возраст и пол совершенно не имеют значения. В копилку плюсов еще один - экономичность. Занятия не требуют затрат: мяч и бита - собственно, все, что требуется. Правда вот бейсбольная не подойдет, нужна особая - деревянная. Ее, кстати, можно сделать самостоятельно.

Особая спортивная форма для лапты также не нужна - достаточно иметь кроссовки, шорты и футболку. С площадкой тоже никаких проблем: можно использовать обычный школьный стадион размером 40 на 20 м или лужайку в лесу.

Если более старшее поколение еще примерно представляет себе, как играть в лапту, и быстро вспомнит азы, то современные дети подчас совсем не знакомы с правилами. Поэтому в Иркутской области есть идея ввести этот вид спорта в школьную программу. Иными словами, ребята смогут рубиться в игру прямо на уроках физкультуры. И подвижки в эту сторону уже есть: 10 учебных заведений дали согласие. Лапта ведь не только увлекательное развлечение, но и польза для здоровья.

- Этот вид спорта объединяет в себе большое количество активностей, - добавляет Дмитрий Алифанов. - Что именно? Челночный бег, бег на короткие дистанции, прыжки, кувырки, метание мяча в цель и многое другое. Поэтому мы стремимся сделать ее новым направлением в школьной программе.

Движение набирает обороты

Все еще не верите, что лапта не просто обычная дворовая игра, а серьезный спорт? Тогда вот еще ряд аргументов. Спортсмены из нашего региона часто выезжают на всероссийские соревнования и даже достигают неплохих результатов. Например, в сентябре 2019 года сборная Иркутской области по лапте выступила на фестивале по неолимпийским видам спорта в Уфе и заняла 4-е место. Кстати, если часто попадать на крупные турниры и занимать призовые места, то есть возможность заработать звание мастера спорта!

Уже сейчас можно сказать, что в Иркутской области всерьез занялись популяризацией русской лапты. Появляется множество команд, проводятся соревнования. И в региональной Федерации лапты уверены, что уже очень скоро об этом виде спорта в Иркутске будут говорить буквально на каждом шагу.

КОНКРЕТНО

Запоминаем правила

Участвуют две команды. В каждой должно быть не больше 8 человек. Одна из них играет в нападении, вторая - в защите. Игрок атакующей команды с помощью биты мощным ударом отправляет мяч в поле, после чего игрок должен добежать до края площадки и вернуться назад. Задача обороняющихся - либо поймать мяч на лету, либо подобрать его и выбить им бегущего соперника. Если им удается это сделать, команды меняются местами. Побеждает та из них, которой удалось провести больше удачных серий подачи мяча.

КСТАТИ

Бита своими руками

Для того чтобы изготовить биту самостоятельно, нужно придерживаться определенных правил. Бита должна быть с круглым срезом, ее длина варьируется от 60 до 120 см, диаметр - не более 5 см. Рукоятка с утолщением на конце, ее диаметр - 2,5 - 3 см (так снаряд не будет выскальзывать из рук). Детям до 12 лет можно использовать плоскую биту для лапты. Ее длина должна быть не больше 80 см, а ширина - не более 6 см. Ширина рукоятки может доходить до 2 см. Вес любой биты для лапты не должен превышать 1,5 кг.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Первые биты и мячи для игры, которые были найдены археологами на территории Великого Новгорода, относились примерно к XIV веку. Позднее, уже при Петре I, лапта вошла в обязательную программу подготовки солдат Семеновского и Преображенского полков и затем приобрела всеобщую популярность.

В Советском Союзе лапта тоже была достаточно известным спортом: до 1960-х годов в стране даже проводились официальные первенства. Потом о проведении крупных турниров забыли, но в 1986 году вышло постановление о развитии в СССР лапты, софтбола и бейсбола, что дало русскому спорту вторую жизнь. В 90-х сформировалась Всероссийская федерация лапты, под эгидой которой и по сей день проводятся соревнования в 45 регионах.