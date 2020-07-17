Частный самолет совершил аварийную посадку в Байкал

ЧП произошло на Байкале, в Ольхонском районе днем, 17 июля. Во время аэро-экскурсии над Шибетским заливом на Малом море, прямо в озеро аварийную посадку частный самолет Як-12А. По предварительной информации в полете у самолета отказал один двигатель.

Фото: Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС РФ

- На борту самолета находились 4 человека: пилот и три пассажира, - сообщают в пресс-службе Байкальского поисково-спасательного отряда. - Самолет планировал с высоты 300 метров и приводнился в 3 метрах от берега.

Известно, что никто из пассажиров не пострадал. На помощь им вовремя подоспели очевидцы, которые доставили их в фельдшерский пункт поселка Хужир. Их жизни ничего не угрожает.

Самолет вытаскивают на берег. Фото: Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС РФ

Добавим, что спасатели Сахюртинского ПСП Байкальского поисково-спасательного отряда прибыли на место были через несколько минут после аварийной посадки. Пилот в этот момент находился рядом с самолетом. К слову, воздушное судно уже вытащили на берег. Спасатели подцепили его тросом и при помощи «КамАза» вытянули его.