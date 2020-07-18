18 Июль 2020 2020-07-18T13:05:01+03:00

Утечки топлива в Байкал от совершившего жесткую посадку частного самолета нет. Фото: Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС РФ

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Сотрудники Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры и Роспотребнадзора взяли пробы воды на Байкале, в месте, где 17 июля жесткую посадку прямо в озеро совершил легкомоторный частный самолет Як-12А.

- Визуально разлива топлива не обнаружено, - сообщили корреспонденту «КП»-«Иркутск» в пресс-службе Байкальской природоохранной прокуратуры.

Напомним, ЧП произошло в Ольхонском районе, когда самолет с тремя пассажирами и одним пилотом на борту совершал аэро-экскурсию над Шибетским заливом на Малом море. В полете у самолета отказал один двигатель. Самолет планировал с высоты 300 метров и приводнился в 3 метрах от берега. Никто из пассажиров не пострадал. Пилот также цел.

Самолет вытащили на берег через несколько часов после посадки.. Спасателям пришлось подцеплять его тросом и вытягивать при помощи «КамАЗа».

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ИСТОЧНИК KP.RU