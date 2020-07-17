Хорошо ли Вы знаете историю Усть-Кута? Давайте проверим!
Приглашаем принять участие в викторине, которая проводится в рамках проекта Район Моей Мечты
Приглашаем принять участие в викторине, которая проводится в рамках проекта Район Моей Мечты.
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«Комсомольская правда» запускает социальный проект «Район моей мечты». Наша газета предлагает вам, дорогие читатели и жители Усть-Кутского района, вместе помечтать. Давайте представим, каким привлекательным может наш край! Пофантазируем.
И, конечно, вспомним славное прошлое нашего северного края. Наша викторина проверит ваше знание истории.
Стартуем!
Хорошо ли вы знаете историю Усть-Кута? Давайте проверим!.Хорошо ли вы знаете историю Усть-Кута? Давайте проверим! . Your turn!
ИСТОЧНИК KP.RU
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