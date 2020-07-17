2020-07-17T14:51:08+03:00
Усть-Кутский район моей мечты

Хорошо ли Вы знаете историю Усть-Кута? Давайте проверим!

Приглашаем принять участие в викторине, которая проводится в рамках проекта Район Моей Мечты
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Приглашаем принять участие в викторине, которая проводится в рамках проекта Район Моей Мечты.Приглашаем принять участие в викторине, которая проводится в рамках проекта Район Моей Мечты.
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«Комсомольская правда» запускает социальный проект «Район моей мечты». Наша газета предлагает вам, дорогие читатели и жители Усть-Кутского района, вместе помечтать. Давайте представим, каким привлекательным может наш край! Пофантазируем.

И, конечно, вспомним славное прошлое нашего северного края. Наша викторина проверит ваше знание истории.

Стартуем!

ИСТОЧНИК KP.RU

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