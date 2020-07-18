Детская стоматология по полису ОМС в Иркутске

Лечить зубы детям нужно своевременно и качественно - вряд ли кто-то с этим будет спорить. От состояния зубов напрямую зависит многое: от здоровья желудочно-кишечного тракта до правильной дикции и высокой самооценки. Красивые ровные зубы, открытая улыбка, которой не нужно стесняться - это черты человека уверенного в себе и в целом более успешного. Так что не будет преувеличением сказать, что вкладываясь в заботу о детских зубах, родители напрямую вкладываются в успешное будущее своего ребенка.

Полис ОМС, имеющийся у каждого гражданина России, большого и маленького, гарантирует возможность получить необходимую стоматологическую помощь. Детская стоматология по полису ОМС вполне доступна маленьким иркутянам, хотя и в строго определенном объеме. Посетители муниципальных клиник могут рассчитывать на следующее:

ребенка примет врач, проведет первичный осмотр, по результатам которого поставит пломбу, удалит разрушенный или проблемный зуб, пролечит острый воспалительный процесс, предложит минимум профилактических мер (обычно это просто серебрение молочных зубов). Из диагностики по полису ОМС доступна обычная рентгенография, из всего арсенала современной ортопедии - постановка пластинок на молочные зубы.

Список услуг, предлагаемых по полису ОМС, вообще весьма аскетичный. Вылечить острые заболевания действительно можно, однако вам будут доступны только самые простые варианты лечения и самые дешевые пломбировочные материалы. Точнее - вашему ребенку могут поставить пломбы только из обычного стоматологического цемента (как быстро они крошатся и вываливаются, знают по своему опыту практически все люди старшего поколения). Анестезия тоже будет максимально бюджетной: укол лидокаина в десну, не более того. Как это переносят испуганные трехлетки - всем известно. А успокаивать малыша врачу особенно некогда - ведь время приема строго ограничено.

Если суровый аскетизм вас не привлекает, если для своего ребенка вам хочется более внимательного и бережного отношения - стоит выбирать клинику, где с маленькими пациентами работают иначе.

Детское отделение семейной стоматологии Кристалл столь популярно у иркутских родителей именно по этой причине - здесь детям гарантирована не только современная стоматологическая помощь, но бережное, внимательное отношение.

Фото: архив компании.

Основной принцип работы Кристалла, детская стоматология Иркутск, - дети не должны бояться лечить зубы, это не больно и не страшно! Опытные врачи умеют находить подход к пациентам, младшим из которых может быть всего 1,5-2 годика. Обилие игрушек, комфортная атмосфера клиники, доброжелательность и терпение делают свое дело - даже самые стеснительные или пугливые малыши охотно идут на контакт с врачом и бесстрашно усаживаются в стоматологическое кресло. Кстати, в клинике не так давно были установлены немецкие стоматологические комплексы SironaDental - это новейшая техника, ничего общего не имеющая с допотопными бормашинами из муниципальных кабинетов. Такое оборудование позволяет врачу работать с молочными зубами очень точно и аккуратно, бережно сохраняя здоровые ткани зуба.

К здоровью молочных зубов в клинике действительно относятся очень внимательно. Здесь вам не предложат просто вырвать молочный зуб, а помогут его сохранить до времени естественной его замены. Таким образом ребенку помогают избежать проблем с пережевыванием пищи, и что тоже важно - с дикцией (ведь зубы нужны для правильного формирования звуков!) Не искривляется из-за дырки зубной ряд, а значит - в будущем не потребуется установка брекетов. Кстати, вот почему дальновидные родители не ленятся вовремя водить малыша лечить молочные зубки.

Фото: архив компании.

Максимум внимания уделяют в Кристалле и профилактическим мерам. При регулярных осмотрах выявить кариес врач может на самой ранней стадии, когда малое пятнышко на эмали совершенно не заметно неспециалисту. В Кристалле проведут реминерализацию эмали, защитную герметизацию фиссур. Эти и еще ряд современных манипуляций с высокой эффективностью сберегают зубы от развития кариеса.

В арсенале врачей Кристалла - не только современная лечебная и диагностическая техника, но и лучшие пломбировочные материалы, и безопасные эффективные анестетики. Никаких болезненных уколов неподготовленному ребенку! Помогут специальные обезболивающие спреи, пасты и т.п.

Если же ребенок уже сильно травмирован жестким лечением и испытывает сильный стресс, лечение зубов под седацией будет лучшим вариантом. Седация зубов - альтернативный мягкий вариант наркоза, без полной«отключки». Вдыхая через носовую маску смесь газов с закисью азота, ребенок успокаивается, расслабляется, но не теряет сознания. Врач может вылечить под седацией сразу все больные зубы, провести сложное удаление или иные манипуляции. Кстати, именно под седацией лечат зубы детям в странах Европы. Отрадно, что теперь такое лечение доступно и у нас дома.

Выбирая сердцем все самое лучшее для своего ребенка, мы всегда ждем, что завтра все изменится к лучшему. Опытные, внимательные и ответственные доктора семейной клиники Кристалл сделают для этого все возможное.

Контакты:детская стоматология Иркутска Кристалл, ул.Боткина, д. 7/2 тел. 8-3952-505-203

Сайт клиники: https://cristal-clinic.ru/

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