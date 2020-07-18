2020-07-18T12:20:13+03:00
Экономика

Лайнер МС-21-300 начали испытывать на защиту от воды

Для этого на аэродроме Ульяновска соорудили огромный бассейн
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Лайнер МС-21-300 начали испытывать на защиту от воды. Фото: иркутский авиазавод.Лайнер МС-21-300 начали испытывать на защиту от воды. Фото: иркутский авиазавод.
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Испытания новинки отечественного самолетостроения, лайнера МС-21-300, который изготавливают на авиазаводе в Иркутске, успешно продолжаются. Сейчас МС-21 в прямом смысле слова "гоняют" по воде. Это необходимо, чтобы понять, как многотонная машина будет вести себя в непогоду, на залитой полосе. О подробностях рассказывают на заводе.

"Для проведения испытаний на аэродроме «Ульяновск-Восточный» смонтирован «бассейн» длиной более 70 м и шириной свыше 20 м. Параметры «бассейна» обеспечивают нормированную глубину воды в соответствии с российскими и международными требованиями", - сообщает пресс-служба иркутского авиазавода.

Гонять машину по этому бассейну будут несколько дней и на разных скоростях, используя несколько режимов, в том числе и используя реверс тяги. Испытания должны показать, что происходит с самолетом при соприкосновении с водой, не окажутся ли повреждены какие-то конструкции, элементы и само оборудование лайнера.

Все, что происходит с МС-21- 300 в этот период, фиксируется бортовыми датчиками и целой системой видеофиксации, как на земле, так и на самолете.

Сертификация самолета должна завершиться, согласно планам, уже в этом году, с 2021 лайнер должен начать выпускаться серийно. Этому могли помешать санкции США, когда в Россию запретили поставлять импортные композиты. Но наши ученые нашли выход и заменили их на отечественные ( подробности)

Напомним, первый собранный МС-21 совершил свой первый полет 28 мая 2017 года в Иркутске. Сейчас в летных испытаниях участвуют уже несколько опытных образцов МС-21-300. Один - на аэродроме Летно-исследовательского института им. Громова. Второй лайнер проходит статические испытания в Центральном аэрогидродинамическом институте имени Жуковского, третий - в Иркутске. Ну а на Иркутском авиационном заводе тем временем строятся новые лайнеры МС-21 ( подробности) .

КОНКРЕТНО

Летно-технические характеристики самолета МС-21-300

Вместимость в двухклассной компоновке 163 кресла (16 бизнес + 147 эконом)

Вместимость в плотной компоновке 211 кресел

Максимальная взлетная масса 79 250 кг

Максимальная коммерческая нагрузка 22 600 кг

Максимальная дальность полета 6 000 км

Основные размеры

Длина самолета 42,2 м

Размах крыла 35,9 м

Высота 11,5 м

Как сообщала «Комсомольская правда», эксперты уже признали, что первый созданный в новейшей истории России магистральный лайнер МС-21 экономичней, комфортней и современней, чем американские, европейские и китайские конкуренты.

Со своим лайнером «новичком» Россия впервые замахивается на прямую конкуренцию с мировыми «монстрами» авиастроения - концернами – Airbus (Евросоюз) и Boeing (США). Фото: Рушан КАЮМОВ

Со своим лайнером «новичком» Россия впервые замахивается на прямую конкуренцию с мировыми «монстрами» авиастроения - концернами – Airbus (Евросоюз) и Boeing (США).Фото: Рушан КАЮМОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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