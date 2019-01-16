Нет санкциям: крыло самолета МС-21, который собирают в Иркутске, создадут из отечественных композитов

Проект создания нового российского пассажирского самолета МС-21-300, который собирают на Иркутском авиазаводе, завершат с использованием российских деталей. Об этом заявил президент ПАО «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) Юрий Слюсарь

- Работа авиапрома с "Росатомом", ВИАМом, МГУ и рядом частных компаний по созданию технологии изготовления композитных конструкций из отечественных материалов, идет с 2014 года — цитирует Юрия Слюсаря пресс-служба ОАК. - Эти решения находятся на стадии перехода к серийному производству, соответствующие образцы проходят испытания, их внедрение в программу МС-21 будет пошагово реализовано после завершения основных сертификационных испытаний в рамках общей программы импортозамещения, включая ремоторизацию МС-21 на двигатель ПД-14».

Фото: корпорация "Иркут"

Напомним, в начале января появилась новость, что санкции США поставили под угрозу запуск иркутского МС-21 в серию. Сообщалось, что введенные в отношении Ростеха и Объединенной авиастроительной корпорации американские санкции привели к прекращению поставок ряда материалов. Речь идет, в частности, о компонентах, которые используются для крыла и части киля самолета. Они завозились в Россию американской Hexcel и японской Toray Industries, однако под давлением Вашингтона поставки прекратились. В Ростехе же проблему с нехваткой композитов для разрабатываемого в России самолета назвали «надуманной».

Тем временем, на Иркутском авиационном заводе завершена постройка уже третьего опытного самолета МС-21-300. Лайнер перевели из цеха окончательной сборки в летно-испытательное подразделение авиазавода, а это значит, что теперь он готов к наземной отработке и затем - к летным испытаниям. Кстати два опытных лайнера МС-21 уже вовсю выполняют полеты по программе сертификационных испытаний на аэродроме им. М.М. Громова в подмосковном Жуковском.

Кстати, этой осенью покупкой МС-21 всерьез заинтересовались и власти Кубы. Одной из первых мечтает приобрести несколько иркутских лайнеров и Сирия. Оказывается, власти арабской страны постоянно следят за процессом разработки нашего самолета.

Напомним, первый опытный МС-21 совершил свой первый полет в Иркутске 28 мая 2017 года. А в сентябре 2018-го лайнер испытали летчики из Европы. Эта возможность представилась двум летчикам-испытателям и инженеру-испытателю Европейского агентства по безопасности полетов (European Aviation Safety Agency, EASA). Они опробовали взлет, заход на посадку и посадку с использованием посадочных систем.

Со своим лайнером «новичком» Россия впервые замахивается на прямую конкуренцию с мировыми «монстрами» авиастроения - концернами – Airbus (Евросоюз) и Boeing (США).Фото: Рушан КАЮМОВ

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