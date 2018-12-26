Готов к летным испытаниям: третий опытный самолет МС-21 достроен на Иркутском авиазаводе

Постройка третьего опытного самолета МС-21-300 завершена на Иркутском авиационном заводе. На днях лайнер перевели из цеха окончательной сборки в летно-испытательное подразделение авиазавода, а это значит, что теперь он готов к пробным полетам.

- При производстве новой машины учтены результаты тестирования самолетов МС-21-300, проходящих сертификационные испытания, - сообщили в пресс-службе корпорации «Иркут». – Кроме того, на Иркутском авиазаводе идет сборка отсеков и агрегатов четвертой машины, предназначенной для проведения летных испытаний.

Вот он, красавец МС-21. Фото: корпорация "Иркут"

Кстати два новеньких лайнера МС-21 уже во всю выполняют полеты по программе сертификационных испытаний на аэродроме им. М.М. Громова в подмосковном Жуковском. Ну а в декабре в Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) для проведения очередных ресурсных испытаний доставили фюзеляж еще одного самолета МС-21. Там специалисты Корпорации совместно с сотрудниками ЦАГИ пров сборку планера лайнера и установят систему нагружения.

- Летные и наземные сертификационные испытания опытных самолетов в 2018 году подтвердили основные конструкторские решения, - отметил президент ПАО «ОАК» и ПАО «Корпорация «Иркут» Юрий Слюсарь. - Предприятия ОАК приступили к изготовлению деталей и агрегатов самолетов МС-21-300, предназначенных для поставки заказчикам. Главные задачи на 2019 год: подключить к летным испытаниям новые машины и активизировать производство серийных самолетов.

Кстати, этой осенью покупкой МС-21-300, всерьез заинтересовались и власти Кубы. Об этом стало известно во время визита в Республику губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Одной из первых мечтает приобрести несколько иркутских лайнеров и Сирия. Оказывается, власти арабской страны постоянно следят за процессом разработки нашего самолета.

Напомним, первый собранный МС-21 совершил свой первый полет в Иркутске 28 мая 2017 года. А в сентябре 2018-го лайнер испытали летчики из Европы. Эта возможность предоставилась двум летчикам-испытателям и инженеру-испытателю Европейского агентства по безопасности полетов (European Aviation Safety Agency, EASA). Они опробовали взлет, заход на посадку и посадку с использованием посадочных систем.