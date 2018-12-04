Проверят на прочность: фюзеляж нового самолета МС-21 доставили из Иркутска в Жуковский

Фюзеляж нового пассажирского самолета МС-21-300, который собирают на Иркутском авиационном заводе, доставили из Иркутска на аэродром «Раменское» в подмосковном Жуковском для проведения очередных ресурсных испытаний. Там специалисты Корпорации совместно с сотрудниками ЦАГИ (Центральный аэрогидродинамический институт) проведут сборку планера самолета МС-21 и установят систему нагружения.

- Такие ресурсные испытания лайнера проводятся для подтверждения конструкторских решений с точки зрения усталостной прочности и эксплуатационной живучести, - сообщили в пресс-службе корпорации «Иркут». – Во время испытаний планер подвергнется многократным нагружениям, имитирующим не менее 180 тысяч полетов.

Фото: корпорация "Иркут".

Тем временем, два самолета МС-21-300 уже во всю проходят летные сертификационные испытания. Один - на аэродроме Летно-исследовательского института им.Громова. Второй лайнер проходит статические испытания в Центральном аэрогидродинамическом институте имени Жуковского. Кроме того, завершена сборка и монтаж систем третьего летного самолета. Специалистам осталось лишь отработать все его системы. На финальной стадии сборки находится фюзеляж четвертой летной машины. Ну а на одном из лайнеров, который предназначен для поставки заказчику, начата сборка отсеков фюзеляжа.

Так выглядит красавец МС-21. Фото: корпорация "Иркут".

Этой осенью покупкой МС-21-300, всерьез заинтересовались и власти Кубы. Об этом стало известно во время визита в Республику губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Одной из первых мечтает приобрести несколько иркутских лайнеров и Сирия. Оказывается, власти арабской страны постоянно следят за процессом разработки нашего самолета.

Напомним, первый собранный МС-21 совершил свой первый полет именно в Иркутске. Это произошло 28 мая 2017 года. А в сентябре 2018-го лайнер испытали летчики из Европы. Эта возможность предоставилась двум летчикам-испытателям и инженеру-испытателю Европейского агентства по безопасности полетов (European Aviation Safety Agency, EASA). Они опробовали взлет, заход на посадку и посадку с использованием посадочных систем.

Со своим лайнером «новичком» Россия впервые замахивается на прямую конкуренцию с мировыми «монстрами» авиастроения - концернами – Airbus (Евросоюз) и Boeing (США).Фото: Рушан КАЮМОВ

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