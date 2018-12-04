2018-12-04T12:32:38+03:00
Общество

Проверят на прочность: фюзеляж нового самолета МС-21 доставили из Иркутска в Жуковский

В Подмосковье проведут очередные испытания пассажирского лайнера [фото, видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Комментарии: comments6
Фюзеляж самолета МС-21. Фото: корпорация "Иркут".Фюзеляж самолета МС-21. Фото: корпорация "Иркут".
Изменить размер текста:

Фюзеляж нового пассажирского самолета МС-21-300, который собирают на Иркутском авиационном заводе, доставили из Иркутска на аэродром «Раменское» в подмосковном Жуковском для проведения очередных ресурсных испытаний. Там специалисты Корпорации совместно с сотрудниками ЦАГИ (Центральный аэрогидродинамический институт) проведут сборку планера самолета МС-21 и установят систему нагружения.

- Такие ресурсные испытания лайнера проводятся для подтверждения конструкторских решений с точки зрения усталостной прочности и эксплуатационной живучести, - сообщили в пресс-службе корпорации «Иркут». – Во время испытаний планер подвергнется многократным нагружениям, имитирующим не менее 180 тысяч полетов.

Фото: корпорация "Иркут".

Фото: корпорация "Иркут".

Тем временем, два самолета МС-21-300 уже во всю проходят летные сертификационные испытания. Один - на аэродроме Летно-исследовательского института им.Громова. Второй лайнер проходит статические испытания в Центральном аэрогидродинамическом институте имени Жуковского. Кроме того, завершена сборка и монтаж систем третьего летного самолета. Специалистам осталось лишь отработать все его системы. На финальной стадии сборки находится фюзеляж четвертой летной машины. Ну а на одном из лайнеров, который предназначен для поставки заказчику, начата сборка отсеков фюзеляжа.

Так выглядит красавец МС-21. Фото: корпорация "Иркут".

Так выглядит красавец МС-21. Фото: корпорация "Иркут".

Этой осенью покупкой МС-21-300, всерьез заинтересовались и власти Кубы. Об этом стало известно во время визита в Республику губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Одной из первых мечтает приобрести несколько иркутских лайнеров и Сирия. Оказывается, власти арабской страны постоянно следят за процессом разработки нашего самолета.

Напомним, первый собранный МС-21 совершил свой первый полет именно в Иркутске. Это произошло 28 мая 2017 года. А в сентябре 2018-го лайнер испытали летчики из Европы. Эта возможность предоставилась двум летчикам-испытателям и инженеру-испытателю Европейского агентства по безопасности полетов (European Aviation Safety Agency, EASA). Они опробовали взлет, заход на посадку и посадку с использованием посадочных систем.

Со своим лайнером «новичком» Россия впервые замахивается на прямую конкуренцию с мировыми «монстрами» авиастроения - концернами – Airbus (Евросоюз) и Boeing (США). Фото: Рушан КАЮМОВ

Со своим лайнером «новичком» Россия впервые замахивается на прямую конкуренцию с мировыми «монстрами» авиастроения - концернами – Airbus (Евросоюз) и Boeing (США).Фото: Рушан КАЮМОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пять фактов о новом магистральном лайнере МС -21, испытания которого начались в Иркутске (Подробности)

Опытный самолет МС-21, собранный на Иркутском авиазаводе, совершил первую посадку ночью (Подробности)

Жена Дмитрия Рогозина посвятила песню самолету МС-21, который собирают в Иркутске (Подробности)

Первая посадка МС-21 в темное время суток.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Развод на деньги»: зачем зарубежным клиникам больные дети из России
Сотни миллионов рублей отправляются в Европу на оплату операций, которые успешно проводят и в нашей стране. Могут ли российские врачи спасти этих детей, - в материале «Комсомольской правды»
Предъявите личико: Умные камеры точно знают, где вы и с кем
Подлинная «видеореволюция» произошла в этом году, когда в Москве и еще нескольких российских городах стали внедрять умные камеры, которые автоматически сканируют лица в толпе и пробивают каждого человека по базе
Новости 24
Чемпионат России по волейболу: иркутская «Ангара» снова лидер
Этап Кубка мира по санному спорту: у братчанина Семена Павличенко второе место
Выставка котят экзотических пород откроется в Иркутском краеведческом музее
Следователи из Ростова-на-Дону задержали в Иркутске мужчину, которого подозревают в насилии и грабеже
ДТП в Иркутской области: автобус с 14-ю пассажирами вылетел в кювет и перевернулся
Прогноз погоды в Иркутске: 18 декабря днем -8 градусов
16-летний подросток попал под поезд в Иркутской области
Смертельное ДТП в Иркутске: грузовик сбил женщину на улице Баррикад
«Щедрая» иркутянка несколько дней дарила подарки своим друзьям, оплачивая их чужой банковской картой
Школу-сад №1 в городе Черемхово открыли после капремонта
Житель Иркутской области заплатил жуликам за несуществующий автомобиль
Около 500 человек эвакуировали в Улан-Удэ из-за замыкания проводки в торговом центре
СК: Двое детей, оставленных без присмотра, погибли на пожаре в Иркутской области