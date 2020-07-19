Сергей Зверев отмечает 57-летие на Байкале: «Сам себе завидую!»

Стилист, экозащитник Сергей Зверев проводит на малой Родине недельный отпуск. Свое 57-летие звезда российского шоу-бизнеса, король гламура решил провести в сибирской глубинке, на берегу Байкала. Певец посещает родные места по несколько раз в год. Вот и в этом году, после нескольких месяцев самоизоляции, приехал к священному озеру.

«Выбрался к самому прекрасному месту в России - к Баи калу», - написал стилист в своем Инстаграм по прилету. – «Баи кал - моя Родина, и мне очень дорог весь этот регион, так как Сибирь - это легкие нашей России и мне очень важно, чтобы здешняя природа сохранилась навсегда!»

zverevsuperstar Сергей Зверев приехал на Байкал

И как всегда каждый день для поклонников звезда проводит прямой эфир, делится эмоциями, показывает виды из окна. Так, 18 июля, в день памяти преподобного Сергия Радонежского, день именин Сергея, Зверев показал, что вид из его окна выходит на детский сад, а на горизонте – горы, покрытые лесом.

- Из окна у меня красота такая, завидую сам себе, - говорит наш земляк во время записи прямого эфира в соцсети. – И меня давит такая «жаба» - вот там баню топят. Так люблю я бани русские. Так люблю! У бабушки была такая баня классная.

Сергей переехал из родного Култука в 6 лет. Так во время одного из последних эфиров рассказал, что мало чего помнит из этих мест – село Гужиры, поселок Култук, поэтому сильно по краю не путешествует. А на вопрос «на Ольхон собираетесь?» помощница певца Светлана уточнила, что лучше приглашать суперзвезду.

- Мы же не знаем куда ехать, какие варианты там есть, - поделилась эмоциями девушка.

Как и где проводит день рождения 19 июля король гламура пока не показывал, а вот пирог 18 июля – домашнюю запеканку - и свежесобранные ягоды продемонстрировал. При этом Зверев был явно радостен и доволен своим отдыхом, напевал свою новую песню «Птичка»: «Мы в танце/ Ну слишком медленно/ Влюбленно/ Птичка влюблена / Мы в танце». Новый трек уже доступен всем слушателям в Сети, ссылкой для скачивания Сергей делится сам в соцсетях.

Кстати, защитник природы накануне посетовал, опять же в прямом эфире в Инстаграм, что сами местные жители мало поддерживают его в делах экологических. За несколько месяцев изоляции не было ни одного отклика на просьбы сообщить, как обстоят дела на Байкале. Раздосадованный Сергей сказал, что сейчас слать ему уже ничего не надо. Он уже здесь.

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